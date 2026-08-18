Ра́ту Ба́гус

Ра́ту Ба́гус ( индонез. Ratu Bagus) (ум. 1753) — один из руководителей антиголландского восстания 1740–1752 в яванском султанате Бантен . Выходец из аристократической семьи, находившейся в родстве с султаном. Занимал высокий военный пост при дворе. В 1740 вместе со священнослужителем Кьяи Тапа (Мустафа) поднял восстание против правительницы Фатимы, захватившей трон своего супруга, и поддерживавших ее голландцев. Провозгласил себя султаном. Вел успешные военные действия до 1752, когда под натиском голландцев вынужден был бежать в Матарам [поздний]. Погиб в битве при Бандунге. Его сподвижник Кьяи Тапа еще некоторое время оказывал сопротивление в районе Бандунга и Богора, но после 1755 его следы затерялись.

Поражение Р. Б. привело к полному подчинению Бантена голландцами, которые возвели на престол послушного им принца Густи, принявшего тронное имя султана Зайнула Ашикина (1753–1777). Потомок Р. Б. Рату Багус Хендра Бамбанг Висанггени Сурьяатмаджа в 2016 стал 18‑м султаном Бантена (этот титул является в современной Индонезии чисто номинальным).

Лит. : Nina Herlina Lubis. Banten dalam pergumulan sejarah: sultan, ulama, jawara. Jakarta, 2004. В. А. Погадаев .