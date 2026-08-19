Раба́т

Раба́т — столица Марокко. Численность населения — 1,6 млн человек (2020). Расположен на побережье Атлантического океана, в устье р. Бу Регрег. В эпоху Античности на месте Р. находилась финикийская крепость Шелла, затем римляне основали там поселение Сала Колониа.

В 1150 Альмохады (XII–XIII вв.) возвели крепость, использовавшуюся как плацдарм для ведения джихада в Андалусии. В этот период город назывался Рибат ал-фатх ( араб. «Крепость завоеваний»), откуда произошло современное название Р. На правление Якуба ал-­Мансура (1184–1199) пришелся расцвет Р.: султан заложил мечеть Хасана, чей минарет должен был стать высочайшим для того времени. Но со смертью Якуба строительство мечети было приостановлено, а сам Р. постепенно пришел в упадок.

В начале XVI в., по свидетельствам арабского путешественника Льва Африканского , в Р. насчитывалось только 100 жилых домов. В этот период Р. воспринимался как часть г. Сале, расположенного по другую сторону р. Бу Регрег, и назывался «Новый Сале». В начале XVI в. в Р. переселились мориски, бежавшие из Испании от Реконкисты . Благодаря их деятельности Р. снова начал развиваться. В начале XVII в. стал центром марокканского пиратства. Входил в состав Республики Сале (или Республика Бу Регрег) — независимого политического образования, основанного морисками и просуществовавшего до прихода к власти в Марокко династии Алауитов (1631 — настоящее время).

При Алауитах Р. продолжал расширяться. Султан Сиди Мухаммад бен Абдаллах (1757–1790) выбрал Р. в качестве базы для будущего флота, организовал там артиллерийскую школу, были возведены новые дворцы и мечети. С середины XVIII в. Р. стал одной из постоянных резиденций султанов и получил статус имперского города Марокко (наряду с Фесом , Марракешем и Мекнесом).

С установлением французского протектората в 1912 генеральный резидент Ю. Лиотэ перенес столицу из Феса в Р. После обретения Марокко независимости в 1956 султан Мухаммед V (1909–1961) оставил Р. столицей. Обилие культурных и исторических памятников разных эпох способствовало включению Р. в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2012.

Лит. : Villes et tribus du Maroc. Rabat et sa région. T. I. Paris, 1918; Histoire du Maroc / Ed. J. Brignon, A. Amin, B. Boutaleb. Casablanca, 1967; Abitbol M. Histoire du Maroc. Paris, 2009. Д. В. Со­ловьева.