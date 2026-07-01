ПЫТАЛОВСКИЙ МУЗЕЙ

Пыталовский музей Дружбы Народов открыл свои двери для посетителей в 1986 году, в это время в Пыталовском районе был построен поселок Белорусский силами 12 советских республик, были налажены культурные связи с соседской Латвийской республикой.

Поэтому музей получил название Музей Дружбы народов. Это название актуально и сейчас, ведь Пыталовский район является приграничным. С 1987 по 2008 год музей входил в состав Псковского объединенного музея-заповедника, в настоящий момент - самостоятельное юридическое лицо.

В музее действует постоянная экспозиция по истории Пыталовского края, которая включает в себя разделы по периоду вхождения района в состав Латвии (1920-1944 годы), о Великой Отечественной войне, о послевоенном восстановлении района, о знаменитых земляках, о современной жизни края.

В музее созданы два интерьера изб - латгальской и русской конца XIX - начала XX веков, в которых представлены предметы быта того времени. Макет «Рельсовая война» посвящен действиям партизан в годы Великой Отечественной войны ».

Помимо экспозиционного, в музее работает и выставочный зал. Здесь можно увидеть экспонаты, как из фондов музея, так и из частных коллекций. В настоящее время музей хранит и экспонирует экспонаты Псковского музея-заповедника в количестве 8752 единицы, собственная коллекция насчитывает 1653 единицы основного и научно-вспомогательного фондов.

В музее разработаны и проводятся экскурсии по музейному всеобучу «через погружение в среду и образ жизни предков в прошлом» для учащихся младших классов, а также лекции и экскурсии по истории края для старших школьников и посетителей.

В музее разработаны два туристических маршрута - пеший «Экскурсия-прогулка по городу» и автомобильный «Храмы Пыталовского района».

Иллюстрации:

Пыталовский музей Дружбы Народов.