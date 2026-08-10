ПУШИН НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ

Русский химик и технолог.

Образование и преподавательская деятельность в России.

Окончил саратовскую гимназию (1894), естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета с дипломом 1-й степени (1898). В 1899—1918 гг. преподавал в Электротехническом институте в СПб. В 1906 г. по инициативе профессора А.А. Кракау при деятельном участии Н.А. Пушина было образовано электрохимическое отделение в институте, просуществовавшее до 1930 г. В 1911—18 гг. редактор «Известий Электротехнического института».

С 1907 г. адъюнкт-профессор по электрохимии. В декабре 1908 г. защитил в Московском университете диссертацию на степень магистра химии («Потенциал и природа металлических сплавов»). С 1909 г. экстраординарный профессор по кафедре химии и электрохимии; одновременно заведовал лабораторией общей химии. В 1909-1914 гг. занимался исследованиями по получению алюминия электролизом расплавов. В 1913 г. впервые получил 0,4 кг алюминия из русского сырья. За эту работу был награжден премией имени П.А. Ильенкова.

С 1913 г. ординарный профессор неорганической и физической химии Политехнического института. Также преподавал на Высших женских естественно-научных курсах.

Первая мировая война.

Во время Первой мировой войны активно участвовал в выполнении работ военного характера, создавая химическое оружие для русских войск. Так, среди научных статей того времени можно увидеть: «Боевые отравляющие газы», «Химическая война и мирное население в период первой мировой войны». За научные заслуги и работы в военной сфере был удостоен золотых часов с сапфирами от императора Николая II. Не принял революцию, уехал из столицы во Владикавказ.

Эмиграция в Югославию.

В 1920 г. эмигрировал в Королевство СХС, один год был внештатным профессором Технического факультета Белградского университета по предмету органическая химия. В 1921–1928 гг. стал договорным профессором и основателем Института фихической химии Философского факультета Загребского университета. С августа 1928 г. Пушин вернулся на Технический факультет в Белграде, где стал ординарным профессором. Редакторировал журнала Сербского химического общества (1930—47). Принимал участие в работе Русского научного института в Белграде.

После войны с 1945 г. директор Института физической химии и электрохимии Белградского университета. Признанием его академических заслуг стало избрание 29 марта 1947 г. членом-корреспондентом САНУ. Вскоре скончался и был похоронен на Новом кладбище в Белграде.