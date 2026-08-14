Ра́ма V

Ра́ма V (Чулалонгкорн, Махатюлалонгкон пхратюлатьом клаутяуйухуа) (20.09.1853, Бангкок — 23.10.1910, там же) — король Сиама (1868–1910), великий реформатор.

Старший сын Рамы IV . Учился в дворцовой школе у иностранных учителей, в том числе англичанки Анны Леоновенс, позже прославившейся вымышленными описаниями своей жизни при дворе. После скоропостижной смерти отца в 1868 был провозглашен королем, но только в 1873, по достижении 20 лет, был коронован и получил всю полноту власти. В этот период Сиам оказался в кольце колониальных владений западных держав, которые стали предъявлять права на его территории. Для Сиама возникла угроза потери земель и политического суверенитета. Сохранявшаяся практически в неизменном виде традиционная система управления, базировавшаяся на принципе «круга земель (мыангов)», не могла в новых условиях обеспечить целостность страны. Сразу же после коронации Р. V начал реформы, которые проводились с помощью западных советников и с использованием европейской модели государственного устройства. Результатом стало создание централизованного государства с унифицированной системой управления, финансов, налогообложения, судопроизводства, с единой системой образования и культурой, основанной на тайской идентичности. Модернизация открыла путь для ускоренного развития экономики и вхождения страны в мировой рынок. Сохранению независимости Сиама способствовала и гибкая внешняя политика Р. V. В 1897, когда отношения Сиама с Англией и Францией достигли наибольшего напряжения, Р. V предпринял поездку в Европу и побывал, в том числе в России, где встречался с Николаем II , с которым у него сложились дружеские отношения со времен путешествия цесаревича в Сиам в 1891. Николай II поддержал Р. V, и это помогло Сиаму остаться единственной страной в Юго-­Вост. Азии, избежавшей колониального подчинения.

Ист .: Campbell J. G. D. Siam in Twentieth Century. London, 1902.

Лит .: Chula Chakrabongse . Lords of Life. A History of the Kings of Thailand. London, 1960; Kullada Kesboonchoo Mead . The Rise and Decline of Thai Absolutism. London, 2004. И. Н. Липилина .