РАЧКОВСКИЙ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Советский и российский историк. Кандидат исторических наук (1986), доцент кафедры новейшей истории России Института истории СПбГУ.

Родился 17 июля 1953 года в Ленинграде. В 1976 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета.

С 1973 года – сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета (до 1991 года – ЛГУ). С 1973 по 1984 год – ученый секретарь ЛГУ, инспектор Ученого совета ЛГУ, в 1984–1997 – старший преподаватель, доцент кафедры истории советского общества исторического факультета, в 1997–2007 годах – доцент Республиканского гуманитарного института, а также начальник управления кадров СПбГУ, с 2008 года – доцент кафедры новейшей истории России Института истории СПбГУ.

В 1986 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Деятельность КПСС по руководству высшей школой СССР (историография проблемы)».

Автор более 60 научных публикаций. Подготовил 6 кандидатов наук. В область научных интересов входят история и историография революции 1917 года, Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.

Сочинения

Книга памяти Ленинградского – Санкт-Петербургского университета 1941-1945 гг. Вып.1, СПб., 1995. (В соавторстве.);

Ленинградский университет в годы Великой Отечественной войны. Л., 1990. (В соавторстве.);

Новейшая история России. Учебное пособие. М., 2004. (В соавторстве.)