Ра́совые отноше́ния в США

Ра́совые отноше́ния в США — система межрасовых отношений в США. Африканских рабов впервые завезли в Новый Свет португальцы, которые с 1538 использовали их труд на бразильских плантациях сахарного тростника. Летом 1619 «более двадцати негров» захвачены английскими каперами на португальском корабле в Мексиканском заливе и привезены в Виргинию. В марте 1620 там находились 15 чернокожих мужчин и 17 женщин — «в услужении» у хозяев. С ростом табачных плантаций в Виргинии, приобретением сахарных карибских колоний — в 1624 Барбадоса и в 1655 Ямайки, наследуемое рабство в Британской империи было окончательно узаконено. В 1680 примерно 7 % виргинцев были африканского происхождения, в 1750 — уже 44 %. В Конституции США (1789) рабство прямо не упоминалось, но косвенно подразумевалось; принятые в те годы конституции северных штатов рабство, как правило, отменяли.

Британский промышленный переворот создал запрос на рабский труд в возделывании хлопка. В 1831 на долю США приходилось 49,6 % мирового производства хлопка, в 1860, накануне Гражданской вой­ны 1861–1865 (см. Гражданская вой­на и Реконструкция в США ), — 66 %, составляя более половины всего американского вывоза. Хотя в 1776–1830 доля афроамериканцев в населении США снизилась с примерно 20 % до 15,5 %, в Южной Каролине и Миссисипи она превышала 50 %, а в целом среди южных штатов только в Теннеси и Арканзасе была ниже 30 %. В 1860 рабы составляли примерно треть населения южных штатов. С 1 января 1808 Соединенные Штаты вслед за Британской империей (с 1 мая 1807) отказались от международной работорговли, однако плантаторам впервые в мировой истории удалось добиться устойчивого естественного прироста рабского населения. За 50 лет с 1810 по 1860 число рабов выросло в 3,3 раза, с почти 1,2 млн человек до более чем 3,95 млн, еще почти 262 тыс. афроамериканцев на Юге были свободными. Несколько десятков тысяч афроамериканцев жили в северных штатах.

Свободным штатам был выгоден протекционистский таможенный тариф, который защитил бы молодую промышленность от конкуренции (в основном, британской), а плантаторы, чтобы вывозить хлопок в Европу и покупать там промышленные изделия, нуждались в низких таможенных ставках. Страну разделял спор о направлениях экспансии — на Юго-­Запад, где новые земли станут рабо­владельческими, или на свободный Северо-­Запад. Когда в 1860 на президентских выборах победил кандидат от созданной в 1854 антирабовладельческой Республиканской партии США А. Линкольн , противостояние вылилось в гражданскую вой­ну.

30 декабря 1862 Линкольн подписал Прокламацию об освобождении, а в конце вой­ны настоял на принятии XIII поправки к Конституции США об отмене рабства (принята Конгрессом 31 января 1865, ратифицирована 6 декабря 1865). XIV поправка к Конституции (принята Конгрессом 13 июня 1866, ратифицирована 9 июля 1868) объявляла гражданином США любого, кто родился на американской земле, XV поправка (принята Конгрессом 26 февраля 1869, ратифицирована 3 февраля 1870) запретила ограничивать избирательное право на основании принадлежности к той или иной расе или былого пребывания в рабстве.

Всего в 1865–1877 683 чернокожих депутата были избраны в нижние палаты законодательных собраний южных штатов, 112 — в верхние палаты (сенаты), шесть избирались вице-губернаторами, пять — мэрами, 41 — шерифами, 14 стали членами нижней палаты Конгресса США, двое — сенаторами США. Вплоть до 1872 работало Бюро освобожденных, распределявшее бесплатное питание, открывавшее, часто с помощью благотворителей, школы и колледжи. В 1867 школы посещали 40 % детей бывших рабов. Вплоть до середины XX в. главной формой сельского хозяйства на Юге стала издольщина (кропперство) — аренда земли за часть урожая. Так, в 1900 в Миссисипи издольщиками были 85 % чернокожих крестьян и 36 % белых.

После вывода вой­ск северян из южных штатов к 1877 там воцарилась «система Джима Кроу», включавшая постоянную угрозу насилия и последовательную сегрегацию (разделение рас). В штатах вводились избирательные налоги, цензы грамотности, имущества, но с исключением для тех граждан, чьи предки имели право голоса (так называемые дедушкины поправки). В 1896 Верховный суд США в деле «Plessy vs. Ferguson» решил, что сегрегация не противоречит Конституции (права могут быть «разделенными, но равными»). В 1957 запрет на межрасовые браки существовал в 25 из 48 штатов США.

Если в 1910 89 % афроамериканцев находились в южных штатах, составляя 29,8 % жителей (в масштабах страны — 10,7 %), то в 1950 уже 32,0 % чернокожих жили за пределами Юга, где доля их в населении сократилась до 21,7 %. Механизация сельского хозяйства продолжала вытягивать многих афроамериканцев на Север. В крупных городах возникали негритянские районы, например нью-йоркский Гарлем.

Первым ударом по «системе Джима Кроу» стало решение Верховного суда по делу «Brown vs. Board of Education of Topeka, Kansas» (1954), запретившее разделение школ и тем самым опровергнувшее доктрину «разделенных, но равных прав». Десегрегации образования часто препятствовали губернаторы южных штатов, в частности Арканзаса, Миссисипи. В 1955–1956 общенациональное внимание привлек бойкот автобусного сообщения в Монтгомери, штат Алабама, с помощью которого удалось добиться десегрегации транспорта в штате. Организатор бойкота М. Л. Кинг призывал к ненасильственному сопротивлению, создав Конференцию христианских лидеров Юга (Southern Christian Leadership Conference). 28 августа 1963, в год столетия Прокламации об освобождении, состоялся «марш на Вашингтон», в котором приняли участие 200–300 тыс. человек.

19 июня 1964 принят закон о гражданских правах, который запрещал любую форму расовой дискриминации и предоставлял федеральной судебной власти юридические инструменты, чтобы воплотить решение в жизнь. 6 августа 1965 вступил в силу закон, обеспечивший условия для голосования негров на Юге, 11 апреля 1968 — новый закон о гражданских правах, который, в частности, запретил дискриминацию при покупке и аренде жилья. В 1967 Верховный суд объявил неконституционным запрет Виргинии на межрасовые браки.

В 1970‑е шире стала применяться так называемая позитивная дискриминация (affirmative action), т. е. обязательное предпочтение, которое нужно было оказывать прежде ущемлявшимся меньшинствам, к примеру, в приеме на работу или в университет. Во многих городах с разным успехом развернули программу десегрегации образования, в ходе которой определенное число учащихся из школы традиционно «белого» района переводились в «черную» школу — и наоборот (busing).

На президентских выборах 1968 кандидат от Американской независимой партии, бывший губернатор штата Алабама Джордж Уоллес завоевал на платформе сегрегации большинство в пяти штатах «глубокого Юга». С 1972 происходит партийно-­политическая перегруппировка: белые южане начинают голосовать за консерваторов-­республиканцев. Афроамериканцы стали отдавать предпочтение Демократической партии США, которая обычно выступает представителем интересов нижней социально-­экономической половины американского общества. В 1967 Тергуд Маршалл стал первым афроамериканцем, назначенным в Верховный суд США.

Несмотря на успехи движения за гражданские права, к концу 1960‑х афроамериканское движение радикализовалось. Среди источников радикальных идеологий: созданная в 1930 Нация ислама, чье руководство видело в мусульманстве религию освобождения от европейского (т. е. христианского) рабства; антиколониальный неомарксизм Ф. Фанона . Малькольм Литтл (1925–1965) обратился в ислам и отказался от «белой» фамилии, приняв псевдоним «Малькольм Икс». В октябре 1966 в Окленде, штат Калифорния, студенты-­марксисты создали партию «Черные пантеры». В 1964 и 1967 бунты прокатились по многим десяткам городов, а самую мощную их волну вызвало убийство Кинга 4 апреля 1968. К рубежу 1960–1970‑х стало очевидным новое жилищное разграничение: белые, чей уровень жизни уверенно рос после вой­ны, переехали в отдельные дома в пригородах (субурбанизация), а многие части исторических центров городов (inner cities) заняли афроамериканцы.

Победа Б. Обамы на президентских выборах в 2008 и 2012 стала символом успеха борьбы за гражданские права. В 117‑м составе Конгресса (2021–2023) в Палате представителей заседают 59 афроамериканца из 435 — более чем вдвое больше по сравнению с началом 1990‑х и примерно соответствуя доле в населении страны; в Сенате — трое из 100.

По переписи 2020, принадлежат к «черной» расе 46,937 млн человек (14,2 % населения), только «черными» назвали себя 41,104 млн человек (12,4 % населения). Недавние африканские иммигранты составляют не более 4 % от общего числа афроамериканцев.

Социально-­экономическое положение афроамериканцев остается трудным. В 1962 только 4 % чернокожих имели высшее образование, сегодня — 26 % (белых — 36 %). С середины 1960‑х вдвое сократилась доля афроамериканцев за чертой бедности, составив в 2018 20,8 % от их общего числа (снижение особенно заметно в конце 1960‑х в связи с социальными программами «Великого общества» президента Л. Б. Джонсона , и в 1990‑е — годы быстрого экономического роста), тогда как у белых этот показатель за полвека почти не изменился, оставаясь в пределах 10 %. Средний доход чернокожей семьи составлял и в середине 1960‑х, и сегодня примерно две трети от среднего дохода белой семьи, ни разу не приблизившись к 70 %. На 2017 доля собственников жилья среди белых выше на 30,1 %. По оценкам, стоимость собственности, принадлежащей белым и чернокожим семьям, различается сегодня в семь раз. В 2020 среди руководителей 500 крупнейших американских фирм (список «Fortune») — только 5 афроамериканцев (первый афроамериканец попал в этот список в 1999, рекорд отмечен в 2012 — 6 человек). В 2006–2020 доля заключенных среди чернокожего населения упала на треть, больше, чем у других расово-­этнических групп (в целом по стране эта доля упала на 17 %), хотя она все равно остается без малого вдвое выше, чем у выходцев из Латинской Америки (Hispanics), в 5,6 раз выше, чем у белых и в 2,7 раза выше, чем в среднем по стране. На 2018 треть тюремного населения — афроамериканцы, 30 % — белые.

Лит. : Иванов Р. Ф. Американская история и негритянский вопрос. М., 1976; Franklin J. H. The Color Line: Legacy for the Twenty-­First Century. Columbia (Mo.), 1993; Idem . Racial Equality in America. Columbia (Mo.), 1993; Reference Library of Black America / Ed. by J. Lehman. 5 vols. New York, 2003; Encyclopedia of African American History, 1896 to the Present: From the Age of Segregation to the Twenty-­first Century / Ed. by P. Finkelman. 5 vols. New York, 2009. А. А. Исэров .