ПУРВИТИС ПУРВИТ ВИЛЬГЕЛЬМ КАРЛИС

ПУРВИТИС ПУРВИТ ВИЛЬГЕЛЬМ КАРЛИС - латышский живописец , академик петербургской академии художеств .

Учил­ся в пе­тербургской АХ (1890-1897 годы) у А.И. Ку­инд­жи.

Ав­тор пей­за­жей , сти­ли­сти­че­ски близ­ких се­вер­но­му мо­дер­ну, от­ме­чен­ных эпической обоб­щён­ностью об­раза при­ро­ды, тон­ким ко­ло­ритом и им­прес­сио­ни­стическими эф­фек­та­ми («По­след­ний снег», 1898 год, ГРМ; «Из­лу­чи­на ре­ки Га­уи», около 1908 года, «Пей­заж со сто­га­ми сена», около 1936 года, - оба в Ху­дожественном му­зее, Ри­га).

Твор­че­ст­во Пурвитиса сыг­ра­ло боль­шую роль в сло­же­нии национальной шко­лы пей­за­жа XX века. Ос­но­ва­тель и рек­тор Латвийской АХ в Ри­ге (1919-1934 годы), ру­ко­во­ди­тель её пей­заж­ной мас­тер­ской (1921-1934 годы), ди­рек­тор Риж­ско­го государственного ху­дожественного му­зея (1919-1940 годы, 1941-1944 годы).

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