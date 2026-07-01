ПУСАН
ПУСАН - город на юго-востоке Республики Корея.
Административный статус - город центрального подчинения (с 1963 года), приравненный к провинции. Население 3525,9 тысяч человек (2014 год), второй по числу жителей в стране после Сеула. Вместе с пригородами образует агломерацию с населением свыше 8,2 миллионов человек. Расположен на северо-западное побережье Корейского пролива, в устье реки Нактонган. Один из важнейших транспортных узлов страны; связан автомобильными и железнодорожными (в том числе скоростными) магистралями с Сеулом и другими городами. Морской порт. Международный аэропорт Кимхэ (1976 год). Метрополитен (1985 год) и лёгкое метро (2011 год).
Возник в начале н.э. С XV века превратился в важную приморскую крепость и порт, через который велась торговля прежде всего с Японией. В период Имчжинской войны 1592-1598 годов захвачен японцами. С 1876 года первым в Корее открыт для свободной торговли. С 1910 года крупный торговый и промышленный центр; связан железнодорожным паромом с японским городом Симоносеки (остров Кюсю). В период Корейской войны 1950-53 годов - временная столица Республики Корея, главная военная база США и их союзников.
Центр Пусана с регулярной планировкой застроен многочисленынми небоскрёбами. К югу от центра, в районе морского порта, расположен холм Йонтусан [высота 69 м; на вершине - одноименный парк (среди его достопримечательностей - памятник герою Имчжинской войны 1592-1598 годов корейскому флотоводцу Ли Сун Сину, 1956 год, и художественная галерея) и башня «Busan Tower» (1973 год; высота 120 м; один из символов города)]. Рядом застраивается новый район «Centum City»; на его территории - киноцентр [2011 год, в стиле деконструктивизма, архитектурное бюро «Coop Himmelb(l)au»]. Также в Пусане - буддийские храмы Помоса (678 год) и Хэтон-Йонкунса (1376 год), конфуцианский мемориальный храмовый комплекс Чхуннёльса (XVII век), крепости Тоннэ-ыпсон (XI век), Чхонсонджинсон (1544 год) и другие. Мемориальное кладбище ООН (с 1951 года, захоронение 2,3 тысяч военнослужащих, воевавших под флагом ООН во время Корейской войны 1950-1953 годов). Облик города со стороны Корейского пролива определяют многочисленные мосты, семь из которых, в том числе самый длинный в стране мост Кванан (2003 год; длина 7,4 км) над морской акваторией, образуют надводный участок кольцевой автодороги Пусана; связь города с островами Кадокто и Коджедо обеспечивает автомобильная переправа (2010 год; общая протяжённость 8,2 км), состоящая из двух мостов Кока-тэкё, подводного и двух наземных туннелей.
Пусан - крупный центр науки, образования и культуры Республики Корея. Среди научных учреждений - Национальный институт исследований и разработок в области рыболовства (включает Научный музей рыболовства, 1997 год); научно-исследовательские институты: морских биотехнологий; океанологии и морской технологий; морского оборудования. В городе 16 университетов, в том числе государственные: Пусанский национальный университет (1946 год, один из главных в стране), Национальный педагогический университет (1946 год), Национальный университет Пугён (1996 год). Музеи: Городской музей [1978 год; в его составе - археологический музеи Покчхон (1996 год) и раковинных куч (кьёккенмедингов) Тонсамдон (2002 год), Музей современной истории (2003 год)], морской естественно-научный (1994 год), художественный (1998 год), Национальный морской (2012 год) и другие. Пусанский международный кинофестиваль (с 1996 года); Международный фестиваль фейерверков (с 2005 год; оба - ежегодно). Океанариум (2001 год; крупнейший в стране).
В 2002 в Пусане проводились Азиатские игры и матчи чемпионата мира по футболу. Среди наиболее крупных спортивных объектов - футбольный стадион «Пусан Азиад» (2001 год; около 54 тысяч мест), бейсбольный стадион «Саджик» (1985 год; 28,5 тысяч мест) и баскетбольная арена «Саджик» (1985 год; свыше 14 тысяч мест).
Второй по значению экономический центр Республики Корея после Сеула. Основа городской экономики - сфера услуг; её ведущие сектора: транспортно-логистичесий, административные и финансовые услуги, оптовая и розничная торговля, НИОКР и образование, туристический бизнес. Морской порт Пусана - крупнейший в стране и один из крупнейших в мире (грузооборот 311 миллионов т, 2012 год; в том числе около 22,5 миллионов контейнеров ДФЭ). В городе базируется штаб-квартира и одно из операционных подразделений (наряду с Сеулом) Корейской биржи (Korea Exchange; единственная в стране торговая площадка ценными бумагами), головные офисы ряда промышленных компаний, отделения национальных и иностранных коммерческих банков, инвестиционных и страховых компаний. Универмаг «Синсеге» (2009-2010 годы; торговая площадь 293,9 тысяч м2; один из крупнейших в мире) и рыбный рынок Чакалчхи (старейший и самый крупный в Корее). Пусан - популярный курорт с многочисленными морскими пляжами; в районе Тоннэ - один из главных в Азии курортов с горячими минеральными источниками. Пусанский выставочный и конгресс-центр (2001 год) и Международный конгресс-центр «Нуримару» (построен для проведения саммита АТЭС-2005).
Действуют свободная экономическая зона «Пусан-Чинхэ», индустриальные комплексы: Пусанский научно-промышленный, «Хвачон», «Ноксан», «Сасан» и «Синпхён-Чанрим». Пусан - один из ведущих в стране центров судостроения (несколько крупных верфей, в том числе компании «Hanjin Heavy Industries & Construction Co.»; основной производственной мощности на острове Коджедо). Развиты автомобилестроение (завод компании «Renault Samsung Motors») и электронная промышленность (предприятие компании «LG Group»). Производство электротехнических и резинотехнических (включая шины) изделий, лекарственных средств (в том числе из грибов), стального и медного проката. Предприятия деревообрабатывающей, текстильной, швейной, кожевенно-обувной и пищевкусовой (в том числе рыбной) промышленности. К северо-востоку от Пусана расположена АЭС «Кори» (мощность 3289 МВт).
Близ Пусана находится ряд археологических памятников: поселение Оджинри (около 8 тысяч лет до н.э.), памятники культуры Кимхэ.