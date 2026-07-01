ПУРИТАНЕ (англ. The Puritans)

Пуритане - общее название для ряда религиозных объединений и сект XVI-XVII веков преимущественно кальвинистской деноминации, сторонников дальнейшего углубления Реформации в Англии. Реформация, проведенная Генрихом VIII (1509-1547) , а затем более детально проработанная в доктринальном и организационном смыслах при Эдуарде VI (1547-1553) и Елизавете I (1558-1603), оставляла, тем не менее, большое количество унаследованных от католичества элементов.

Когда на престол взошла Елизвета, как католики, так и протестанты, могли надеяться на некоторые шаги в их сторону. Весьма ловко лавируя между политическими крайностями королева разочаровала некоторых, как в том, так и другом лагере. Католики которые надеялись если не на реставрацию своей религии, то хотя бы на некий status quo. В определенном смысле Елизавета оставила за ними право религиозной свободы, которое однако должно было сопровождаться внешним проявлением лояльности короне и Церкви Англии, главой которой являлась она. Тех кто был не готов подчиниться в требуемой от них мере ждали определенные неудобства (см. Рекюзанты).

С другой стороны от короны находились сторонники дальнейшего очищения (отсюда и название пуритане, от англ. pure - чистый) английской Церкви от "языческой скверны" католицизма - обрядовость и организация официальной их совершенно не устраивала. Реформаторские настроения подогревались шотландским и нидерландским примерами, где учение Кальвина пустило весьма глубокие корни.

Пуритане - лишь общее, повторимся, название для весьма широкого спектра течений и сект, которое отражает в известной мере оппозиционность к Церкви Англии второй половины XVI - первой половины XVII веков. Подвергавшиеся преследованиям пуритане часто были вынуждены бежать, чаще всего в Соединенные провинции, но часть из них пошла в своих исканиях еще дальше и отплывала на кораблях Плимутской компании в Америку, основав ряд колоний, которые впоследствии станут ядром т. н. Новой Англии (Массачуссетс, Нью-Джерси, Мэн).

Более грозно слово "пуритане" зазвучит в 1640-х гг., когда именно секты, возникшие именно в пуританской среде будут бороться (см. Гражданская война в Англии ) с королем Карлом I (1625-1649) . Традиционно пуританам приписывается скромный и аскетичный образ жизни, а также крайне отрицательное отношение к любым "радостям плоти".

Иллюстрация:

Пуританин Джон Элиот проповедует индейцам. Рис. предп. XIX в.

Автор статьи: Боварь В. В.