РАДЕК КАРЛ БЕРНГАРДОВИЧ

Деятель международного социал-демократического и коммунистического движения, советский политик.

Настоящая фамилия Собельсон. Взял псевдоним в честь юмористического персонажа. Учился на историческом факультете Краковского университета. С 1899 г. участвовал в социал-демократическом движении. В 1902 г. вступил в Социал-демократию Королевства Польского и Литвы, с 1903 г. — в РСДРП. Был также членом Социал-демократической партии Германии. Неоднократно арестовывался. Приобрел широкие связи в социал-демократическом движении Европы. Был исключен из СДПГ в связи с конфликтом с Р. Люксембург . Участник Циммервальдской и Кинтальской конференций. В апреле 1917 г. стал членом заграничного представительства РСДРП(б) в Стокгольме. Один из организаторов возвращения Ленина в Россию в «пломбированном вагоне» в 1917 г. В ноябре 1917 г. — завотделом внешних сношений ВЦИК, в декабре — участник переговоров с немцами в Брест-Литовске (см. Брестский мир). В 1918 г. — один из лидеров «левых коммунистов». После начала ноябрьской революции в Германии стал одним из руководителей Коммунистической партии Германии, представлял интересы Коминтерна в Германии. Подвергся кратковременному аресту в феврале 1919 г. В 1919-1924 гг. — член ЦК РКП(б). В 1920-1924 гг. — член исполкома Коминтерна. Докладчик на II и III конгрессах Коминтерна. В 1920 г. – член Польревкома и один из организаторов I съезда народов Востока. Член делегации Коминтерна на конференции трех интернационалов в Берлине (1922 г.). В октябре 1923 г. готовил восстание в Германии (см. кризис 1923 г. в Германии). Один из лучших коммунистических публицистов с мировой известностью, международный обозреватель ведущих советских изданий. В 1925-1927 гг. возглавлял Коммунистический университет трудящихся Востока имени Сунь Ятсена , готовил коммунистические кадры для революции в Азии.

В 1923-1927 гг. – один из лидеров левой оппозиции. В 1927 г. в ряду ведущих «троцкистов» был исключен из партии на ее XV съезде. В 1928 г. отправлен в ссылку в Томск на 3 года. Вскоре вступил с властями в переговоры о разрыве с троцкизмом. В мае 1929 г. был возвращен из ссылки и 6 июля опубликовал вместе с Е. Преображенским и И. Смилгой покаянное письмо, где раскаивался в оппозиционной деятельности. Официально поддерживал курс И. Сталина (который в это время действительно воспринял ряд идей «троцкистов»), был снова принят в ВКП(б) в 1930 г. Работал заведующим отделом международной информации ЦК ВКП(б). В 1929 г. сообщил ОГПУ о том, что Я. Блюмкин привез ему письмо от Л. Троцкого . В 1934-1936 гг. член редколлегии газеты «Известия», работал под руководством Н. Бухарина, участвовал в работе над Конституцией 1936 г .

16 сентября 1936 г. был арестован НКВД . Согласился сотрудничать с обвинением. Составил подробную схему заговора, в котором якобы участвовал. Стал одним из главных обвиняемых на процессе «Параллельного антисоветского троцкистского центра» 23-30 января 1937 г. Активно помогал обвинению на суде, получил 10 лет лагерей. В лагере был убит по указанию руководства НКВД.

Сочинения:

Пять лет Коминтерна. М., 1924;

Германская революция. М., 1925;

Портреты и памфлеты. М., 1934.

Автор статьи: Шубин А.В.