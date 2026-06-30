РАБЛЕ ФРАНСУА

РАБЛЕ́ ФРАНСУА́ (фр. François Rabelais) - знаменитый писатель эпохи французского Возрождения, известный своим произведением «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Происходил из семьи шинонского адвоката. Сначала обучался во францисканском монастыре Фонтене-ле-Конт, где преподавали в гуманистической манере – древние языки, филологию, а также математику и астрономию, затем получил разрешение перейти к бенедиктинцам – в монастырь Сен-Пьер-де-Майезе. Позднее увлекся естественными науками и медициной, которые изучал в Париже и Монпелье (1528-31).

В 1532 г. обосновался в Лионе, где имел медицинскую практику. Сторонник идей Эразма Роттердамского , одновременно начал пробовать себя на литературном поприще, опубликовав под превдонимом свою первую книгу – «Пантагрюэль», а немного позже – «Гаргантюа» (1534), в качестве ее предыстории. Обе книги за крайне сатирическое и антиклерикальное содержание были осуждены Сорбонной и католическими богословами, хотя Рабле смог заручиться поддержкой Франциска I продолжать публиковать свои произведения.

В 1530-1540-х гг. пользовался покровительством влиятельного дипломата кардинала Жана Дю Белле, в составе свиты которого (в качестве секретаря и личного врача) посещал итальянские города. В 1546 г., в опасении преследований и в условиях начавшейся реакции на вольнодумие и религиозное свободомыслие, покинул Францию и поселился в Меце, вольном имперском городе, где также практиковал занятия медициной.

После смерти короля, при помощи кардинала Дю Белле, вошедшего в совет Генриха II, получил в качестве синекур приходы в Медоне и Сен-Кристофе. Последняя, четвертая книга его «Гаргантюа и Пантагрюэля» вышла незадолго до его смерти в 1552 г., но по представлению Сорбонны , была изъята из продажи постановлением Парижского парламента , вплоть до особого разрешения короля.

На сегодняшний день существует огромное число изданий произведений Рабле, переведенных на многие языки, равно как бессчетное количество научных исследований. По словам отечественного филолога М.М. Бахтина , Рабле – один из основоположников европейской литературы эпохи Нового времени.

Сочинения:

Гаргантюа и Пантагрюэль / Пер. Н.М. Любимова. М., 1973 и др.

Иллюстрации:

Гравюра XVII в., изображающая Ф. Рабле