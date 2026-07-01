ПУШНИКОВ ФЁДОР ХАРЛАМПИЕВИЧ

Ранние годы жизни

Федров Харлампиевич родился в 1830 г. Известно, что местом его рождения был Тюменский округ Тобольской губернии. Происходил из крестьян.

Торговая деятельность

В 1862 г. записался в купцы 2-й гильдии, затем – 1-й гильдии. Увлекся золотопромышленностью. В собственности П. была контора транспортировки кладе. Руководил перевозкой грузов из Кяхты в Нижний Новгород, из Москвы – в Иркутск. Организовал оптово-розничную торговлю чаем и сахаром в Томске.

С 1895 г. – пайщик «Товарищества технико-промышленное бюро и К° электрического освещения в Томске», которое должно было построить и в дальнейшем эксплуатировать городскую электростанцию.

С 1897 г. имел заграничный паспорт для поездок за границу по торговым делам в течение шести месяцев. В 1898 г. основал торговый дом «Ф.X. Пушников и К°».

Общественная деятельность

Неоднократно становился гласным Томской городской думы. В 1888 – 1889 гг. руководил Сибирским общественным банком. Почетный член Общества попечения о начальном образовании; попечитель Алексеевского реального училища и Воскресенского приходского училища в Томске.

С 1883 г. – член комитета по постройке Троицкого кафедрального собора. В 1887 г. передал в дар Томскому благотворительному обществу два деревянных дома с землей под Покровскую богадельню. В 1893 г. передал под основанный им Мариинский сиропитательный приют двухэтажный деревянный дом.

С 1894 г. – член Томского отдела Императорского православного палестинского общества. Выделял средства на снабжение армии во время Русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг.

Судьба имущества

Умер П. 11 января 1898 г. в Томске. Детей он не имел, поэтому после его смерти имущество перешло в руки его компаньонов Н.И. Орлова и В.П. Усачева. Согласно завещанию город получил двухэтажный каменный дом, в котором на верхнем этаже начали работу Томская городская дума и управа, на нижнем – торговые организации, доходы от аренды помещений которыми шли на содержание женских образовательных учреждений Сибири. Флигель дома занимал Сибирский общественный банк.