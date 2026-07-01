ПУРОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Пуровский районный историко-краеведческий музей работает на территории Пуровского района, который расположен в центральной части Ямало-Ненецкого автономного округа.

Это один из немногих регионов России , где расселены лесные ненцы - народность, имеющая существенные отличия материальной и духовной культуры от других народов российского Севера.Пуровский районный историко-краеведческий музей основан в 1972 году как музей, работающий на общественных началах.

У истоков его создания стояли неравнодушные люди, желавшие оставить память о героическом труде первопроходцев, познакомить приезжее население с культурой жителей тундры, задокументировать в памяти историю создания и развития Пуровского района. В декабре 1980 года краеведческому музею поселка Тарко-Сале за большую работу в сохранении, пропаганде памятников истории и культуры и коммунистическом воспитании трудящихся присвоено почётное звание «Народный музей». В 1985 году было получено благодарственное письмо от музея этнографии народов СССР.

Лишь в 1999 году музей получил свое здание и сейчас на площади 605 кв. метров располагается 6 выставочных залов. Благодаря стационарным экспозициям музея: «История Пуровского района», «Вспомним всех поименно. Война в судьбе пуровчан», «Народы Севера», «Животный мир Пуровского района», сотрудниками выполняется работа по активному участию в формировании ценностного отношения населения к своему историческому прошлому, воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, национальной терпимости, уважению культурных и исторических традиций Пуровского района, осознанию ведущей роли нефтегазодобывающего комплекса в экономике района.

Ежегодно сотрудниками музея организовывается более 25 выставок, как из собственных фондов, так и привозных экспозиций. Посещаемость музея в год составляет около 12000 человек. Коллектив музея активно участвует в конкурсах музейных проектов, окружных и районных целевых программах.

Музейный фонд ежегодно пополняется благодаря передаче в дар предметов от частных лиц, различных организаций, а также путем закупки предметов музейного значения. В фондах музея находится более 24000 единиц хранения.

Иллюстрации:

Пуровский районный историко-краеведческий музей.