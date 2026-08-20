Рабо́чая оппози́ция

Рабо́чая оппози́ция — фракция в Российской коммунистической партии (большевиков) (РКП(б)) во главе с А. Г. Шляпниковым . Фракция формировалась в 1919–1920, выступала за возвращение к лозунгам большевизма 1917, передачу управления хозяйствам профсоюзам как организации рабочего класса, против выделения в партии новой элиты, диктаторства и назначенчества. Во время дискуссии о профсоюзах 1920–1921 в соответствии с программой РКП(б) Р. о. предлагала передать власть съездам производителей (фактически — профсоюзам), отказавшись от диктата Совнаркома. Р. о. приобрела влияние в руководстве Союза металлистов и других профсоюзов, Тульском губернском комитете РКП(б) и др. В Р. о. участвовали А. М. Коллонтай, С. П. Медведев, Ю. Х. Лутовинов и др. Противники, включая В. И. Ленина , обвиняли сторонников Р. о. в анархо-синдикалистском «уклоне» от общей партийной линии. После запрета фракций и группировок на Х съезде РКП(б) в марте 1921 Р. о. продолжала негласно действовать, 26 февраля 1922 участники Р. о. обратились к пленуму Исполнительного комитета Коммунистического интернационала с «Письмом 22‑х», критикующим нарушения демократических норм в РКП(б). Р. о. была осуждена IX съездом РКП(б), после чего распалась.

Ист. : «Рабочая оппозиция». Материалы и документы 1920–1926 гг. М.–Л., 1926; Десятый съезд РКП(б). Стенографический отчет. М., 1963.

Лит. : Киселев А. Ф. Профсоюзы и советское государство (Дискуссии 1917–1920 гг.). М., 1991; Санду Т. Я. «Рабочая оппозиция» в РКП(б): 1919–1923 гг. Диссертация на соискание степени кандидата исторических наук. Тюмень, 2006; Левые коммунисты в России. 1918–1930 гг. М., 2008. А. В. Шубин.