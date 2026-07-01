ПУСАН

ПУСАН - город на юго-востоке Республики Корея.

Административный ста­тус - го­род центрального под­чи­не­ния (с 1963 года), при­рав­нен­ный к про­вин­ции. Население 3525,9 тысяч человек (2014 год), вто­рой по чис­лу жи­те­лей в стра­не по­сле Се­ула. Вме­сте с при­го­рода­ми об­ра­зу­ет аг­ло­ме­ра­цию с населением свыше 8,2 миллионов человек. Рас­по­ло­жен на северо-западное по­бе­ре­жье Ко­рей­ско­го пролива, в устье реки Нак­тон­ган. Один из важ­ней­ших транс­порт­ных уз­лов стра­ны; свя­зан ав­то­мо­биль­ны­ми и железнодорожными (в том числе ско­ро­ст­ны­ми) ма­ги­ст­ра­ля­ми с Се­улом и другими го­ро­да­ми. Морской порт. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Ким­хэ (1976 год). Мет­ро­по­ли­тен (1985 год) и лёг­кое мет­ро (2011 год).

Воз­ник в на­ча­ле н.э. С XV века пре­вра­тил­ся в важ­ную при­мор­скую кре­пость и порт, че­рез ко­то­рый ве­лась тор­гов­ля пре­ж­де все­го с Япо­ни­ей. В пе­ри­од Им­чжин­ской вой­ны 1592-1598 годов за­хва­чен япон­ца­ми. С 1876 года пер­вым в Ко­рее от­крыт для сво­бод­ной тор­гов­ли. С 1910 года круп­ный тор­го­вый и промышленный центр; свя­зан железнодорожным па­ро­мом с японским городом Си­мо­но­се­ки (остров Кю­сю). В пе­ри­од Ко­рей­ской вой­ны 1950-53 годов - временная сто­ли­ца Рес­пуб­ли­ки Ко­рея, главная во­енная ба­за США и их со­юз­ни­ков.

Центр Пусана с ре­гу­ляр­ной пла­ни­ров­кой за­стро­ен мно­го­численынми не­бо­скрё­ба­ми. К югу от цен­тра, в рай­оне морского пор­та, рас­по­ло­жен холм Йон­ту­сан [высота 69 м; на вер­ши­не - од­но­именный парк (сре­ди его дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей - па­мят­ник ге­рою Им­чжин­ской вой­ны 1592-1598 годов корейскому фло­то­вод­цу Ли Сун Си­ну , 1956 год, и ху­дожественная га­ле­рея) и баш­ня «Busan Tower» (1973 год; высота 120 м; один из сим­во­лов го­ро­да)]. Ря­дом за­страи­ва­ет­ся но­вый район «Cen­tum City»; на его тер­ри­то­рии - ки­но­центр [2011 год, в сти­ле де­кон­ст­рук­ти­виз­ма, ар­хитектурное бю­ро «Coop Himmelb(l)au»]. Так­же в Пусане - буд­дий­ские хра­мы По­мо­са (678 год) и Хэ­тон-Йон­кун­са (1376 год), кон­фу­ци­ан­ский ме­мо­ри­аль­ный хра­мо­вый ком­плекс Чхун­нёль­са (XVII век), кре­по­сти Тон­нэ-ып­сон (XI век), Чхон­сонд­жин­сон (1544 год) и другие. Ме­мо­ри­аль­ное клад­би­ще ООН (с 1951 года, за­хо­ро­не­ние 2,3 тысяч во­ен­но­слу­жа­щих, вое­вав­ших под фла­гом ООН во вре­мя Ко­рей­ской вой­ны 1950-1953 годов). Об­лик го­ро­да со сто­ро­ны Ко­рей­ско­го пролива оп­ре­де­ля­ют мно­го­численные мос­ты, семь из ко­то­рых, в том числе са­мый длин­ный в стра­не мост Ква­нан (2003 год; дли­на 7,4 км) над морской ак­ва­то­ри­ей, об­ра­зу­ют над­вод­ный уча­сток коль­це­вой ав­то­до­ро­ги Пусана; связь го­ро­да с ост­ро­ва­ми Ка­док­то и Код­же­до обес­пе­чи­ва­ет ав­то­мо­биль­ная пе­ре­пра­ва (2010 год; об­щая про­тя­жён­ность 8,2 км), со­стоя­щая из двух мос­тов Ко­ка-тэ­кё, под­вод­но­го и двух на­зем­ных тун­не­лей.

Пусан - круп­ный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры Рес­пуб­ли­ки Ко­рея. Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - Национальный институт ис­сле­до­ва­ний и раз­ра­бо­ток в об­лас­ти ры­бо­лов­ст­ва (вклю­ча­ет На­учный му­зей ры­бо­лов­ст­ва, 1997 год); научно-исследовательские институты: морских био­тех­но­ло­гий; океа­но­ло­гии и морской тех­но­ло­гий; морского обо­ру­до­ва­ния. В го­ро­де 16 университетов, в том числе го­су­дар­ст­вен­ные: Пу­сан­ский национальный университет (1946 год, один из глав­ных в стра­не), Национальный пе­да­го­гический университет (1946 год), Национальный университет Пу­гён (1996 год). Му­зеи: Городской му­зей [1978 год; в его со­ста­ве - ар­хео­ло­гический му­зеи По­кчхон (1996 год) и ра­ко­вин­ных куч (кьёк­кен­ме­дин­гов) Тон­сам­дон (2002 год), Му­зей современной ис­то­рии (2003 год)], морской ес­те­ст­вен­но-на­уч­ный (1994 год), ху­до­жест­вен­ный (1998 год), Национальный мор­ской (2012 год) и другие. Пу­сан­ский ме­ж­ду­народный ки­но­фес­ти­валь (с 1996 года); Ме­ж­ду­народный фес­ти­валь фей­ер­вер­ков (с 2005 год; оба - еже­год­но). Океа­на­ри­ум (2001 год; круп­ней­ший в стра­не).

В 2002 в Пусане про­во­ди­лись Ази­ат­ские иг­ры и мат­чи чем­пио­на­та ми­ра по фут­бо­лу. Сре­ди наи­бо­лее круп­ных спор­тив­ных объ­ек­тов - фут­боль­ный ста­ди­он «Пу­сан Ази­ад» (2001 год; около 54 тысяч мест), бейс­боль­ный ста­ди­он «Сад­жик» (1985 год; 28,5 тысяч мест) и бас­кет­боль­ная аре­на «Сад­жик» (1985 год; свыше 14 тысяч мест).

Вто­рой по зна­че­нию эко­но­мический центр Рес­пуб­ли­ки Ко­рея по­сле Се­ула. Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг; её ве­ду­щие сек­то­ра: транс­порт­но-ло­ги­стичесий, административные и фи­нан­со­вые ус­лу­ги, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, НИОКР и об­ра­зо­ва­ние, ту­ри­стический биз­нес. Морской порт Пусана - круп­ней­ший в стра­не и один из круп­ней­ших в ми­ре (гру­зо­обо­рот 311 миллионов т, 2012 год; в том числе около 22,5 миллионов кон­тей­не­ров ДФЭ). В го­ро­де ба­зи­ру­ет­ся штаб-квар­ти­ра и од­но из опе­ра­ци­он­ных под­раз­де­ле­ний (на­ря­ду с Се­улом) Корейской бир­жи (Ko­rea Exc­hange; един­ст­вен­ная в стра­не тор­го­вая пло­щад­ка цен­ны­ми бу­ма­га­ми), го­лов­ные офи­сы ря­да промышленных ком­па­ний, от­де­ле­ния национальных и иностранных ком­мерческих бан­ков, ин­ве­стиционных и стра­хо­вых ком­па­ний. Уни­вер­маг «Син­се­ге» (2009-2010 годы; тор­го­вая площадь 293,9 тысяч м2; один из круп­ней­ших в ми­ре) и рыб­ный ры­нок Ча­калч­хи (ста­рей­ший и са­мый круп­ный в Ко­рее). Пусан - по­пу­ляр­ный ку­рорт с мно­го­численными морскими пля­жа­ми; в районе Тон­нэ - один из глав­ных в Азии ку­рор­тов с го­ря­чи­ми ми­неральными ис­точ­ни­ка­ми. Пу­сан­ский вы­ста­воч­ный и кон­гресс-центр (2001 год) и Ме­ж­ду­народный кон­гресс-центр «Ну­ри­ма­ру» (по­стро­ен для про­ве­де­ния сам­ми­та АТЭС-2005).

Дей­ст­ву­ют сво­бод­ная эко­но­мическая зо­на «Пу­сан-Чин­хэ», ин­ду­ст­ри­аль­ные ком­пле­к­сы: Пу­сан­ский на­уч­но-про­мыш­лен­ный, «Хва­чон», «Нок­сан», «Са­сан» и «Синп­хён-Чан­рим». Пусан - один из ве­ду­щих в стра­не цен­тров су­до­строе­ния (несколько круп­ных вер­фей, в том числе ком­па­нии «Han­jin Heavy Industries & Construction Co.»; основной про­из­водственной мощ­но­сти на острове Код­же­до). Раз­ви­ты ав­то­мо­би­ле­строе­ние (за­вод ком­па­нии «Renault Samsung Motors») и элек­трон­ная промышленность (пред­прия­тие ком­па­нии «LG Group»). Про­изводство элек­тро­тех­нических и ре­зи­но­тех­нических (вклю­чая ши­ны) из­де­лий, ле­кар­ст­вен­ных средств (в том числе из гри­бов), сталь­но­го и мед­но­го про­ка­та. Пред­при­ятия де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, тек­стиль­ной, швей­ной, ко­же­вен­но-обув­ной и пи­ще­вку­со­вой (в том числе рыб­ной) промышленности. К се­ве­ро-вос­то­ку от Пусана рас­по­ло­же­на АЭС «Ко­ри» (мощ­ность 3289 МВт).

Близ Пусана на­хо­дит­ся ряд ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков : по­се­ле­ние Од­жин­ри (около 8 тысяч лет до н.э.), па­мят­ни­ки куль­ту­ры Ким­хэ .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)