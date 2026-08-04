ПУТИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

Владимир Владимирович Путин – российский государственный деятель. Президент РФ (2000–2008; с 2012), председатель правительства РФ (1999–2000; 2008–2012).

Семья

Отец – Владимир Спиридонович Путин (1911–1999), участник Великой Отечественной войны. Мать – Мария Ивановна Путина, урождённая Шеломова (1911–1998). Оба работали на заводе.

Жена с 1983 по 2013 год – Людмила Александровна Путина, урождённая Шкребнева (род. 1958), бывшая стюардесса, затем филолог. В июне 2013 года супруги объявили о своём разводе.

Дочери – Мария (1985) и Екатерина (1986). По поводу жизни и деятельности дочерей Путин традиционно не распространяется. В декабре 2012 года он сказал, что обе они живут в Москве, «учатся и отчасти работают».

Ранние годы. Начало политической карьеры

Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. В 1970–1975 годах обучался на юридическом факультете ЛГУ. По окончании университета был направлен по распределению в КГБ СССР. В 1985 году окончил Краснознамённый институт имени Ю. В. Андропова (ныне Академия внешней разведки РФ). В том же году начал работать в Дрездене (ГДР). Официально занимал должность директора Дома дружбы СССР и ГДР, на деле осуществлял разведывательную деятельность.

В июне 1990 года Путин вернулся в Ленинград и занял пост помощника ректора ЛГУ по международным вопросам. В том же году сблизился с А. А. Собчаком, стал его советником по международным связям. В июне 1991 года, после избрания Собчака мэром Санкт-Петербурга, возглавил комитет мэрии Ленинграда по внешним связям. После августовского путча добровольно ушёл в отставку из КГБ в звании подполковника.

В 1994 году Путин стал первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга. В 1995 году стал председателем совета Санкт-Петербургской региональной организации блока «Наш дом – Россия» на выборах в Государственную Думу, в июне 1997 года был освобождён от этого поста. В 1996 году поддержал на президентских выборах кандидатуру Б. Н. Ельцина, в том же году принял участие в губернаторской избирательной кампании Собчака. После его поражения ушёл в отставку со всех постов в мэрии Санкт-Петербурга.

Переезд в Москву. Во главе ФСБ и правительства

В 1996 году Путин перебрался в Москву. В августе 1996 года он стал заместителем управляющего делами президента РФ П. П. Бородина. 25 марта 1997 года по рекомендации А. Л. Кудрина был назначен заместителем руководителя администрации президента и начальником Главного контрольного управления президента (ГКУ). На этом посту, прежде всего, боролся с нецелевым использованием бюджетных средств в федеральном центре и в регионах. 25 мая 1998 года, на фоне крупных кадровых перестановок в Администрации президента, Путин был назначен первым заместителем руководителя администрации. 1 июня он покинул пост главы ГКУ, уступив эту должность Н. П. Патрушеву. 15 июля 1998 года сменил С. М. Шахрая на посту главы Комиссии при президенте РФ по подготовке договоров о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

25 июля 1998 года Путин возглавил ФСБ РФ. В первом интервью в этой должности назвал приоритетным направлением своей работы экономическую безопасность. В октябре 1998 года Путин стал постоянным членом Совета безопасности РФ. В марте-августе 1999 года он занимал пост секретаря Совбеза.

9 августа 1999 года Путин был назначен исполняющим обязанности председателя правительства Российской Федерации, придя на смену отправленному в отставку С. Степашину. В телевизионном обращении Ельцина Путин был представлен как его будущий преемник на посту президента. 16 августа Государственная Дума официально утвердила его кандидатуру. Премьерство Путина пришлось на события, связанные с Чеченским конфликтом: вторжение боевиков в Дагестан, взрывы жилых домов в городах России и, как следствие, начало второй чеченской кампании. Решительные действия Путина в Чечне существенно повысили его предвыборный рейтинг. На выборах в Государственную Думу поддерживающий Путина блок «Единство» занял второе место, уступив лидеру – КПРФ – менее 1 % голосов избирателей. Значительную поддержку получил также «Союз правых сил».

31 декабря 1999 года Б. Н. Ельцин досрочно ушёл в отставку, и Путин стал исполняющим обязанности президента РФ. 26 марта 2000 года он одержал победу в первом туре президентских выборов, получив поддержку 52,94 % избирателей, и 7 мая вступил в должность.

Первый президентский срок (2000–2004)

Ещё в инаугурационной речи Путин особо подчеркнул необходимость сохранить единство страны и укрепить «вертикаль власти» в государстве. С этой задачей была связана реформа федеративного устройства страны. В 2000 году были созданы семь федеральных округов, в каждом из них появился полномочный представитель президента. Губернаторы потеряли представительство в Совете Федерации, а вместе с ним и депутатскую неприкосновенность. Первый президентский срок Путина был также отмечен противостояниями между президентом и такими олигархами, как Б. А. Березовский, В. А. Гусинский, М. Б. Ходорковский. Первые двое бежали за границу, а Ходорковский был арестован по обвинению в уклонении от налогов и мошенничестве и позднее приговорён к девяти годам лишения свободы. Избавление от неуступчивых олигархов позволило государству постепенно установить полный контроль над СМИ и телевидением. Путин также ввёл практику ежегодных посланий президента Федеральному Собранию. В первом из них, обнародованном 8 июля 2000 года, речь шла о необходимости укрепить государственную власть.

Первый президентский срок Путина был отмечен выдающимися экономическими успехами России: средний годовой прирост ВВП составлял 6,5 %, внешний долг уменьшился с 50 % ВВП до 30 %, имел место профицит бюджета и внешней торговли, выросли валютные резервы, повысился уровень благосостояния населения.

Во внешней политике Путин сумел укрепить отношения с Европейским Союзом и США, развить сотрудничество с НАТО. Он установил доброжелательные отношения с президентом США Д. Бушем-младшим, премьер-министром Великобритании Т. Блэром, канцлером Германии Г. Шрёдером. После терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке Путин поддержал антитеррористическую позицию руководства США, в мае 2002 года президенты России и США подписали в Москве договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов.

Широкий общественный резонанс и падение рейтинга Путина вызвали такие события, как гибель подводной лодки «Курск» в августе 2000 года и захват в заложники чеченскими боевиками зрителей мюзикла «Норд-Ост» 23 октября 2002 года в Москве. В первом случае трагедия унесла жизни 118 человек, во втором – по официальным данным – 130 заложников.

В 2001 году «Единство» и «Отечество – Вся Россия» объединились в партию «Единая Россия». На прошедших в декабре 2003 года выборах в Государственную Думу эта новая политическая сила одержала победу, получив две трети голосов. За две недели до президентских выборов, 24 февраля 2004 года, Путин отправил в отставку правительство М. М. Касьянова, новый кабинет возглавил малоизвестный на тот момент М. Е. Фрадков. 14 марта 2004 года Путин был переизбран на пост президента страны, получив 71 % голосов. 7 мая он официально вступил в должность.

Второй президентский срок (2004–2008)

Второй президентский срок Путина характеризовался усилением государственного контроля в сферах экономики и информационной политики, наступлением на позиции олигархов, региональных элит и оппозиционных сил. Активность противников действующей власти внутри страны снизилась. Недовольство населения вызвало решение Госдумы о монетизации льгот и отмене многих социальных пособий, принятое в августе 2004 года. 13 сентября 2004 года, выступая на расширенном заседании правительства, Путин объявил о намерении отказаться от прямых выборов глав субъектов федерации. Губернаторы должны были назначаться президентом с последующим утверждением в местных законодательных собраниях. Реформы обосновывались необходимостью усовершенствования государственного механизма страны, столкнувшегося с угрозой международного терроризма.

В 2004 году в стране произошёл целый ряд масштабных терактов. В феврале в московском метрополитене террорист-смертник взорвал себя в поезде на перегоне между станциями «Павелецкая» и «Автозаводская». 9 мая в Грозном в результате теракта погиб президент Чечни. А. Кадыров. В июне чеченские боевики напали на населённые пункты Назрань и Карабулак в Ингушетии. В августе взорвались два самолёта – Ту-154 и Ту-134, вылетевшие из аэропорта «Домодедова», а также произошёл теракт возле станции метро «Рижская» в Москве. Самый большой резонанс вызвал захват террористами заложников в одной из школ Беслана (Северная Осетия) 1 сентября 2004 года. В ходе штурма здания погибли 330 человек.

В 2006 году большой резонанс, особенно в среде российской оппозиции и на Западе, произвела гибель публичных оппонентов Путина: убийство журналистки А. С. Политковской и смерть бежавшего в Великобританию бывшего офицера ФСБ А. В. Литвиненко, наступившая в результате отравления.

«Цветные революции» в Грузии и на Украине, приведшие к власти прозападных президентов М. Саакашвили и В. Ющенко, повлекли за собой ухудшение отношений между этими странами и Россией. В диалоге с Украиной острую роль играла проблема поставок российского газа в конце 2005 – начале 2006 годов, с Грузией – вопрос о суверенитете непризнанных республик Абхазия и Южная Осетия. В апреле 2007 года ухудшение наметилось и в отношениях с Эстонией – причиной тому стал перенос из центра Таллина памятника советским солдатам («Бронзовый солдат») и возникшие на этой почве беспорядки с участием русскоязычных жителей Эстонии. На этом фоне наметилось ухудшение отношений со странами Запада. 10 февраля 2007 года на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности Путин выступил с неожиданно жёсткой критикой внешней политики США и идеи однополярного мироустройства. С тех пор Путин последовательно критиковал внешнеполитический курс стран НАТО.

26 мая 2004 года, выступая с посланием к Федеральному Собранию, Путин провозгласил три «национальных проекта»: преодоление бедности, модернизация вооружённых сил и жилищная реформа. 14 ноября 2005 года ответственность за реализацию «национальных проектов» была возложена на Д. А. Медведева, бывшего главу администрации президента РФ, а к тому моменту первого вице-премьера. 12 сентября 2007 года Путин принял отставку правительства М. Е. Фрадкова и выдвинул на пост премьера В. А. Зубкова. Почти все прежние министры сохранили свои портфели. 1 октября 2007 года на съезде «Единой России» Путин объявил о своём согласии возглавить партийный список на предстоящих парламентских выборах и, в случае победы партии, стать премьер-министром. На парламентских выборах, прошедших 2 декабря того же года, 64,3 % голосов избирателей получила «Единая Россия». 10 декабря четыре партии – «Единая Россия», «Справедливая Россия», Аграрная партия и «Гражданская сила» – выдвинули кандидатуру Медведева на пост президента. Путин эту инициативу поддержал и 17 декабря согласился стать главой правительства. По итогам президентских выборах, прошедших 2 марта 2008 года, Медведев получил 70,28 % голосов.

15 апреля 2008 года на съезде «Единой России» Путин согласился стать председателем этой партии при условии, что останется беспартийным. 7 мая он сложил с себя президентские полномочия и одновременно стал председателем партии «Единая Россия».

Во главе правительства (2008–2012)

8 мая 2008 года Государственная Дума утвердила Путина в качестве председателя правительства РФ. Его кандидатуру поддержали все депутаты, кроме членов фракции КПРФ. 12 мая 2008 года Путин огласил состав нового правительства.

8 августа, в день, когда грузинские войска вошли на территорию непризнанной республики Южная Осетия, подвергнув обстрелу её столицу Цхинвали, Путин охарактеризовал действия Грузии как агрессию. Премьер-министр взял под свой контроль гуманитарную составляющую поддержки Южной Осетии. 9 августа он вылетел во Владикавказ, чтобы обсудить вопросы оказания помощи непризнанной республике, а 11 августа объявил, что правительство России выделит средства на восстановление инфраструктуры и помощь жертвам гуманитарной катастрофы в Южной Осетии.

Осенью 2008 году Путин пообещал принять меры по борьбе с мировым финансовым кризисом. В общей сложности на борьбу с кризисом было выделено, по оценкам экспертов, около 200 миллиардов долларов США. Выступая на форуме в Давосе в январе 2009 года, сам Путин сказал, что кризис начался в связи с низким уровнем качества регулирования сложившейся финансовой системы. В июле 2011 года начал работу Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана, в ноябре того же года к нему присоединилась Киргизия.

В марте 2009 года Путин назвал безусловным приоритетом правительства программу реформирования пенсионной системы. В июле-августе 2010 года Путин принял активное участие в борьбе с лесными пожарами, выезжая на места и контролируя строительство жилья для погорельцев.

24 сентября 2011, на съезде «Единой России», Путин предложил Медведеву возглавить партийный список на предстоящих выборах в Государственную Думу. Тот, в свою очередь, предложил членам партии поддержать кандидатуру Путина на президентских выборах. 27 ноября 2011 года «Единая Россия» выдвинула Путина кандидатом на президентские выборы. 4 декабря 2011 года в России состоялись выборы в Государственную Думу, по результатам которых «Единая Россия» получила 49,32 % голосов. В Москве, Санкт-Петербурге и других городах состоялись многотысячные акции протеста против предполагаемой фальсификации результатов выборов. В середине месяца Путин предложил установить на избирательных участках веб-камеры, чтобы избежать фальсификаций на президентских выборах. Тогда же он заявил о готовности властей вернуться к прямым выборам губернаторов. Президентские выборы прошли 4 марта 2012 года и завершились победой Путина в первом туре: его кандидатуру поддержали 63,6 % избирателей. 7 мая 2012 года он официально вступил в должность президента.

Третий президентский срок (с 2012)

Сразу после инаугурации Путин официально предложил назначить новым премьер-министром Медведева, и на следующий день Госдума большинством голосов поддержала его кандидатуру. 26 мая Путин сложил полномочия председателя «Единой России», и на его место был избран Медведев.

В декабре 2013 года Путин подписал приказ о помиловании М. Б. Ходорковского, и в тот же день тот покинул страну. Этот шаг вызвал положительные отклики как в среде сторонников Путина, так и со стороны его критиков.

7 февраля 2014 года Путин как глава государства-организатора открыл XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. В феврале-марте 2014 года он инициировал присоединение республики Крым и Севастополя к России. Договор о вхождении Крыма в состав РФ был подписан 18 марта 2014 года. По словам президента, соответствующее решение он принимал единолично.

Дополнительные сведения

Путин владеет немецким языком, может объясниться по-английски. В июне 1997 года в Горном институте Санкт-Петербурга он защитил диссертацию на тему: «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений», получив научную степень кандидата экономических наук.

Путин позиционирует себя как православный христианин. Он регулярно встречается с Патриархом Московским и Всея Руси, участвует в религиозных службах, во время служебных поездок посещает православные храмы и монастыри.

Ещё в школьные годы Путин стал увлекаться боевыми искусствами: боксом, самбо, а затем дзюдо. Последним видом борьбы он продолжил заниматься в университетские годы, в 1976 году выиграл первенство Ленинграда по дзюдо. Путин увлекается и другими видами спорта: горными лыжами, хоккеем, катанием на коньках. Любит рыбалку.

Ещё во время первого президентского срока Путина в телеэфире стали ежегодно транслироваться «прямые линии», во время которых жители России могли обратиться к главе государства с вопросом, а также большие пресс-конференции, где президент отвечал на вопросы журналистов. Ежегодное телеинтервью Путина транслировалось и в бытность его председателем правительства.

В декабре 2007 года журнал «Time» назвал Путина «Человеком года». В сентябре 2008 года издание «Vanity Fair» поставило Путина на первое место в списке самых влиятельных людей мира.

Сочинения

Россия на рубеже тысячелетий // Независимая газета. 1999. 30 декабря.

Россия сосредотачивается – вызовы, на которые мы должны ответить // Известия. 2012. 16 января.

Россия: национальный вопрос // Независимая газета. 2012. 23 января.

О наших экономических задачах // Ведомости. 2012. 30 января.

Демократия и качество государства // Коммерсантъ. 2012. 6 февраля.

Строительство справедливости. Социальная политика для России // Комсомольская правда. 2012. 13 февраля.

Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России // Российская газета. 2012. 20 февраля.