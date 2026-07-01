ПУСТОЗЕРСК
ПУСТОЗЕРСК - первый русский город на Европейском Севере за Северным полярным кругом.
Располагался на территории современного Усть-Цилемского района Республики Коми, на берегу озера Городецкое (Пустое). Основан как острог в 1499 году во время похода русских войск под командованием князей С.Ф. Курбского и П.Ф. Ушатого, а также В.И. Заболоцкого (Гаврилова) Бражника на Югру. Первоначальный острог на реке Гнилка (42×42 м) из вертикально врытых в вал брёвен с несколькими башнями был окружён рвом. Позднее Приозёрск был перенесён юго-восточнее - на берег озера. С 1502 года центр Пустозерской волости Вымского уезда, около 1606 года стал центром уезда.
В XVI- XVII веках - самый крупный населённый пункт на Крайнем Севере, военно-административный, торгово-промысловый, культурный и религиозный центр Печорского края. Опорный пункт на Мангазейском «морском ходу» (до 1619 года), Чрезкаменном пути за Урал (до начала XVIII века), база плаваний на архипелаг Новая Земля (Матка), остров Шпицберген (Грумант), к устьям сибирских рек. В Приозёрске имелась специальная «изба для рудознатцев», экспедиции которых отправлялись на реки Цильма и Сула, а также на острова Северного Ледовитого океана.
В середине XVII - середине XVIII веков острог Приозёрск (64×64 м) имел 5 башен (1 проездную), в 1643-1644 годах построена тюрьма. В середине XVII - XVIII веках неоднократно подвергался нападениям ненцев. Место ссылки старообрядцев, участников Разина восстания 1670-1671 годов, Булавина восстания 1707-1709 годов, Пугачёва восстания 1773-1775 годов. Среди ссыльных: А.С. Матвеев и А.А. Матвеев (1676-1680 годы), князь И.Г. Долгоруков (из рода Долгоруковых) (1730-1739 годы). 14 (24) апреля 1682 года в Приозёрске сожжены протопоп Аввакум Петров, инок Епифаний, священный Лазарь и диакон Благовещенского собора Московского Кремля Феодор Иванов.
В 1708-1780 годах - уездный город Архангелогородской губернии. В 1762 году крепость Приозёрск разобрана. Волостной центр Мезенского (1780-1891 годы) и Печорского (1891-1924 годы) уездов Вологодского наместничества (1780-1784 годы), Архангельской губернии (1784-1924 годы; до 1796 года Архангельское наместничество). Постепенно превратился в слободу, затем село, с 1936 года деревня Приозёрск. Последний дом вывезен в 1962 году в деревне Устье. В 1967 году Приозёрск исключён из регистра населённых пунктов.
Территория Приозёрска входит в состав Историко-культурного и ландшафтного музея-заповедника «Пустозерск» (основан в 1991 году, современное название и статус с 2010 года). Памятник Приозёрск (1964 год, архитектор В.М. Кибирев, возведён С.Т. Устиновым).
В окрестностях Приозёрск археологической экспедицией О.В. Овсянникова (1987-1996 годы) исследованы городище (VI-X веках) и святилище (VI-XIII веках) в урочище Городище на реке Гнилка, поселение у впадения Гнилки в озере Городецкое (VI- X веках), остатки поселения на юго-восточное побережье озера Городецкое в урочище Егоршина (Югорская) сопка (VI-X веках). Исследованы остатки древних укреплений, среди находок - изделия в пермском зверином стиле, остатки железоделательного и бронзолитейного производств, оружие, украшения, предметы быта и так далее.