ПУТИЛОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

Ранние годы и начало карьеры

Алексей Иванович родился 6 июля 1866 г. в Новгородской губернии. Происходил из дворянской семьи. Отец – Иван Павлович Путилов, тайный советник, почетный мировой судья.

Обучался в первой гимназии столицы, затем – в Петербургском университете, который успешно окончил в 1889 г.

В 1890 г. начал службу в Министерстве финансов, исполнял должность помощника юрисконсульта. В 1898 г. переведен на должность делопроизводителя общей канцелярии министра. Здесь его заметил С. Ю. Витте. В 1900 г. П. стал заместителем директора канцелярии, секретарем министра, спустя два года – главой общей канцелярии.

Государственные дела

После перехода С.Ю. Витте на должность председателя Совета министров, П. получил назначение заместителем министра финансов И.П. Шипова. Получил в управление Дворянский и Крестьянский банки.

Среди прочих готовил аграрную реформу. Предлагал установить принудительный выкуп некоторых земель помещиков. Однако поддержки Николая II не получил, после чего ушел в отставку.

Новые успехи

После ухода из Министерства финансов занялся частной службой. К этому времени П. был действительным статским советником.

С 1906 г. вошел в правление, а спустя два года возглавил Русско-Китайский банк. В 1910 г. встал во главе правления Русско-Азиатского банка, добившись превращения банка в самое крупное кредитное российское учреждение коммерческой направленности. Банк сумел добиться высоких позиций в машиностроительной, металлообрабатывающей, нефтеперерабатывающей, табачной, масложировой отраслях.

В 1910 г. стараниями П. последовало создание крупнейшего военно-промышленного синдиката, в состав которого влились Путиловский, Балтийский, Невский и др. заводы.

П. возглавлял около 50 компаний, которые имели тесные экономические отношения с Русско-Азиатским банком. Его участие в крупнейших компаниях превратило его в крупного финансиста и промышленника.

В 1912 г. П., И.И. Стахеев и П.П. Батолин организовали финансово-промышленную группу. В итоге П. - богатейший финансист на Родине и за рубежом.

В годы войны П. входил в особое совещание по снабжению, которое организовало Военное министерство.

Революции и эмиграция

После февраля 1917 г. П. и А.И. Вышнеградский организовали «Общество экономического возрождения России». Был сторонником Л.Г. Корнилова, но после его поражения покинул столицу.

После октября 1917 г. отбыл в Китай, здесь поддерживал Д. Л. Хорвата. Финансировал войска Юга России.

П. сумел возобновить работу Русско-Азиатского банка, но только его иностранных отделений. Основой стал Китай, правление находилось в Париже. В 1921 г. предлагал Л.Б. Красину организовать совместный эмиссионный банк, который бы занимался помощью новой России. Эту историю вспомнила эмиграция в 1926 г., обвинив П. в ведении переговоров с Россией. П. был вынужден оставить банк, а само учреждение уже осенью ликвидировано.

С 1896 г. – масон французской ложи «Космос». Входил в ряд других лож.

Семья

Супруга – Вера Александровна Зейфарт. Дети: Екатерина, Мария, Сергей, Иван.