ПУРИШКЕВИЧ Владимир Митрофанович

ПУРИШКЕВИЧ ВЛАДИИР МИТРОФАНОВИЧ - российский общественный и политический деятель, литератор, действительный статский советник, дворянин .

Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет Но­во­рос­сий­ско­го университета в Одес­се (1895 год). По­ме­щик Ак­кер­ман­ско­го уезда Бес­са­раб­ской губернии, глас­ный уезд­но­го (с 1895 года) и гу­берн­ско­го зем­ских со­б­ра­ний, председатель уезд­ной зем­ской упра­вы (1897-1900 годы). Чи­нов­ник осо­бых по­ру­че­ний при ми­ни­ст­ре внутренних дел (1904-05 годы), слу­жил в Главном управ­ле­нии по де­лам пе­ча­ти МВД (1905-1906 годы). Член «Рус­ско­го со­б­ра­ния» (с 1901 года). То­ва­рищ председатель Главного со­ве­та Сою­за рус­ско­го на­ро­да (1906-1907 годы; член с 1905 года), ве­ду­щий пуб­ли­цист газеты «Рус­ское зна­мя». Вы­шел из Сою­за из-за кон­флик­та с его ру­ко­во­ди­те­лем А.И. Дуб­ро­ви­ным . Ос­но­вал Рус­ский на­род­ный со­юз име­ни Ми­хаи­ла Ар­хан­ге­ла (1907 год; ус­тав ут­верж­дён в 1908 году); то­ва­рищ пред­се­да­те­ля (1907-1911 годы), председатель (1911-1917 годы) его Главной па­ла­ты. По­лу­чал суб­си­дии МВД на под­держ­ку кон­сер­ва­тив­ной пе­ча­ти. Де­пу­тат Государственной ду­мы 2-4-го со­зы­вов (1907-1917 годы), член со­ве­та фрак­ции пра­вых.

Вы­сту­пал с по­зи­ций край­не­го на­цио­на­лиз­ма , ан­ти­се­ми­тиз­ма и кон­сер­ва­тиз­ма . Счи­тал ев­ре­ев ини­циа­то­ра­ми ре­во­люционного дви­же­ния, тре­бо­вал за­ме­нить для них во­ин­скую по­вин­ность специальным на­ло­гом, под­дер­жи­вал об­ви­не­ние по Бей­ли­са де­лу . Пред­ла­гал для пре­дот­вра­ще­ния за­бас­то­вок пе­ре­вес­ти же­лез­ные до­ро­ги на во­енное по­ло­же­ние. На­зы­вал уни­вер­си­те­ты и на­чаль­ную шко­лу рас­сад­ни­ка­ми ре­во­люционных идей, об­ви­нял ли­бе­раль­ную про­фес­су­ру в по­пус­ти­тель­ст­ве ле­во­му сту­ден­че­ст­ву и кор­руп­ции . Ор­га­ни­за­тор «ака­де­ми­че­ско­го» сту­денческого дви­же­ния в Санкт-Пе­тер­бур­ге, вы­сту­пав­ше­го про­тив бес­по­ряд­ков, схо­док и ре­во­люционной аги­та­ции в ву­зах. Ви­дел спо­соб ос­лаб­ле­ния ре­во­люционного дви­же­ния в по­ли­ти­ке пе­ре­се­лен­че­ст­ва.

С начала Первой ми­ро­вой вой­ны ото­шёл от ак­тив­ной дея­тель­но­сти в пра­вых ор­га­ни­за­ци­ях. От­ка­зал­ся от ра­нее раз­де­лявшей­ся им про­гер­ман­ской по­зи­ции. Сфор­ми­ро­вал и воз­гла­вил во­ен­но-са­ни­тар­ный по­езд Российского общества Крас­но­го Кре­ста. По­сле по­ра­же­ний российской ар­мии в 1915 году пе­ре­шёл к кри­ти­ке пра­ви­тель­ст­ва (ввёл в обо­рот вы­ра­же­ние «ми­ни­стер­ская че­хар­да»), под­дер­жал «Про­грес­сив­ный блок». В ре­чи в Государстенной ду­ме 6(19) ноября 1916 года без­до­ка­за­тель­но об­ви­нил пра­ви­тель­ст­во Б.В. Штюр­ме­ра в «гер­ма­но­филь­ских иде­ях» и кор­руп­ции, при­звал ми­ни­ст­ров по­тре­бо­вать от императора Ни­ко­лая II «из­ба­вить Рос­сию» от «тём­ных сил» во гла­ве с Г.Е. Рас­пу­ти­ным . Фрак­ция пра­вых не раз­ре­шала Пуришкевичу вы­сту­пить с та­ким за­яв­ле­ни­ем от её име­ни, и Пуришкевич вы­шел из её со­ста­ва. Один из уча­ст­ни­ков убий­ст­ва Рас­пу­ти­на в ночь на 17(30) декабря 1916 года. На сле­дую­щий день вы­ехал на фронт и к след­ст­вию не при­вле­кал­ся.

При­вет­ст­во­вал Февральскую ре­во­лю­цию 1917 года, при­зы­вал Временное пра­ви­тель­ст­во по­да­вить ре­во­люционное дви­же­ние и пре­сечь дея­тель­ность пар­тии боль­ше­ви­ков. По­сле Кор­ни­ло­ва вы­сту­п­ле­ния 1917 года аре­сто­ван, вско­ре ос­во­бо­ж­дён. В сен­тяб­ре - ок­тяб­ре соз­дал под­поль­ную офи­цер­скую мо­нар­хическую ор­га­ни­за­цию, ко­то­рая в но­яб­ре бы­ла раз­гром­ле­на Пет­роградским ЧК. Ре­во­люционным три­бу­на­лом 3(16) января 1918 года при­го­во­рён к 4 го­дам при­ну­дительных ра­бот, 1 мая ам­ни­сти­ро­ван. Уе­хал на Юг Рос­сии. Пред­ла­гал ру­ко­во­дству Бе­ло­го дви­же­ния по­рвать с ка­де­та­ми и другими ли­бе­ра­ла­ми, пе­рей­ти к от­кры­той дик­та­ту­ре и вы­дви­нуть ло­зунг вос­ста­нов­ле­ния кон­сти­туционной мо­нар­хии. В 1919 году ос­но­вал Все­российскую на­род­но-го­су­дар­ственную пар­тию. Умер от сып­но­го ти­фа.

Ру­ко­во­дил из­да­ни­ем «Кни­ги рус­ской скор­би», со­дер­жав­шей био­гра­фии лиц, уби­тых ре­во­лю­цио­не­ра­ми (тома 1-14, 1908-1914 годы). Ав­тор многих пуб­ли­ци­стических и са­ти­рических про­из­ве­де­ний, сти­хо­тво­ре­ний.

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