ПЯТЬ БРАТЬЕВ

Группа крупных курганов на нижнем Дону под Ростовом, относящихся к скифскому времени.

Несколько обособленная группа из 14 курганов являлась восточной границей могильника, окружавшего Елизаветовское городище. Пять из них выделялись огромными размерами (60-70 м в диаметре и 7-12 м в высоту), по ним и получила своё название вся курганная группа. Все курганы были раскопаны, кроме одного, на котором расположено современное раскольничье кладбище.

Пятибратние курганы считаются погребениями аристократии. Они заметно выделяются своими размерами и богатством инвентаря на фоне остальных курганов Елизаветовского могильника, в котором также имеются безынвентарные погребения простых людей, рядовых воинов, и более богатые дружинные погребения.

В 1871 году четыре небольших и два больших кургана Елизаветовского могильника были раскопаны членом Императорской археологической комиссии П.И. Хицуновым. Однако, когда на этом месте в 1954 году начала работу археологическая экспедиция Академии наук СССР, стало ясно, что его исследования не были доведены до конца.

Наиболее известным является Пятибратний курган №8, условно называемый «царским». Этот курган П.И. Хицунов счел полностью ограбленным и прекратил его раскопки. В 1959 году он был дообследован Донской археологической экспедицией Ленинградского отделения Института Археологии АН СССР под руководством В.П. Шилова и при участии Ростовского областного краеведческого музея.

Диаметр курганной насыпи ‒ 62 м, высота ‒ 9 м. Погребальное сооружение представляло собой каменный склеп, располагавшийся под насыпью чуть ниже уровня древнего горизонта. К склепу вел коридор ‒ дромос. Стены склепа были укреплены вмазанными бревнами. Пол вымощен плитами из песчаника. Сверху склеп был перекрыт дубовым накатом из мощных бревен, поверх которого застелен слой камыша (чакана).

Южная половина склепа действительно оказалась ограбленной. В ней удалось обнаружить только кости ног и череп пожилого мужчины, разбитый бронзовый котел скифского типа, остатки клинка железного меча, обломки железных дротиков, золотая лента, фрагменты стеклянного сосуда, две золотые бляшки. Также в камере находились останки лошади со следами окиси меди. Отдельно у входа в дромос лежали детали женского головного убора.

В северной же части погребение полностью сохранилось под обломками рухнувшего перекрытия. Захороненного в нём воина сопровождал богатый и разнообразный набор предметов, сравнимый с «царскими» скифскими курганами Нижнего Поднепровья IV в. до н.э. Исследователи рассматривают погребенного как представителя родоплеменной знати Елизаветовского городища, в прошлом ведшего кочевой образ жизни. Тело молодого мужчины лежало на спине, ноги слегка согнуты в коленях, голова ориентирована на запад.

На черепе погребенного и вокруг него находились золотые бляшки от головного убора, на шее ‒ массивная золотая гривна со скульптурными фигурками лежащих барсов на концах, а также ожерелье из золотых колечек, медальонов со вставками янтаря, сердолика и стекловидной пасты, а также бус и подвесок. Одежда и сапоги тоже были покрыты золотыми штампованными нашивными бляшками с разнообразными изображениями.

В числе вооружения в гробнице было обнаружено три копья с железными наконечниками и «рюмкообразными» втоками, кинжал, множество дротиков, остатки колчанных наборов, лежавшие в разных местах. Количество найденных бронзовых и железных наконечников превышает тысячу, что превосходит все известные «царские» курганы. Защитное вооружение представлено парой греческих поножей и двумя боевыми поясами из бронзовых пластин, нашитых на кожу.

Слева от погребенного лежали золотая обкладка горита и железный меч, рукоять и ножны которого также были обиты золотыми пластинами. Эти находки особенно выделяются среди других. На золотой обивке деревянных ножен рельефно исполнены сцены битвы скифов с греками, в которой, очевидно, побеждают скифы. Их дополняют украшения в зверином стиле ‒ бегущая собака, лань с рогами, грифоны, а также грифон, нападающий на лань. Главный мотив на золотой обкладке горита ‒ рельефное изображение сцен из жизни Ахиллеса, греческого героя Троянской войны. Они дополнены сценами борьбы животных, олицетворяющих силу ‒ львицы и быка, вепря и льва, грифонов и пантеры, а также сцены терзания хищниками травоядных животных ‒ пантера терзает молодого горного козла, пантера и лев терзают оленя. Изображения окаймляет растительный орнамент. Аналогии таким вещам найдены в курганах Чертомлык, Ильинцы, Мелитопольском и Елизаветинском. Все эти великолепные предметы были созданы греческими мастерами Боспора.

Рядом с умершим поместили также серебряные сосуды для возлияний ‒ килик и гладкий кубок, схожий по форме с куль-обским и «воронежским». Вне склепа было найдено два глиняных лепных сосуда, один из которых характерен по форме сосудам с Елизаветовского городища.

Около входа в склеп и внутри него обнаружено около 1273 золотых предметов ‒ золотых пластин, бляшек, бусин. По мнению В.П. Шилова, здесь мог стоять деревянный ларец с парадной одеждой и украшениями.

В отдельной могиле был погребен запряженный конь с удилами и бронзовыми бляшками на узде. Еще один конь был захоронен в дромосе. Также конская уздечка была положена рядом с телом воина ‒ от нее сохранились железные кольчатые удила с бронзовыми гвоздевидными псалиями, два серебряных позолоченных нащечника, трактованные в виде крыльев птицы, серебряный налобник с изображением головы хищника и шесть бронзовых полусферических блях, платированных серебром.

Курган №8 датируется третьей четвертью IV в. до н.э. (около 350-330 гг. до н.э.). Основанием для датировки служат амфоры, найденный в дромосе, одна из которых с клеймом астинома Хабрия, а также нашивные бляшки с изображением мужской безбородой головы. Есть вероятность, что два захоронения являлись разновременными, однако, это не характерно для остальных погребений Елизаветовского могильника.