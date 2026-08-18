Пятс, Константин Яковлевич

Пятс ( эст. Päts) , Константин Яковлевич (11[23].02.1874, волость Тахкуранна, Перновский уезд, Лифляндская губ. — 18.01.1956, Бурашево, Калининская обл.) — эстонский политический и государственный деятель. Из семьи землевладельца. В 1898 окончил юридический факультет Юрьевского университета. В 1901 основал в Ревеле (ныне Таллин) газету «Teataja» («Вестник»). В 1904–1905 — городской советник, в 1905 — заместитель городского головы. В декабре 1905, в связи с приговором за публикацию воззвания Петербургского Совета , эмигрировал. В 1909 вернулся в Российскую империю, приговорен к году лишения свободы. В 1911–1916 — редактор газеты «Таллинские вести». В 1916 мобилизован, служил в Ревеле. В марте 1917 возглавил городское ополчение. Вошел в Земский совет. 25 октября [7 ноября] возглавил уездную управу (автономное правительство) Эстонии. 19 февраля 1918 избран Земским советом в Комитет спасения Эстонии, который 24 февраля провозгласил ее независимость и назначил П. премьер-­министром Временного правительства Эстонии. Оно не было признано германскими оккупационными властями. 4 июня они арестовали П. После начала революции в Германии П. был освобожден 17 ноября и вернулся на пост премьер-­министра. Также военный министр. Вместе с генералом Й. Лайдонером организовал отпор Рабоче-­крестьянской Красной армии и Эстонской трудовой коммуне . На выборах в Учредительное собрание 5–7 апреля 1919 Эстонский земельный народный союз, лидером которого был П., получил 4 %, проиграв социал-демократам. 9 мая 1919 П. ушел в отставку, оставшись депутатом. Занимался бизнесом, в 1920–1921 и 1925–1931 возглавлял Таллинский биржевой комитет. Государственный старейшина Эстонии в январе 1921 — ноябре 1922, августе 1923 — марте 1924, феврале 1931 — феврале 1932, ноябре 1932 — мае 1933 и октябре 1933 — январе 1934. С 24 января в связи с принятием новой конституции также и глава правительства. В условиях предвыборной кампании и борьбы с праворадикальным движением вапсов (ветеранов) 12 марта 1934 вместе с генералом Й. Лайдонером совершил государственный переворот, ввел чрезвычайное положение. 2 октября прекратил деятельность парламента. Политические партии были запрещены. В 1936 провел референдум по новой конституции, предусматривающей введение сильной президентской власти. С 3 сентября 1937 — временный президент, с 24 апреля 1938 — президент Эстонии. В ходе присоединения Прибалтики к СССР в 1940 21 июля 1940 сложил полномочия. 30 июля арестован и в августе выслан в Уфу. 26 июня 1941 вновь арестован. В 1943 заключен в Казанскую тюремную психиатрическую больницу. С 1955 находился в психиатрической больнице в Бурашево.

Лит. : Шубин А. В. Мир на краю бездны. От глобальной депрессии к мировой вой­не. 1929–1941 гг. М., 2004; Зубкова Е. Ю. Прибалтика и Кремль. 1940–1953. М., 2008; Поворотные моменты истории Эстонии. Таллинн, 2008; Ильмярв М. Безмолвная капитуляция. Внешняя политика Эстонии, Латвии и Литвы между двумя вой­нами и утрата независимости (с середины 1920‑х годов до аннексии в 1940). М., 2012; Данилюк С. Константинов крест. ­Таллин, 2017; ­ Шубин А. В. Мир на пути к вой­не (1933–1940 гг.). М., 2017; Его же. Мировая революционная волна (1918–1923 гг.). Прилив. М., 2020. А. В. Шубин .