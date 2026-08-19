РАДЕЦКИЙ ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ

Выдающийся русский генерал, герой русско-турецкой войны 1877-1878 годов.

Начало службы

Будущий генерал Федор Федорович Радецкий родился в семье отставного полковника русской армии. В 1839 году он окончил Главное инженерное училище, после чего прошел курс наук в инженерных офицерских классах. Среди «однокашников» Радецкого был известный в будущем писатель Федор Достоевский. Другой писатель, Дмитрий Григорович, вышедший из того же училища, вспоминал, что Радецкий заступался за новичков, когда их подвергали преследованиям в училище.

С 1842 года Радецкий служил на Кавказе. Молодой инженерный офицер производил съемки местности, возводил мосты и укрепления, вырубал леса, служившие укрытием для горцев, и участвовал в боях.

В 1847 году Радецкий покинул Кавказ и вернулся в Петербург для обучения в Императорской военной академии. Окончив академию в 1849 году, он принял участие в Венгерском походе. Затем вновь последовал его перевод на Кавказ, где Радецкий принял участие в штурме аула Гуниб и во многих других операциях. В 1859 году за дела против горцев он был удостоен ордена Святого Георгия IV степени, а в следующем 1860 году — золотой шашки с надписью «За храбрость».

Русско-турецкая война

1 ноября 1876 года генерал-лейтенант Радецкий был назначен командующим VIII корпусом, которому предстояло участие в войне против Турции. 12 апреля 1877 года началась русско-турецкая война, принесшая Радецкому славу и широкую известность.

В ночь на 15 июня 1877 года VIII корпус генерала Радецкого под его общим руководством и под непосредственным командованием начальника 14-й пехотной дивизии Свиты генерал-майора Михаила Драгомирова осуществил успешную переправу через Дунай и с боя взял город Систово на болгарском берегу реки. За эту операцию Радецкий был награжден орденом Святого Георгия 3-й степени.

Один из сослуживцев Радецкого так отзывался о нем: «Несомненные большие военные дарования от рождения; он приобрел на Кавказе большой боевой опыт, прошел там хорошую школу, и представлялся нам тем образцом военачальника, которого следовало изучать, на которого нужно было стремиться походить, и приемы которого следовало усваивать. Всегда сдержанный, обходительный и внимательный, совершенно простой в обращении, но постоянно серьезный, генерал Радецкий, по равновесию ума и характера, знания и боевого опыта, по способности быстро схватывать суть дела из докладов и фактов, по точности отдаваемых распоряжений и стремительности приведения в исполнение раз принятого решения, был действительно личностью выдающейся».

После успешной переправы VIII корпус получил приказ следовать за передовым отрядом генерала Иосифа Гурко. Части Радецкого вошли в Тырново, занятое незадолго до того передовым отрядом, и командующий корпусом получил приказ удерживать линию Сельви-Шипка-Елена, выполняя роль южного фланга Действующей армии. Отряд Радецкого насчитывал около 40 000 человек и должен был прикрывать значительное пространство, ожидая нападение турок с трех сторон. Радецкий особенно отличился при обороне Шипки в августе 1877 года, когда вовремя доставил подкрепления защитникам перевала, теснимым турками Сулеймана-паши.

После тяжелых августовских боев началось «шипкинское сидение». Отряду Радецкого выпала трудная задача не только бороться с неприятелем под постоянной угрозой обхода, но и выдерживать постепенно ухудшающиеся погодные условия. Несмотря на тяжелое положение, которое сложилось на Шипке осенью 1877 года и наложилось на неудачи под Плевной, Радецкий послал в штаб Действующей армии телеграмму, гласившую: «На Шипке все спокойно». Эти слова стали известны всей России как символ несгибаемой стойкости начальника шипкинских войск.

Однако положение шипкинского гарнизона было действительно сложное. В ноябре 1877 года начались сильные морозы, и отряд Радецкого стал терпеть большие потери от болезней и обморожений. 24-ю дивизию генерала Константина Гершельмана пришлось спустить с перевала вскоре после того, как она поступила в распоряжение Радецкого, так как она была обескровлена небоевыми потерями.

Радецкий скептически относился к идее перехода Балкан зимой, однако подчинился охватившему ставку настроению и двинул 24 декабря свой отряд, усиленный дивизией Михаила Скобелева, через хребет. По плану две обходные колонны должны были перейти через Балканы по ближайшим к Шипке перевалам и атаковать позиции турок утром 27 декабря. Однако тяжелый переход и отсутствие связи между колоннами помешали точному исполнению этого замысла. Если отряд князя Николая Святополк-Мирского вовремя начал атаку, то отряд Скобелева запоздал с вступлением в бой. Святополк-Мирский попал в критическую ситуацию, и, чувствуя необходимость его выручить, Радецкий повел фронтальную атаку на турецкие позиции, стоившую его войскам больших потерь. После этого, в середине дня 28 декабря 1877 года, в атаку пошел Скобелев и нанес туркам поражение.

Сражение при Шипке-Шейново принесло новые лавры «белому генералу», однако в отношениях между Скобелевым и Радецким произошло охлаждение. «Вы пришли к шапочному разбору, лавры пожинать», – говорил после войны Радецкий Скобелеву.

Поздние годы

Русско-турецкая война 1877-1878 годов принесла Радецкому заслуженную славу, почет и награды. Спокойный и чуждый внешнего эффекта стиль командования героя Шипки сочетался в нем со скромностью и простотой в бытовом общении, что подкупало сослуживцев Радецкого и доставило ему всеобщее уважение в армии.

В 1881 году он участвовал в заседаниях особой комиссии по пересмотру военной администрации, в которой выступал с критикой сложившейся при военном министре Дмитрии Милютине системы.

С 1882 года Радецкий командовал Харьковским военным округом, а после его упразднения в 1888 году был перемещен на командование Киевским округом. Однако здоровье 68-летнего генерала к тому моменту уже серьезно пошатнулось. Падение с лошади во время смотра и увольнение с поста командующего округом окончательно подорвали силы Радецкого. В 1890 году генерал, переболев гриппом, сопровождавшимся осложнениями, скончался.