ПУРИШКЕВИЧ Владимир Митрофанович
ПУРИШКЕВИЧ ВЛАДИИР МИТРОФАНОВИЧ - российский общественный и политический деятель, литератор, действительный статский советник, дворянин.
Окончил историко-филологический факультет Новороссийского университета в Одессе (1895 год). Помещик Аккерманского уезда Бессарабской губернии, гласный уездного (с 1895 года) и губернского земских собраний, председатель уездной земской управы (1897-1900 годы). Чиновник особых поручений при министре внутренних дел (1904-05 годы), служил в Главном управлении по делам печати МВД (1905-1906 годы). Член «Русского собрания» (с 1901 года). Товарищ председатель Главного совета Союза русского народа (1906-1907 годы; член с 1905 года), ведущий публицист газеты «Русское знамя». Вышел из Союза из-за конфликта с его руководителем А.И. Дубровиным. Основал Русский народный союз имени Михаила Архангела (1907 год; устав утверждён в 1908 году); товарищ председателя (1907-1911 годы), председатель (1911-1917 годы) его Главной палаты. Получал субсидии МВД на поддержку консервативной печати. Депутат Государственной думы 2-4-го созывов (1907-1917 годы), член совета фракции правых.
Выступал с позиций крайнего национализма, антисемитизма и консерватизма. Считал евреев инициаторами революционного движения, требовал заменить для них воинскую повинность специальным налогом, поддерживал обвинение по Бейлиса делу. Предлагал для предотвращения забастовок перевести железные дороги на военное положение. Называл университеты и начальную школу рассадниками революционных идей, обвинял либеральную профессуру в попустительстве левому студенчеству и коррупции. Организатор «академического» студенческого движения в Санкт-Петербурге, выступавшего против беспорядков, сходок и революционной агитации в вузах. Видел способ ослабления революционного движения в политике переселенчества.
С начала Первой мировой войны отошёл от активной деятельности в правых организациях. Отказался от ранее разделявшейся им прогерманской позиции. Сформировал и возглавил военно-санитарный поезд Российского общества Красного Креста. После поражений российской армии в 1915 году перешёл к критике правительства (ввёл в оборот выражение «министерская чехарда»), поддержал «Прогрессивный блок». В речи в Государстенной думе 6(19) ноября 1916 года бездоказательно обвинил правительство Б.В. Штюрмера в «германофильских идеях» и коррупции, призвал министров потребовать от императора Николая II «избавить Россию» от «тёмных сил» во главе с Г.Е. Распутиным. Фракция правых не разрешала Пуришкевичу выступить с таким заявлением от её имени, и Пуришкевич вышел из её состава. Один из участников убийства Распутина в ночь на 17(30) декабря 1916 года. На следующий день выехал на фронт и к следствию не привлекался.
Приветствовал Февральскую революцию 1917 года, призывал Временное правительство подавить революционное движение и пресечь деятельность партии большевиков. После Корнилова выступления 1917 года арестован, вскоре освобождён. В сентябре - октябре создал подпольную офицерскую монархическую организацию, которая в ноябре была разгромлена Петроградским ЧК. Революционным трибуналом 3(16) января 1918 года приговорён к 4 годам принудительных работ, 1 мая амнистирован. Уехал на Юг России. Предлагал руководству Белого движения порвать с кадетами и другими либералами, перейти к открытой диктатуре и выдвинуть лозунг восстановления конституционной монархии. В 1919 году основал Всероссийскую народно-государственную партию. Умер от сыпного тифа.
Руководил изданием «Книги русской скорби», содержавшей биографии лиц, убитых революционерами (тома 1-14, 1908-1914 годы). Автор многих публицистических и сатирических произведений, стихотворений.