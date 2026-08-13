Ра́аб Юлиус

Ра́аб ( нем. Raab), Юлиус (29.11.1891, Санкт-­Пёльтен, Нижняя Австрия — 08.01.1964, Вена) — австрийский государственный деятель, из семьи архитектора, участник Первой мировой вой­ны, учился в Венском техническом университете, работал в строительной фирме отца, где начал свою политическую деятельность. В 1927–1934 — депутат Национального совета от Христианско-­социальной партии. В 1934 назначен президентом Австрийского союза бизнеса, в феврале — марте 1938 министр торговли и транспорта в последнем кабинете К. Шушнига . После Аншлюса уволен, изгнан из Нижней Австрии, работал в Вене в строительной фирме. В апреле–декабре 1945 статс-­секретарь по вопросам общественного строительства и восстановления во временном правительстве К. Реннера. В апреле 1945 инициировал создание Австрийской народной партии (АНП). С декабря 1945 — депутат Национального совета от АНП, учредитель федеральной экономической палаты Австрии, в 1946–1953 и 1961–1964 ее президент. С апреля 1953 по апрель 1961 — федеральный канцлер и председатель АНП, возглавлял австрийскую делегацию на переговорах в Москве, приведших к заключению 15 мая 1955 Государственного договора о восстановлении независимой Австрии , его называли «канцлером Государственного договора».

Лит .: Ritschel K. H. Julius Raab. Der Staatsvertragskanzler. Wien, 1975; Julius Raab, Ansichten eines Staatsvertragskanzlers / Hrsg. J. Kunz, R. Prantner. Wien, 1991. Е. В. Котова.