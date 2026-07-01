ПУСТОВОЙТЕНКО МИХАИЛ САВВИЧ

Из мещан, православный. Окончил Одесскую духовную семинарию. 29.6.1883 поступил вольноопределяющимся в 14-й стрелковый батальон (с 6.1.1889 – 14-й стрелковый полк). 1.9.1883 поступил в Одесское пехотное юнкерское училище. 7.8.1885 получил звание подпрапорщика. 10.8.1885 окончил училище по 1-му разряду и откомандирован в 14-й стрелковый батальон. 28.1.1986 произведен в подпоручики (со старшинством с 1.9.1885). 28.2.1889 произведен в поручики (со старшинством с 1.9.1889). 21.9.1991 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 1.5.1894 окончил академию по 1-му разряду с дополнительным курсом. 18.5.1894 произведен в штабс-капитаны. 25.5.1894 причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Варшавский военный округ. 26.11.1894 переведен в Генеральный штаб с назначением старшим адъютантом штаба 7-й пехотной дивизии. 24.3.1896 произведен в капитаны. 25.3.1896 назначен старшим адъютантом штаба 10-й пехотной дивизии. С 19.10.1898 по 29.10.1899 прикомандирован к 37-му пехотному Екатеринбургскому полку для командования ротой. 20.08.1900 назначен и. д. начальника строевого отделения штаба Брест-Литовской крепости. 4.11.1900 назначен и. д. штаб-офицера для поручений при штабе Варшавского военного округа. 1.1.1901 произведен в подполковники (со старшинством с 6.12.1900) с утверждением в должности штаб-офицера для поручений при штабе Варшавского военного округа. 4.7.1901 назначен старшим адъютантом штаба Варшавского военного округа. С 15.5.1904 по 15.9.1904 прикомандирован к 183-му пехотному Пултускому полку для командования батальоном. 10.8.1904 назначен начальником штаба 3-й округа Отдельного корпуса пограничной стражи. 6.12.1904 произведен в полковники. 4.12.1908 назначен командиром 182-го пехотного Гроховского полка. 6.12.1913 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением начальником штаба 1-й Сибирского армейского корпуса. 19.6.1914 назначен помощником 1-го обер-квартирмейстера Главного управления Генерального штаба. Участник Первой мировой войны. 18.7.1914 назначен генерал-квартирмейстером штаба армий Юго-Западного фронта. 1.4.1915 назначен генерал-квартирмейстером штаба армий Северо-Западного фронта. 30.8.1915 назначен и. д. генерал-квартирмейстера при верховном главнокомандующем. 24.8.1916 утвержден в должности. 8.11.1916 произведен в генерал-лейтенанты «за отлично-усердную службу и труды, понесенные во время военных действий» (со старшинством с 6.12.1919, установлено 28.11.1916). 6.12.1916 назначен начальником 12-й пехотной дивизии. 16.9.1917 назначен командиром 16-го армейского корпуса. 21.10.1917 назначен командиром 46-го армейского корпуса. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении в составе ВСЮР. Дальнейшая судьба неизвестна.

Жена: дочь генерала от артиллерии Ксения Павловна (урожденная Солтанова). Дети: Павел (род. 11.12.1892), Варвара (род. 25.8.1894), Алексей (род. 16.3.1896).