ПЫЛЯЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Образование и карьера

Данные о Михаиле Ивановиче Пыляеве весьма скудны. Основной источник сведений о нем – очерк А.А. Плещеева, который опубликовал в своем мартовском номере за 1899 г. журнал «Исторический вестник», а также некролог П. Быкова, помещенный в газете «Новое Время». Благодаря А.Р. Кугелю известно, что Пыляев был «кругленький и толстенький… с розовым, как у поросенка, лицом и сложенными на брюшке руками» .

Михаил Иванович родился 1 ноября 1842 г. в Гдове в семье купца. Окончил реформатское училище в Санкт-Петербурге, посещал лекции в Харьковском университете и в университетах Европы. Путешествовал по России, посетил ряд стран Азии. Был заядлым театралом и вел театральную хронику в петербургских газетах. Печатался в журнале «Сын Отечества», «Всемирная иллюстрация», «Исторический вестник», газетах «Петербургский листок», «Московский листок». Работал в газете «Новое время».

С 1879 г. Пыляев трудился в журнале «Новое время», в котором напечатал фельетоны о петербургской старине, затем выпущенные А.С. Сувориным в виде отдельных изданий.

Творчество Пыляева

Автор книг «Драгоценные камни» (1877 г.), «Старый Петербург» (1887 г.), «Забытое прошлое окрестностей Петербурга» (1889 г.), «Старая Москва» (1891 г.), «Старое житье» (1897 г.), «Замечательные чудаки и оригиналы» (1898 г.) и другие. В своих публикациях использовал документы частных архивов, нередко позднее утраченных, воспоминания старожилов. Особое внимание уделял личности в истории. Наиболее известные книги М.И. Пыляева, представлявшие сборники занимательных рассказов о прошлом, неоднократно переиздавались при его жизни и с начала 1990-х гг.

Михаил Иванович умер 21 января 1899 г. Похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища Петербурга. В память о нем на стене здания в Петербурге, где жил Пыляев (набережная реки Фонтанки, дом № 22), установлена мемориальная доска с надписью: «Михаил Иванович Пыляев (1842 – 1899), историк, краевед Петербурга, жил в этом доме».