ПЯТЫЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД

Поход на Египет

Несмотря на бесславное окончание Четвертого крестового похода, Римский папа Иннокентий III не оставил идею отвоевать у неверных Святую землю и осуществить свой план по вторжению в Египет. С этой целью в 1213 г. он направил письмо султану Египта аль-Адилю I с требованием добровольно вернуть Святую землю, одновременно обратился к христианам с просьбой начать готовиться к предстоящему походу. На IV Латеранском Соборе был разработан план военной экспедиции, но его реализация легла на плечи его наследника Гонория III, направившего послания европейским правителям с призывом участвовать в крестовом походе. Однако внутренние разногласия в Европе не способствовала единству, между Англией и Францией были конфликты, а император Фридрих II, несмотря на свой обет, так и не принял участия в крестовом походе (за что был затем отлучен от церкви). Вождями Пятого крестового похода был венгерский король Эндре II, австрийский герцог Леопольд VI и император Латинской империи Пьер де Куртене. Основные военные силы удалось собрать венгерскому королю 23 августа в Сплите, откуда с помощью Венеции, их переправили на Кипр, а затем в Акру. В октябре там прошел военный совет всех воинских сил крестоносцев. Мусульмане серьезно опасались их сил, несмотря на это, боевые действия шли достаточно вяло, в начале 1218 г. венгерский король серьезно заболел и принял решение о возвращении на родину.

Осада Дамиетта

Однако в скором времени, прибыли новые отряды крестоносцев (голландцы, фламандцы и фризы), решившие совершить нападение на Египет, заручившись поддержкой конийского султана, обязавшегося оказать военную помощь. В июне 1218 г. крестоносцы осадили Дамиетту, но разразившаяся эпидемия и отчаянное сопротивление гарнизона, помешали им быстро захватить город. К тому же порт был серьезно укреплен двойным рядом стен со стороны реки и тройным рядом со стороны суши; посреди реки располагалась цитадель, от которой к берегу были протянуты цепи, мешавшие проходу судов. Особенно тяжело крестоносцам пришлось зимой: многие заболели, а разлившийся Нил уничтожил их лагерь. Но весной ситуация изменилась, египтяне не смогли больше переправлять продовольствие в город. Султан Египта готовился к худшему, и приказал уничтожить все укрепления Иерусалима, опасаясь, что город будет в скорости захвачен крестоносцами, а он не сможет отбить укрепленный город. В августе 1219 г. положение в осажденном порту было настолько тяжелым, что султан предлагал даже обменять Дамиетту на Иерусалим, но папский легат Пайу Гальван отказался от этого. В сентября прибыл Франциск Ассизский обратившийся с проповедью христианства к султану Аль-Камилю и даже получил от него охранную грамоту. Город окончательно пал лишь в ноябре, между крестоносцами тут же вспыхнули разногласия. 29 марта 1220 г. Иоанн де Бриенн, фактический правитель Иерусалимского королевства, покинул город. Вместе с ним уходили и другие крестоносцы, уставшие от продолжительного похода. После долгого бездействия, лишь в июле 1221 г. под командованием вернувшегося Иоанна де Бриенна, крестоносцы собрались с силами и решили предпринять поход на Каир. К этому времени союзники крестоносцев – сельджуки были разбиты, а на их морские пути совершали нападения то пираты, то флот египтян. 24 июля 1221 г. крестоносцы подошли к крепости Аль-Мансура., в это время произошло разлитие Нила, отрезавшего путь к отступлению основных сил крестоносцев. К августу египтяне полностью окружили армию крестоносцев, и султан Аль-Камиль вступил в переговоры. Рыцари попытались прорваться к Дамиетте, но это не удалось, пришлось сдаться. По условиям капитуляции они обязывались покинуть египетские владения, вернуть Дамиетту. В обмен султан согласился вернуть реликвию Святой креста, но так и не выполнил своего обещания. Между Иерусалимским королевством и Египтом было заключено перемирие на восемь лет. Эскадра во главе с мальтийским графом попыталась безуспешно помещать сдаче Дамиетты мусульманам, но 7 сентября порт был возвращен. Египетский султан выполнил свои обязательства, предоставив крестоносцам суда и продовольствие для возвращения на родину.