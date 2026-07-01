ПУРКИНЕ ЯН ЭВАНГЕЛИСТА
ПУРКИНЕ ЯН ЭВАНГЕЛИСТА - чешский биолог и общественный деятель, инотранный член Петербуржской АН (1836/1837 годов), иностранный член Лондонского королевского общества (1850 год).
Из семьи управляющего поместьем. Изучал медицину и философию в Пражском университете (окончил в 1818 году), посещал лекции Б. Больцано. С 1819 года преподавал в университетах Праги и Пешта, с 1823 года профессор университета в Бреслау (ныне Вроцлав). В 1839 году основал в Бреслау первый в мире физиологический институт, в 1851 году - аналогичный институт в Праге. С 1850 года профессор Пражского университета.
Сделал несколько открытий в физиологии, цитологии, анатомии и эмбриологии. Сконструировал микротом, а также микроинструменты для манипуляций на живой клетке. Усовершенствованный им микроскоп позволил увидеть ядро в яйцеклетке. Применил в гистологических исследованиях бальзам и краску индиго, разработал методику просветления тканей в скипидаре и оливковом масле. Ввёл термин «протоплазма» (1839 год). Установил аналогию в структуре животной и растительной клеток (1837 год). Первым увидел осевой цилиндр нервных волокон и дендриты нервных клетоколо Описал (1837 год) нейроны спинного и головного мозга позвоночных, в частности крупные нейроны в коре мозжечка (клетки Пуркине). Открыл (1845 год) кардиомиоциты, обладающие автоматизмом (волокна Пуркине). Автор руководства «Обозрения и изыскания в области физиологии органов чувств» («Beiträge zur Kenntnis des Sehens in subjektiver Hinsicht», Bd 1-2, 1819-1825 годы), где описал созданный им периметр (прибор для количественной оценки поля зрения человека), роль хрусталика в зрении, сформулировал теорию «двойственности сетчатки» (скотопическое и фотопическое зрение), охарактеризовал зрительные ощущения при действии на глаз гальванического тока и белладонны. Работы Пуркине по физиологии зрения заложили основы офтальмологии и офтальмометрии. Первым (1835 год) описал движения ресничек мерцательного эпителия.
Пуркине активно выступал за обучение на чешском языке (велось преимущественно на немецком), основатель журнала «Krok» (1820 год, совместно с Я. Преслем, редактор до 1840 года; считается первым научным журналом на чешском языке), научно-просветительского журнала «Živa» (1853 год). В 1848 году участвовал в работе Славянского съезда в Праге, в 1861-1863 годах разработал план создания чеш. АН, поддерживал идею организации национального театра. В 1861-1866 годах депутат чешского Сейма.
Имя Пуркине присвоено университету в Усти-над-Лабем (с 1991 года; в 1960-1990 годах его имя носил университет в Брно), Чешскому медицинскому обществу (за выдающиеся достижения ежегодно вручает премию имени Пуркине).