РАБСТВО АНТИЧНОЕ

Именно в греко-римском мире рабство обрело свой «классический» вид и стало играть бо́льшую роль в комплексе общественных отношений сравнительно с Древним Востоком. Источниками рабства были пиратство, войны (захват пленных), долговое рабство (в некоторых полисах впоследствии отмененное), воспроизводство в доме господина. Первоначально рабство имело патриархальный характер (в Греции в гомеровскую эпоху или в царском и раннереспубликанском Риме ): рабы были фактически членами семьи, делившими с хозяевами труд, кров и пищу. В гомеровских поэмах чаще упоминаются рабыни: мужчин при захвате вражеской территории предпочитали уничтожалось. Рабы, встречающиеся на страницах поэм, – нередко попавшие в рабство случайно, из далекой чужбины. Невольницы вместе с домочадцами делают работу по дому (Навсикая идет стирать белье с рабынями), вместе работают на поле и т.п. Рабы и хозяева вместе живут, едят, спят, работают, как Лаэрт и его рабы. Но разница все-таки есть и немалая: достаточно вспомнить суровую расправу, учиненную Одиссеем над теми рабами и рабынями, которые поддерживали женихов.

Постепенно, по мере того как количество рабов увеличивалось и возрастала их роль в экономике, отношения рабов и хозяев менялось. В классический период греческой истории (V – IV вв. до н.э.) и в римскую эпоху великих завоеваний (III – II вв. до н.э.), когда на рынки хлынули десятки тысяч невольников, к рабам стали относиться как к вещи; хозяин может безнаказанно распоряжаться им, как ему вздумается. В отличие от патриархального, «классическое» рабство использует раба как средство получения прибыли, поэтому резко усиливается эксплуатация рабов и ухудшается их положение. Катон Старший в своем трактате «О земледелии» советует управляющему следить за тем, чтобы рабы всегда, даже в праздник и непогоду, были заняты делом; от старых и больных рабов следует избавляться, чтобы не кормить их даром. Еще более цинично подходил к рабам писатель I в. до н.э. Марк Теренций Варрон. Он говорил, что средства, которыми возделывают поля, делятся на «орудия говорящие, орудия полуговорящие и орудия немые. К говорящим относятся рабы, к полуговорящим – волы, к немым – телеги». Правда, по мере роста количества рабов в античном обществе увеличивалось и количество вольноотпущенников. В античном Риме либертин принимал имя бывшего господина, становился его клиентом . Иногда он оставался в доме хозяина, иногда платил ему оброк со своего промысла (например, ремесленной мастерской) или выполнял услуги делового и торгового агента. Отпущенничество стало массовым явлением в эпоху ранней империи. Тогда же многие либертины заняли важные посты в бюрократическом имперском аппарате, немало их было и среди императорских любимчиков.

Рабы были заняты в домашнем хозяйстве, на полевых работах, в мастерских, выполняли грязную и тяжелую работу. Главной сферой применения рабского труда являлось сельское хозяйство. И в античной Греции, и в Риме мелкие земельные собственники имели обычно одного-двух рабов, с помощью которых они обрабатывали свои наделы. Но были, конечно, более крупные хозяйства, где использовался труд десятков или даже сотен невольников. Последнее более характерно для Италии, для римских латифундий, число которых особенно велико было на юге страны. Самым тяжелым был труд на рудниках, каменоломнях и мельницах, куда можно было угодить за какой-нибудь проступок. В Аттике таким страшным местом был Лаврион – серебряные рудники. Самые крупные афинские рабовладельцы отдавали туда своих рабов в лизинг: Никий – 1000, Гиппоник – 600 и т.д., получая за живой товар 1 обол в день. На италийских шахтах и каменоломнях также работали десятки тысяч рабов: тех, кто был осужден на работу в рудники (damnati in metallum), невозможно было выкупить или отпустить на волю, их удел – жить и умереть под землей. Рабы трудились в греческих эргастериях или римских мастерских: на фабрике щитов Лисия задействовано было 120 рабов, у отца оратора Демосфена было две мастерских, в одной работало 33 или 32 ножовщика, в другой – 20 ложеизготовителей. Особую группу рабов составляла челядь, а также флейтисты, танцовщицы, гетеры и т.п. Раб-педагог в Греции опекал барского недоросля, провожал его в школу и палестру. В Риме ученые рабы (как правило, греки по происхождению) выполняли обязанности учителей и врачей; образованного раба не принято было долго держать в невольниках, и через какое-то время их обычно отпускали на волю. Примерно половина гладиаторов времен Поздней республики были рабами. Гладиаторы, умевшие сражаться и имевшие доступ к оружию, были весьма опасными рабами, что продемонстрировало восстание Спартака (73-71 гг. до н.э.).

Помимо рабов, находящихся в частной собственности, были государственные рабы. Их положение было лучше, чем у частновладельческих, большинство жило своими домами, семьями. Среди них были писцы, глашатаи, палачи, тюремщики, полицейские.

Вопрос о численности рабов в греческих полисах является одним из самых дискуссионных в науке. Минимальную границу дает Фукидид , сообщая, что во время Пелопоннесской войны к спартанцам бежало более 20 тыс. рабов. Предлагались цифры для Афин времен Перикла: ок. 100-120 тысяч рабов, в процентном отношении – около трети, а по оптимистическим подсчетам – четверти населения. По переписи Деметрия Фалерского (между 317-307 гг. до н.э.) в Афинах насчитывалось 21000 граждан (без детей и жен), 10000 метеков и 40000 рабов. Рабы в Римском государстве I в. до н.э. составляли от 30 до 40 % населения, общей численностью от двух до трех миллионов.

Правовой статус раба был ниже, чем свободного гражданина. За одно и то же преступление его наказывали строже, чем свободного; он не мог выступать в суде, не мог владеть собственностью, вступать в официальный брак; его хозяин мог его продать, сдать в аренду и т.п. За изувечивание раба полагалось наказание, но гораздо меньшее, чем за членовредительство по отношению к свободному человеку. Да, в Афинах раба нельзя было безнаказанно убивать, ибо пролитие крови означало навлечение скверны (миазма) на полис, но в тех же просвещенных Афинах существовала практика взятия свидетельских показаний у рабов только под пыткой. Такой вид смертной казни, как распятие, в Риме предназначался, главным образом, для рабов. В императорское время наблюдается некоторые послабление: Адриан и Антонин Пий запретили хозяевам убивать рабов без причины, рабы получили возможность жаловаться на жестокое обращение.

Хотя в античной экономике ощутима была доля свободного труда (особенно в сельском хозяйстве), но все же в значительной степени она была основана на рабстве, которое пронизывало все сферы общественной жизни. В конечном счете, рабство повлияло на судьбу античной цивилизации. Возможность развивать производство сводилось к экстенсивному, количественному увеличению рабов. Как следствие: пренебрежениями к внедрению технических новинок, фактическое отсутствие прогресса в технологиях производства, зависимость от внешних условий – от войн, обеспечивающих приток невольников. В поисках альтернативы, стимулирования искали новые формы социально-экономических отношений наподобие отпущенничества, римского пекулия или колоната. Был еще и моральный аспект, нравственное воздействие рабства на общество: рабство компрометировало физический труд, особенно тяжелый, ибо он ассоциировался с рабами (кроме труда на земле). Вместе с тем рабский труд обеспечивал гражданам полисов досуг – свободное время (греч. σχολή и лат. оtium), используемое для занятий, не связанных с экономикой. Досуг (в греческом и подражавшем ему римском) понимании предназначался для интеллектуального и творческого времяпровождения, самосовершенствования, знакомства с прекрасным. Таким образом, отчасти правы те, кто (как например, Фридрих Ницше) утверждал, что без античного рабства не было бы поразительной античной культуры, хотя, безусловно, были и другие предпосылки к ее развитию.

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева