РАДАМАНТ

РАДАМА́НТ (Радаманф; др.-греч. Ῥαδάμανθυς, лат. Rhadamanthus) - в древнегреческой мифологии один из судей в царстве мертвых.

Согласно широко распространенному мифу, который встречается уже у Гомера , Радамант – сын Зевса и Европы, брат Миноса и Сарпедона (Il., XIV, 321-322; Hesiod., fr. 141, 13 M-W). Однако у Павсания сохранилась другая традиция, которая возводит Радаманта к Криту – эпониму одноименного острова: Радамант – сын Гефеста, который был сыном Тала, отцом которого и был Крит (VIII, 53, 5).

Радамант был известен своей справедливостью и мудростью, он вел блаженную жизнь на Елисейских полях, правя там вместе с Кроном (Od., IV, 563-565; Pind. Ol., II, 75-77), совершил путешествие на Эвбею к великану Титию (VII, 321-324). О Радаманте также рассказывали, что его женой была мать Геракла Алкмена (после смерти ее мужа Амфитриона), с которой он жил в Беотии (Apollod., III, 1, 1-2; Plut. Lysandr., 28). Сыновьями Радаманта были Гортин и Эрифр – эпонимные герои, давшие название Гортине на Крите и Эрифрам в Беотии (Paus., VIII, 53, 4-5).

Вместе с Миносом и Эаком (Платон добавляет еще Триптолема, см.: Apol., 41) Радамант после смерти был судьей в царстве Аида (Apollod., III, 1, 2).

Иллюстрация :

Судьи подземного мира.