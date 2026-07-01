ПУРВИТИС ПУРВИТ ВИЛЬГЕЛЬМ КАРЛИС
ПУРВИТИС ПУРВИТ ВИЛЬГЕЛЬМ КАРЛИС - латышский живописец, академик петербургской академии художеств.
Учился в петербургской АХ (1890-1897 годы) у А.И. Куинджи.
Автор пейзажей, стилистически близких северному модерну, отмеченных эпической обобщённостью образа природы, тонким колоритом и импрессионистическими эффектами («Последний снег», 1898 год, ГРМ; «Излучина реки Гауи», около 1908 года, «Пейзаж со стогами сена», около 1936 года, - оба в Художественном музее, Рига).
Творчество Пурвитиса сыграло большую роль в сложении национальной школы пейзажа XX века. Основатель и ректор Латвийской АХ в Риге (1919-1934 годы), руководитель её пейзажной мастерской (1921-1934 годы), директор Рижского государственного художественного музея (1919-1940 годы, 1941-1944 годы).