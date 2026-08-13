ПЬЯНКОВ Игорь Васильевич

Родился в 1936 г. В 1953 – 1958 гг. – студент историко-филологического факультета Уральского государственного университета им. А.М. Горького. В 1960 – 1963 гг. – аспирант.

Кандидатская диссертация : Восточные сатрапии Ахеменидов по данным Ктесия. Институт истории АН СССР (Москва, 1966).

Докторская диссертация : Средняя Азия в античной географической традиции (Институт востоковедения АН СССР, Ленинград, 1985).

С 1963 г. по 1994 г. – научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии АН Таджикистана. С 1994 г. – профессор кафедры всеобщей истории Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого.

Учитель : проф. М.Я. Сюзюмов

Область интересов : История Древнего Востока, античные авторы как источник.

Сочинения: Средняя Азия в античной геогр. традиции. М., 1997;

История таджикского народа. Т. 1. Душанбе-Тегеран, 1998 (в соавт.);

Вост. Туркестан в древности и средневековье. М., 1988.(в соавт.);

Древний Самарканд в известиях античных авторов. Душанбе, 1972.