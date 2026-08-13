Ра́бство

Ра́бство — наиболее полная форма господства одного человека над другим с целью использования (эксплуатации) рабочей силы раба в интересах господина. Власть рабовладельца (отдельного человека, группы лиц, сообщества или организации, например городской общины или храма) над рабом приобреталась теми же способами, что и собственность: вой­на, торговля, пиратство, естественное воспроизводство. В формулировке вещного иска у римского юриста Гая в качестве типичной вещи фигурирует именно раб (Институции IV. 16). Как и собственность, Р. было бессрочным, но распространен был отпуск на волю (манумиссия) по воле господина, причем статус вольноотпущенников сильно отличался в разных обществах. Некоторыми особенностями обладало порабощение за долги или за уголовные преступления. Выделяют патриархальное, классическое и плантационное Р. На протяжении истории человечества Р. существовало в обществах разного типа и уровня развития, играя при этом бо́льшую или меньшую роль в экономике и других сферах жизни, и считалось, в общем, естественным и необходимым: даже философы и религиозные мыслители, призывавшие относиться к рабам по-человечески, Р. как таковое не отвергали. Лишь в эпоху Просвещения моральное осуждение Р. как института и практик, несовместимых со свободой, которая именно тогда была провозглашена высшей ценностью западной цивилизации, стало важным фактором общественных движений за отмену Р. (см. Аболиционизм ) и принятия соответствующих правовых актов на национальном и международном уровне — от оказавшегося лишь эпизодом декрета якобинского Конвента об отмене Р. на территории французских колоний (1794) до Всеобщей декларации прав человека (1948), провозгласившей, что Р. и работорговля запрещаются во всех их формах. Соответствующая Конвенция ООН (1956) среди «институтов и обычаев, сходных с Р.» и подлежащих упразднению наравне с ним, перечисляет долговую кабалу, крепостное состояние, принудительную выдачу женщины замуж и эксплуатацию несовершеннолетних с согласия родителей или опекунов. Безусловное осуждение Р. в современной общественной мысли идет бок о бок с расширительным пониманием этого явления, и поэтому слишком легко именно с Р. отождествляются (или хотя бы уподобляются ему) почти любые формы обезличивающего принудительного труда и социального угнетения и подавления. Согласно исследованию одной из международных правозащитных организаций, в мире пребывает в Р. не менее 36 млн человек (данные 2014); две трети из них находятся в сексуальном Р. В 2006 Ж. Андро и Р. Деска упоминали о 20 млн взрослых, находившихся в Р. Историческая наука не может не испытывать на себе влияния идейного климата эпохи, но в целом сохраняет более отстраненную позицию, следуя примеру У. Вестермана и М. Финли, намеренно избегавших использовать эмоционально окрашенные термины и понятия при описании положения рабов.

Р. стало предметом пристального изучения в XIX в., особенно в рамках экономической истории, связывавшей исторический прогресс с последовательной сменой Р., крепостничества и свободного наемного труда (Эд. Мейер). В XX в. история Р. оказалась одной из ключевых тем антиковедения, что было связано не в последнюю очередь с распространением марксизма , провозгласившего именно рабовладение основой обществ древности. Советская историография прошла при этом путь от конструирования рабовладельческой формации, охватывающей весь древний мир, включая и древний Восток (В. В. Струве), до представления, что рабовладельческий строй был характерен для античного мира в высшей точке его развития (В. И. Кузищин ). Из-за оценки античного Р. разразилась ожесточенная дискуссия между немецкими и советскими историками Античности на XI Международном конгрессе исторических наук в Стокгольме (1960); исследованиям Р. были посвящены крупные академические проекты в СССР и ФРГ, в которых были заняты десятки ученых. В серии «Исследования по истории рабства в античном мире» (АН СССР), объявленной в 1960 в рамках семилетнего плана, с 1963 по 1980 вышло с десяток индивидуальных и коллективных монографий. Гораздо более масштабным стал проект Майнцской Академии наук и литературы «Исследования по античному рабству» («Forschungen zur antiken Sklaverei»), основанный в 1950 Й. Фогтом и завершенный в 2012 под руководством Х. Хайнена. Проект носил международный и меж­дисциплинарный характер. В общей сложности в нескольких сериях публикаций с 1953 по 2020 вышло почти сто томов, в том числе библиография по античному Р., которая насчитывала около 10 тыс. названий в печатном издании (2003), продолжала пополняться до завершения проекта в 2012 и по сей день доступна онлайн (Bibliographie zur antiken Sklaverei Online — BASO). В Италии и Франции изучение античного Р. происходило под сильным влиянием западного марксизма; институт Грамши в Риме организовал большой конгресс в Пизе (1979); основанная в 1972 в Безансоне Международная группа по исследованию античного Р. — GIREA, объединяющая ученых Франции, Италии и Польши, продолжает проводить регулярные конференции. Особое место в историографии античного Р. принадлежит М. Финли, который спорил как с советскими историками, так и с школой Фогта и рассматривал античное Р. в контексте современной идеологии. По утверждению Финли, хотя рабов эксплуатировали в большинстве обществ (societies with slaves), настоящих обществ, основанных на Р. (slave societies), было всего пять: классические Греция и Италия, а также основанные на плантационном Р. общества Нового Света — США, Карибские острова и Бразилия. Там рабы составляли значительную долю населения (не менее 20 %), их вклад в производство прибавочного продукта был достаточно велик, как и влияние на разные сферы жизни общества и его культуру. Эта «ортодоксия» Финли сохраняет свое влияние по сей день, особенно среди антиковедов. Однако по мере того, как растет популярность компаративных исследований, звучат заявления о появлении новой модели (Н. Ленски), для которой характерно все более расширительное толкование Р.: фокус зрения перемещается со статуса рабов как собственности на те или иные аспекты их социального положения, описываемого как социальная смерть в соответствии с концепцией Паттерсона (1982), который использовал для построения социологии Р., охватывающей 4000 лет, данные 66 рабовладельческих обществ, включая древний и средневековый Восток. В 1998 Томас Видеман основал в Ноттингеме Международный центр по истории Р., ныне Институт по изучению Р. (ISOS), ставящий своей целью исследование как исторических, так и современных форм Р. и принудительного труда на всем земном шаре. Новая серия исследований античного Р. начала издаваться в Эдинбурге (2021).

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