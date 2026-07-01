ПЫХАЧЁВ НИКОЛАЙ АПОЛЛОНОВИЧ

Из дворян Казанской губернии, православный. Окончил 1-ю Московскую военную гимназию. 16.8.1867 поступил в 3-е военное Александровское училище. 23.7.1869 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики (со старшинством с 12.7.1869) с зачислением по армейской пехоте и прикомандированием к лейб-гвардии Финляндскому полку. 15.8.1870 переведен в лейб-гвардии Финляндский полк прапорщиком. 30.8.1872 произведен в подпоручики. 6.10.1872 поступил в Николаевскую инженерную академию. 29.10.1873 отчислен из академии в лейб-гвардии Финляндский полк, курса не окончил. 4.6.1876 произведен в поручики. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 15.6.1877 командирован в распоряжение управляющего гражданскими делами в Болгарии. 29.6.1877 назначен начальником Мачинского и Гирсовского округов. 23.9.1877 по прошению откомандирован в лейб-гвардии Финляндский полк. 20.7.1878 назначен обер-офицером для особых поручений при полевом комендантском управлении Действующей армии. 30.8.1878 произведен в штабс-капитаны. 4.9.1878 откомандирован в лейб-гвардии Финляндский полк. 8.4.1884 произведен в капитаны. 21.4.1891 произведен в полковники. 29.4.1896 назначен командиром 95-го пехотного Красноярского полка. 24.11.1899 назначен командующим лейб-гвардии Московским полком. 9.4.1900 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с утверждением командиром полка. 2.6.1904 назначен командиром 1-й бригады 2-й гвардейской пехотной дивизии. 23.1.1905 назначен в распоряжение главнокомандующего войсками Гвардии и Петербургского военного округа. 9.10.1906 назначен командующим 23-й пехотной дивизией. 22.4.1907 произведен в генерал-лейтенанты с утверждением начальником 2-й3 пехотной дивизии. 16.4.1908 назначен командиром Отдельного корпуса пограничной стражи. 21.11.1911 произведен в генералы от инфантерии (со старшинством с 22.4.1913) за отличие по службе. 8.3.1917 уволен со службы по болезни с мундиром и пенсией. После 1917 г. в эмиграции.

Жена: дочь генерал-майора Мария Александровна (род. 2.12.1859, урожденная Говоруха-Отрок). Детей не имел.