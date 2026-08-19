Пути́ловы

Пути́ловы — старинный русский дворянский род, одна ветвь которого (самарская) известна с XVI в., другая (костромская) — с XVII в.

Николай Иванович (1820–1880) — инженер, предприниматель, действительный статский советник (1870), купец 1‑й гильдии (1868). Один из крупнейших промышленников России 2‑й половины XIX в. Окончил Морской кадетский корпус (1840), где был оставлен на должности преподавателя математики. Занимался научной работой. В годы Крымской вой­ны был представлен великому князю Константину Николаевичу , по поручению которого смог в короткие сроки наладить производство паровых машин и котлов для канонерских лодок русского флота. После вой­ны вышел в отставку, на кредит Морского министерства перестроил 4 завода в Финляндии, где организовал производство качественной котельной стали. В 1863 с полковником Корпуса горных инженеров П. М. Обуховым и купцом 1‑й гильдии С. Г. Кудрявцевым основал металлургический завод в Санкт-­Петербурге (Обуховский завод). В 1868 купил обанкротившийся механический, литейный и железоделательный завод, который в 1872 стал основой учрежденного Общества путиловских заводов. Автор многих технологических разработок и изобретений.

Его внучатый племянник, Алексей Иванович (1866–1940) — русский промышленник и финансист. Один из богатейших людей России начала ХХ в. Окончил юридический факультет Петербургского университета (1889). Вступил на госслужбу в Министерство финансов (1890–1906), С 1910 — председатель правления крупнейшего в стране Русско-­Азиатского банка, одновременно являлся председателем и членом правлений около 50 компаний, связанных с банком. В 1910–1914 создал военно-­промышленный синдикат, объединявший крупнейшие заводы. В 1917 активно поддерживал Л. Г. Корнилова , после прихода к власти большевиков эмигрировал.

Лит .: Китанина Т. М. Военно-­инфляционные концерны 1914–1917. Концерн Путилова-Стахеева-Батолина. Л., 1969; Усанов Б. П. Н. И. Путилов — ученый, инженер, предприниматель. СПб., 2000. Н. А. Могилевский.