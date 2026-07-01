ПУРКИНЕ ЯН ЭВАНГЕЛИСТА

ПУРКИНЕ ЯН ЭВАНГЕЛИСТА - чешский био­лог и об­ще­ст­вен­ный дея­тель, инотранный член Пе­тербуржской АН (1836/1837 годов), иностранный член Лон­дон­ско­го ко­ро­лев­ско­го общества (1850 год).

Из се­мьи управ­ляю­ще­го по­ме­сть­ем. Изу­чал ме­ди­ци­ну и фи­ло­со­фию в Праж­ском университете (окон­чил в 1818 году), по­се­щал лек­ции Б. Боль­цано. С 1819 года пре­по­да­вал в университетах Пра­ги и Пеш­та, с 1823 года профессор университета в Брес­лау (ны­не Вроц­лав). В 1839 году ос­но­вал в Брес­лау пер­вый в ми­ре фи­зио­ло­гический институт, в 1851 году - ана­ло­гич­ный институт в Пра­ге. С 1850 года профессор Праж­ско­го университета .

Сде­лал несколько от­кры­тий в фи­зио­ло­гии, ци­то­ло­гии, ана­то­мии и эм­брио­ло­гии. Скон­ст­руи­ро­вал мик­ро­том, а так­же мик­ро­ин­ст­ру­мен­ты для ма­ни­пу­ля­ций на жи­вой клет­ке. Усо­вер­шен­ст­во­ван­ный им мик­ро­скоп по­зво­лил уви­деть яд­ро в яй­це­клет­ке. При­ме­нил в гис­то­ло­гических ис­сле­до­ва­ни­ях баль­зам и крас­ку ин­ди­го, раз­ра­бо­тал ме­то­ди­ку про­свет­ле­ния тка­ней в ски­пи­да­ре и олив­ко­вом мас­ле. Ввёл тер­мин «про­то­плаз­ма» (1839 год). Ус­та­но­вил ана­ло­гию в струк­ту­ре жи­вот­ной и рас­ти­тель­ной кле­ток (1837 год). Пер­вым уви­дел осе­вой ци­линдр нерв­ных во­ло­кон и ден­д­ри­ты нерв­ных кле­токоло Опи­сал (1837 год) ней­ро­ны спин­но­го и го­лов­но­го моз­га по­зво­ноч­ных, в ча­ст­но­сти круп­ные ней­ро­ны в ко­ре моз­жеч­ка (клет­ки Пур­ки­не). От­крыл (1845 год) кар­дио­мио­ци­ты, об­ла­даю­щие ав­то­ма­тиз­мом (во­лок­на Пур­ки­не). Ав­тор ру­ко­во­дства «Обо­зре­ния и изы­ска­ния в об­лас­ти фи­зио­ло­гии ор­га­нов чувств» («Beiträge zur Kenntnis des Sehens in subjektiver Hinsicht», Bd 1-2, 1819-1825 годы), где опи­сал соз­дан­ный им пе­ри­метр (при­бор для ко­ли­че­ст­вен­ной оцен­ки по­ля зре­ния че­ло­ве­ка), роль хру­ста­ли­ка в зре­нии, сфор­му­ли­ро­вал тео­рию «двой­ст­вен­но­сти сет­чат­ки» (ско­то­пи­че­ское и фо­то­пи­че­ское зре­ние), оха­рак­те­ри­зо­вал зри­тель­ные ощу­ще­ния при дей­ст­вии на глаз галь­ва­нического то­ка и бел­ла­дон­ны. Ра­бо­ты Пуркине по фи­зио­ло­гии зре­ния за­ло­жи­ли ос­но­вы оф­таль­мо­ло­гии и оф­таль­мо­мет­рии. Пер­вым (1835 год) опи­сал дви­же­ния рес­ни­чек мер­ца­тель­но­го эпи­те­лия.

Пуркине ак­тив­но вы­сту­пал за обу­че­ние на чешском язы­ке (ве­лось пре­имущественно на не­мец­ком), ос­но­ва­тель журнала «Krok» (1820 год, совместно с Я. Пре­слем, редактор до 1840 года; счи­та­ет­ся пер­вым на­учным жур­на­лом на чешском языке), на­уч­но-про­све­ти­тель­ско­го журнала «Živa» (1853 год). В 1848 году уча­ст­во­вал в ра­бо­те Славянского съез­да в Пра­ге, в 1861-1863 годах раз­ра­бо­тал план соз­да­ния чеш. АН, под­дер­жи­вал идею ор­га­ни­за­ции национального те­ат­ра. В 1861-1866 годах депутат чешского Сей­ма.

Имя Пуркине при­свое­но университету в Ус­ти-над-Ла­бем (с 1991 года; в 1960-1990 годах его имя но­сил университет в Брно), Чешскому медицинскому обществу (за вы­даю­щие­ся дос­ти­же­ния еже­год­но вру­ча­ет пре­мию име­ни Пуркине).

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