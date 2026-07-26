ПЫРЬЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Образование и карьера

Иван Александрович Пырьев родился 4 (17) ноября 1901 г. в с. Камень Барнаульского уезда Томской губернии в семье крестьянина. После смерти в 1904 г. отца Ивана забрал на воспитание дед-старообрядец О. Комогоров. С восьмилетнего возраста мальчик помогал по хозяйству, работал пастухом.

В конце 1915 г. Иван ушел на фронт; воевал, дважды оказывался ранен. За свои подвиги удостоен Георгиевских крестов 3-й и 4-й степеней.

Вылечившись от тифа, в 1918 г. поступил в ряды Красной армии. Начав с рядового красноармейца, прошел путь, занимая должности политрука, агитатора в политотделе 4-й железнодорожной бригады. Пырьева интересовала и театральная карьера. Он прошел обучение в театральной студии Губпрофсовета. Среди прочих организовал Уральский Пролеткульт. Под сценическим псевдонимом Алтайский три месяца играл небольшие роли в Екатеринбурге в профессиональной драматической труппе.

Режиссерская карьера

С 1921 г. Пырьев вошел в актерский состав 1-го Рабочего театра Пролеткульта, играл в спектаклях, поставленных С. Эйзенштейном («Мексиканец») и В. Мейерхольдом («Лес»).

В 1923 г. получил диплом актерского отделения ГЭКТЕМАСа, обучившись профессии режиссера.

Деятельность Пырьева в кино началась в 1925 г. Он трудился сценаристом и режиссером на киностудиях «Госкино», «Пролеткино», «Союзкино». С 1926 г. – помощник режиссера Ю. Тарича. Автор и соавтор сценариев «Оторванные рукава», «Токарь Алексеев», «Будьте такими», «Переполох», «Третья молодость», «Перегон смерти».

В 1936 г. состоялась премьера фильма Пырьева «Партийный билет». Всенародной популярностью пользовались такие его музыкальные комедии, как «Богатая невеста», «Трактористы», «Свинарка и пастух», «Кубанские казаки», а также романтические музыкальные фильмы «В шесть часов вечера после войны», «Сказание о земле Сибирской». Главные роли во всех этих фильмах сыграла его жена – актриса Марина Ладынина.

Иван Александрович возглавлял главный печатный орган кинематографистов – журнал «Искусство кино». Трудился на посту заместителя председателя Большого художественного совета Министерства кинематографии СССР.

В 1954 – 1957 гг. Пырьев руководил киностудией «Мосфильм», затем – творческим объединением «Луч». Инициировал в 1956 г. создание Высших режиссерских курсов при «Мосфильме», которые и возглавил.

Член КПСС с 1956 г.

Основатель Союза кинематографистов СССР. С 1957 г. и вплоть до 1965 г. являлся председателем организационного комитета Союза.

Иван Александрович скончался во сне 7 февраля 1968 г., вернувшись со съемок. Врачи диагностировали шесть инфарктов, которые он перенес на ногах во время работы. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Личная жизнь

Иван Александрович был женат трижды. Первой его супругой стала Ада Войцик (1905 – 1982). От этого брака родился сын Эрик (1931 – 1970).

Второй брак был заключен с киноактрисой Мариной Ладыниной (1908 – 2003) – народной артисткой СССР (1950). Их совместный сын – Андрей Ладынин – кинорежиссер (1938 – 2011).

Третьей женой стала киноактриса Лионелла Скирда (1938 г. р.), впоследствии вышедшая замуж за Олега Стриженова.