Ра́бин, Ицхак

Ра́бин, Ицхак (01.03.1922, Иерусалим — 04.11.1995, Тель-­Авив) — израильский государственный деятель. Из семьи выходцев из Российской империи. С 13 лет жил в сельскохозяйственной общине — киббуце, с 14 лет в Хагане — еврейском подпольном ополчении в Палестине. В 1946 провел 5 месяцев в британском заключении. Участник вой­ны за независимость Израиля. В 1952–1953 учился в Британском штабном колледже. C 1964 — начальник штаба вооруженных сил Израиля. После Шестидневной вой­ны вышел в отставку. В 1968–1973 — посол в США, договаривался о поставках вооружения. Член Кнессета в 1974–1995, с 10 марта по 3 июня 1974 — министр труда. После отставки Г. Меир премьер-­министр (3 июня 1974 — 20 июня 1977; одно­временно до 20 марта 1975 министр связи), лидер партии Авода (Трудовой). 13 сентября 1984 — 15 марта 1990 министр обороны, боролся с первой Интифадой .

С 13 июля 1992 по 4 ноября 1995 премьер-­министр (совмещал с рядом других министерских постов). Проводил приватизацию, улучшил условия для привлечения иностранных инвестиций, увеличил финансирование здравоохранения и образования. Предпринял попытку установить прочный мир с палестинцами: подписал Осло соглашения и соглашение с Иорданией (1994).

Убит 4 ноября 1995 еврейским ультраправым радикалом. Нобелевская премия мира (1994).

Соч. : The Rabin Memoirs / Transl. from Hebrew. 2 vols. Boston, 1979.

Лит. : Рабинович И. Ицхак Рабин. Солдат. Лидер. Политик / Пер. с англ. М., 2019 [2017]. А. А. Исэров .