ПУСТОЗЕРСК

ПУСТОЗЕРСК - пер­вый русский го­род на Ев­ропейском Се­ве­ре за Северным по­ляр­ным кру­гом.

Рас­по­ла­гал­ся на тер­ри­то­рии современного Усть-Ци­лем­ско­го района Рес­пуб­ли­ки Ко­ми, на бе­ре­гу озера Го­ро­дец­кое (Пус­тое). Ос­но­ван как ост­рог в 1499 году во вре­мя по­хо­да русских войск под ко­мандованием кня­зей С.Ф. Курб­ско­го и П.Ф. Уша­то­го, а так­же В.И. За­бо­лоц­ко­го (Гав­ри­ло­ва) Браж­ни­ка на Юг­ру. Пер­во­на­чаль­ный ост­рог на реке Гнил­ка (42×42 м) из вер­ти­каль­но вры­тых в вал брё­вен с не­сколь­ки­ми баш­ня­ми был ок­ру­жён рвом. Позд­нее Приозёрск был пе­ре­не­сён юго-вос­точ­нее - на бе­рег озе­ра. С 1502 года центр Пус­то­зер­ской волости Вым­ско­го уезда, около 1606 года стал цен­тром уез­да.

В XVI- XVII веках - са­мый круп­ный на­се­лён­ный пункт на Край­нем Се­ве­ре, во­ен­но-административный, тор­го­во-про­мы­сло­вый, куль­тур­ный и ре­лигиозный центр Пе­чор­ско­го края. Опор­ный пункт на Ман­га­зей­ском «мор­ском хо­ду» (до 1619 года), Чрез­ка­мен­ном пу­ти за Урал (до начала XVIII века), ба­за пла­ва­ний на ар­хи­пе­лаг Но­вая Зем­ля (Мат­ка), остров Шпиц­бер­ген (Гру­мант), к усть­ям си­бир­ских рек. В Приозёрске име­лась специальная «из­ба для ру­доз­нат­цев», экс­пе­ди­ции ко­то­рых от­прав­ля­лись на ре­ки Циль­ма и Су­ла, а так­же на ост­ро­ва Северного Ле­до­ви­то­го океа­на.

В середине XVII - середине XVIII веков ост­рог Приозёрск (64×64 м) имел 5 ба­шен (1 про­езд­ную), в 1643-1644 годах по­строе­на тюрь­ма. В середине XVII - XVIII веках не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся на­па­де­ни­ям нен­цев. Ме­сто ссыл­ки ста­ро­об­ряд­цев, уча­ст­ни­ков Ра­зи­на вос­ста­ния 1670-1671 годов, Бу­ла­ви­на вос­ста­ния 1707-1709 годов, Пу­га­чё­ва вос­ста­ния 1773-1775 годов. Сре­ди ссыль­ных: А.С. Мат­ве­ев и А.А. Мат­ве­ев (1676-1680 годы), князь И.Г. Дол­го­ру­ков (из ро­да Дол­го­ру­ко­вых) (1730-1739 годы). 14 (24) апреля 1682 года в Приозёрске со­жже­ны про­то­поп Ав­ва­кум Пет­ров , инок Епи­фа­ний, священный Ла­зарь и диа­кон Бла­го­ве­щен­ско­го со­бо­ра Мо­с­ков­ско­го Крем­ля Фео­дор Ива­нов.

В 1708-1780 годах - уезд­ный го­род Ар­хан­ге­ло­го­род­ской губернии. В 1762 году кре­пость Приозёрск ра­зо­бра­на. Во­ло­ст­ной центр Ме­зен­ско­го (1780-1891 годы) и Пе­чор­ско­го (1891-1924 годы) уез­дов Во­ло­год­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1780-1784 годы), Ар­хан­гель­ской гу­бер­нии (1784-1924 годы; до 1796 года Ар­хан­гель­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). По­сте­пен­но пре­вра­тил­ся в сло­бо­ду, за­тем се­ло, с 1936 года де­рев­ня Приозёрск. По­след­ний дом вы­ве­зен в 1962 году в деревне Устье. В 1967 году Приозёрск ис­клю­чён из ре­ги­ст­ра на­се­лён­ных пунк­тов.

Тер­ри­то­рия Приозёрска вхо­дит в со­став Ис­то­ри­ко-куль­тур­но­го и ланд­шафт­но­го му­зея-за­по­вед­ни­ка «Пус­то­зерск» (ос­но­ван в 1991 году, современное название и ста­тус с 2010 года). Па­мят­ник Приозёрск (1964 год, архитектор В.М. Ки­би­рев, воз­ве­дён С.Т. Ус­ти­но­вым).

В ок­ре­ст­но­стях Приозёрск археологической экс­пе­ди­ци­ей О.В. Ов­сян­ни­ко­ва (1987-1996 годы) ис­сле­до­ва­ны го­ро­ди­ще (VI-X веках) и свя­ти­ли­ще (VI-XIII веках) в уро­чи­ще Го­ро­ди­ще на реке Гнил­ка, по­се­ле­ние у впа­де­ния Гнил­ки в озере Го­ро­дец­кое (VI- X веках), ос­тат­ки по­се­ле­ния на юго-восточное по­бе­ре­жье озера Го­ро­дец­кое в уро­чи­ще Егор­ши­на (Югор­ская) соп­ка (VI-X веках). Ис­сле­до­ва­ны ос­тат­ки древних ук­ре­п­ле­ний, сре­ди на­хо­док - из­де­лия в перм­ском зве­ри­ном сти­ле, ос­тат­ки же­ле­зо­де­лательного и брон­зо­ли­тей­но­го про­из­водств, ору­жие, ук­ра­ше­ния, пред­ме­ты бы­та и так далее.

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