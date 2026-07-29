РАЧИНСКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Выдающийся русский педагог, писатель, ученый, общественный деятель, основатель образцовой народной школы в с. Татево Бельского уезда Смоленской губернии.

Отец – Александр Антонович Рачинский (1799 —1866), капитан Муромского пехотного полка, свойственник декабриста В.К. Кюхельбекера. Мать – Варвара Абрамовна Баратынская (1810 - 1891), сестра знаменитого поэта.

В возрасте 15 лет поступил на медицинский факультет Московского университета, затем перевелся на естественный факультет. Окончил учебу в 1853 году. После окончания университета недолго служил в Архиве иностранных дел, затем уехал в Европу, продолжив учебу в известных университетах Германии. Вернувшись из-за границы, защитил диссертацию по теме «О движении высших растений», получил звание магистра и стал руководителем кафедры физиологии растений в Московском университете. В 24 года за крупное сочинение «О некоторых химических превращениях растительных тканей» ему была присуждена ученая степень доктора ботаники. В 1861 году С. А. Рачинский и Я. А. Борзенков перевели и издали книгу «Физиология обыденной жизни» Г. Г. Льюиса. В 1864 году в переводе С. А. Рачинского впервые появилось на русском языке "Происхождени видов" Чарльза Дарвина.

В университете Рачинский вел обширную и бескорыстную общественную деятельность, чем снискал себе любовь и уважение преподавателей и студентов. Был членом попечительского комитета о бедных студентах, избирался судьей университетского суда, оказывал материальную помощь бедным и особо одаренным студентам. Вместе с братом Константином учредил стипендии для поездок за границу талантливых студентов. На их средства в 1862 году был командирован за границу будущий известный физик Александр Григорьевич Столетов (1839—1896).

В 1867 году вышел в отставку из-за конфликта коллектива прогрессивных профессоров с администрацией, жил в Москве. В его доме собирались известные ученые, литераторы, художники. Здесь Рачинский познакомился с Л. Н. Толстым, П. И. Чайковским, сдружился с братьями Аксаковыми, семьей В. Ф. Одоевского, историком В. И. Герье.

В 1872 году вернулся в родовое село Татево. Зайдя однажды в Татевскую крестьянскую школу, застал там урок математики, найдя его очень скучным и непрофессиональным. Вскоре С. А. Рачинский сам стал преподавать математику в сельской школе, помогая своей сестре Варваре Александровне, также педагогу-энтузиасту. Вскоре стал устроителем, директором и учителем первой в России сельской школы с общежитием для крестьянских детей, построив для нее в 1876 году новое здание.

В первый период своего учительства Рачинский был последователем немецкого педагога Карла Фолькмара Стоя (1815-1885) и Л. Толстого, с которыми вел переписку. Позже, в 1880-е годы он стал одним из главных в России идеологом церковно-приходской школы, начавшей конкурировать с появившейся земской школой.

Рачинский публиковал в «Русском вестнике», «Руси», «Церковных ведомостях» свои «Заметки о сельских школах», внесшие заметный вклад в развитие теории и практики национальной педагогики.

Наблюдая долгое время за учениками своей школы и их семьями, Рачинский сделал вывод, что приоритетное обучение детей в духе русской традиционной православной культуры может сделать их способными и к восприятию лучших европейских образцов классической литературы, искусства, музыки.

Будучи человеком чрезвычайно разносторонним, С. А. Рачинский занимался литературным творчеством. Вместе сестрой Варварой Александровной издавал «Татевский сборник» - альманах с произведениями Е. Баратынского, В. Жуковского, А. Фета, П. Вяземского из семейного архива. Писал талантливые статьи о литературе, живописи, музыке. Сотрудничал с журналом «Сельская школа» и сочинил два сюжета для опер Чайковского, которые остались невоплощенными. Сам написал для своей школы учебник по математике и другие методические пособия.

В школьной художественной мастерской Рачинский занимался с детьми живописью, черчением и рисованием. Здесь также давал уроки детям его родственник, художник Э. А. Дмитриев-Мамонов.

Во время посещений Татева со школьным хором занимался С.В. Смоленский, музыкант, известный руководитель Придворной певческой капеллы. Он же вел отбор лучших певцов из школы для учебы в хоре Синодального училища.

В 1891 году Академия наук избрала С.А.Рачинского своим Член-корреспондентом.

Многие выпускники университетов приезжали в Татево, чтобы поработать под руководством Рачинского. В числе их были и известные педагоги-ученые Н.М. Горбов, В.А. Лебедев, учителя А.Д. Воскресенский, А.Голицын.

Умер Сергей Александрович 15 мая 1902 года, в день своего рождения, на руках А.А. Серякова, одного из учеников и преемников, которому завещал продолжать дело его жизни. Впоследствии А.А. Серяков стал руководителем Татевской народной школы. Похоронен С. А. Рачинский в Татево.

Сочинения:

«Заметки о сельских школах» (1881)

«Народное искусство и сельская школа» (1882)

«Из записок сельского учителя» (1888)

«Сельская школа» (1891)

Пособия по математике:

«1001 задача для умственного счета»,

«Арифметичекие забавы»

«Геометрические забавы»