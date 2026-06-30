РАБЛЕ ФРАНСУА
РАБЛЕ́ ФРАНСУА́ (фр. François Rabelais) - знаменитый писатель эпохи французского Возрождения, известный своим произведением «Гаргантюа и Пантагрюэль».
Происходил из семьи шинонского адвоката. Сначала обучался во францисканском монастыре Фонтене-ле-Конт, где преподавали в гуманистической манере – древние языки, филологию, а также математику и астрономию, затем получил разрешение перейти к бенедиктинцам – в монастырь Сен-Пьер-де-Майезе. Позднее увлекся естественными науками и медициной, которые изучал в Париже и Монпелье (1528-31).
В 1532 г. обосновался в Лионе, где имел медицинскую практику. Сторонник идей Эразма Роттердамского, одновременно начал пробовать себя на литературном поприще, опубликовав под превдонимом свою первую книгу – «Пантагрюэль», а немного позже – «Гаргантюа» (1534), в качестве ее предыстории. Обе книги за крайне сатирическое и антиклерикальное содержание были осуждены Сорбонной и католическими богословами, хотя Рабле смог заручиться поддержкой Франциска I продолжать публиковать свои произведения.
В 1530-1540-х гг. пользовался покровительством влиятельного дипломата кардинала Жана Дю Белле, в составе свиты которого (в качестве секретаря и личного врача) посещал итальянские города. В 1546 г., в опасении преследований и в условиях начавшейся реакции на вольнодумие и религиозное свободомыслие, покинул Францию и поселился в Меце, вольном имперском городе, где также практиковал занятия медициной.
После смерти короля, при помощи кардинала Дю Белле, вошедшего в совет Генриха II, получил в качестве синекур приходы в Медоне и Сен-Кристофе. Последняя, четвертая книга его «Гаргантюа и Пантагрюэля» вышла незадолго до его смерти в 1552 г., но по представлению Сорбонны, была изъята из продажи постановлением Парижского парламента, вплоть до особого разрешения короля.
На сегодняшний день существует огромное число изданий произведений Рабле, переведенных на многие языки, равно как бессчетное количество научных исследований. По словам отечественного филолога М.М. Бахтина, Рабле – один из основоположников европейской литературы эпохи Нового времени.
Сочинения:
Гаргантюа и Пантагрюэль / Пер. Н.М. Любимова. М., 1973 и др.
Иллюстрации:
Гравюра XVII в., изображающая Ф. Рабле