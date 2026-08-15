РАБОЧАЯ ГРУППА ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМИТЕТОВ

На I-м Всероссийском съезде ВПК (май-июнь 1915 г.) было принято решение о включении в состав ВПК представителей рабочих. Руководители комитетов стремились не только играть роль посредника между промышленностью и правительством, но и создать подконтрольное рабочее движение. При комитетах каждого уровня, включая Центральный, образовывались рабочие группы в составе 10 человек. Предполагалось, что в случае производственных конфликтов Рабочая группа должна была обратиться в бюро Центрального Военно-Промышленного Комитета, члены которого, в свою очередь, вступали в личные переговоры с администрацией заводов. Метод был близок к зубатовскому, только вместо государственных органов давление на предпринимателей оказывал ЦВПК.

Выборы в рабочие группы проходили по двухстепенной системе. В сентябре 1915 г. на 101 предприятии Петрограда 219 036 рабочих избрали 218 выборщиков, которые на первом же собрании(оно состоялось 27 сент.(10 окт.) 1915 г.) в абсолютном большинстве высказались против участия рабочих в работе ЦВПК. Его руководство сразу же публично оповестило о значительных нарушениях процедуры проведения собрания и голосования, в частности, среди пришедших выборщиков были подставные лица. Негативный опыт был учтен при организации рабочих групп в составе региональных военно-промышленных комитетов.

Самую значительную роль в создании группы в Москве сыграл П.П. Рябушинский. Его организационные усилия увенчались заметным успехом. Попытка бойкота со стороны большевиков и их сторонников была сорвана. Оказавшись в меньшинстве(16 чел.), они покинули собрание выборщиков. 15(28) ноября 1915 г. оставшиеся 74 выборщика от рабочих избрали 10 членов Рабочей группы при Московском ВПК. Перед выборами Рябушинский обратился к делегатам с речью, в которой предлагал сотрудничество во имя победы над внешним врагом и недвусмысленно намекал на перспективы судьбоносных изменений на внутреннем фронте.

При активном участии А.И. Коновалова и М.И. Терещенко такая же группа была создана и в Киеве. Организацией выборов в Петрограде – в группы при местном и Центральном комитетах – занимался А.И. Гучков. 29 ноября(12 декабря) 1915 г. они состоялись под его руководством в здании Петроградской губернской земской управы. В столице все прошло не столь гладко и убедительно – из 218 выборщиков явилось 153, а после ухода большевиков, которые категорически протестовали против сотрудничества с буржуазией и народников, которые считали, что таковое может иметь место только лишь после решения Всероссийского рабочего съезда, осталось всего 99 выборщиков. Голосование было закрытым. В результате в Рабочую группу ЦВПК было избрано 10 депутатов и 6 - в Петроградский областной комитет. За исключением трех эсеров в областном комитете, все они были меньшевиками.

Всего Рабочие группы были созданы при 36 областных ВПК. Практически повсюду в руководство ими попали люди, умеренные лишь с точки зрения левых радикалов. Это были представители, по определению Министерства Внутренних дел, «скрытых пораженцев», которые шли в эти организации для создания легальной площадки антиправительственной деятельности. На выборах для представителей пролетариата в Рабочей Группе был сформулирован «Наказ», в котором, в частности, перед ними были поставлены задачи социал-демократической пропаганды и созыва общероссийского рабочего съезда.

Об обороне государства(или даже «страны» не было сказано ни слова). О них говорилось в «Общей политической резолюции»: «Русское безответственное Правительство, приняв участие в этой войне, в то же время вело и продолжает вести беспощадную войну с собственным народом, чем и привело страну на край разгрома. Мы заявляем, что виновником всех бедствий является безответственное Правительство.»

Бюро Рабочей Группы при ЦВПК возглавил слесарь телефонной фабрики Эриксона в Петрограде меньшевик К.А. Гвоздев. За его кандидатуру было подано наибольшее число голосов – 90. Сразу же после выборов он опротестовал их порядок и поставил вопрос о созыве рабочего съезда. С самого начала рабочие, находившиеся под сильным влиянием социал-демократических идей, не испытывали особенного желания сотрудничать с представителями буржуазии. Рабочая Группа независимость от ЦВПК, особый характер собственных задач – «отстаивание наших взглядов на стоящие перед страной задачи и охрану интересов труда».

На заседании 3(16) декабря 1915 г. Гвоздев и его сотрудники объявили себя лишь временными представителями рабочих до созыва съезда, что не помешало им сразу же заявить о своем отношении к войне, как к несправедливой и грабительской. Свое кредо сам Гвоздев изложил в письме на имя Гучкова, опубликованном в издании Рабочей Группы в ответ на призывы главы ЦВПк воздерживаться от забастовок и «…охранять тот «социальный мир», который нам в настоящее время необходим более, чем когда бы то ни было». Гвоздев изложил его по поручению группы: «Но я и мои товарищи по группе считаем необходимым твердо и категорически заявить: ни мира, ни перемирия с руководителями того устаревшего уклада русской жизни, который был всегда враждебен интересам страны и привел ее в настоящее время в катастрофе(конец 1915 г. – А.О.), мы не признаем. Что касается сохранения социального мира между предпринимателями и рабочими, то прежде всего я должен заметить, что трудно говорить о сохранении того, чего нет и не было. Мы, рабочие, всегда были убеждены в том, что установление социального мира возможно лишь при решительном изменении всех общественных условий, что такой мир; мир в полном значении этого слова, возможен лишь тогда, когда исчезнут самые причины классовой противоположности и неравенства.»

Гучков счел необходимым подчеркнуть оборонительный для России характер войны и особые задачи и природу ВПК: «…военно-промышленные комитеты представляют собой не политические, а чисто деловые организации, в которых на общей почве и достижении одной задачи – мощи армии – сошлись люди самых различных политических сфер. И представителей рабочих мы звали и зовем для достижения той же единственно важной цели, которая заслоняет в настоящее время все остальные вопроса и разногласия, а именно, к делу помощи нашей доблестной армии.»

Разногласия между представителями труда и капитала не были длительными. Уже 21 декабря 1915 г.(3 января 1916 г.) на XIII-м заседании ЦВПК Гвоздев заявил о полном сочувствии бюро комитета к предложению о созыве рабочего съезда. Заседание вел Гучков, который полностью поддержал требование Гвоздева, обращенное к ЦВПК – поставить перед правительством вопрос о свободе собраний в стране. Руководителей ВПК не испугали слова представителей Рабочей группы, которую лишили собственной канцелярии, включив ее в состав общей канцелярии, и установив контроль над ее перепиской.

Рабочая Группа ЦВПК играла двойственную роль в производственных конфликтах. Ее представители, среди которых были и осведомители полиции(меньшевик В.М. Абросимов - агент-информатор Петроградского Охранного отделения, работавший под кличкой «Шаров» и получавший по 250 рублей в месяц) пропагандировали идеи «революционного пораженчества», фактически срывая попытки мобилизации и милитаризации русской промышленности.

После II-го съезда ВПК к Рабочей Группе и ЦВПК было привлечено пристальное внимание Министерства внутренних дел. Для Ставки была составлена записка, в которой был дан вполне профессиональный анализ создавшегося в стране положения. Выводы были вполне очевидны – возникал союз либералов и революционеров. 24 апр.(7 мая) 1916 г. по распоряжению начальника штаба Ставки ген.-ад. ген. от инф. М.В. Алексеева 25 экземпляров этой записки были разосланы старшему командному составу армий и штабов фронтов для широкого ознакомления с деятельностью Рабочей Группы ЦВПК, «…в виду противоправительственного характера деятельности упомянутой рабочей группы».

С конца 1916 г. начала активно вмешиваться в противостояние Думы и Правительства. После массовых выступлений рабочих столицы в годовщину событий 9(22) янв. 1917 г., Рабочая группа ЦВПК призвала рабочих к однодневной забастовке в день открытия Думы, 14 февраля. Предполагалось организовать шествие к Таврическому дворцу, а на демонстрации у здания Думы потребовать создания правительства «народного спасения». 3(16) янв. 1917 г. начальник Петроградского гарнизона генерал-лейтенант С.С. Хабалов потребовал поставить под контроль работу Группы. 11(24) янв. 1917 г. К.А. Гвоздев на заседании Бюро ЦВПК заявил о том, что в условиях, предлагаемых властями, Рабочая группа работать не может. В ночь с 26 на 27 янв.(с 8 на 9 февр.) 1917 г. в помещении Рабочей Группы ЦВПК был произведен обыск, и в ту же ночь на своих квартирах было арестовано 10 из 11 ее членов. В ночь на 31 янв.(13 февр.) арестовали последнего из них. После этого ЦВПК, по словам Гучкова, окончательно сделался революционной организацией.

27 февр.(12 марта) освобожденные восставшими из тюрьмы члены Рабочей группы ЦВПК во главе с Гвоздевым оказались во главе толпы, которую они повели к Думе, т.е. к штабу собственных руководителей. Здесь вместе с членами социал-демократической фракции и меньшевиками-оборонцами они создали ядро будущего Петросовета - Временный исполнительный Комитет Совета рабочих депутатов.

Создаваемая либералами для контроля над рабочим движением структура, таким образом, сыграла роль остова будущего орудия их уничтожения.