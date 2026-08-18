Пуришке́вич, Владимир Митрофанович

Пуришке́вич, Владимир Митрофанович (12[24].08.1870, Кишинев — 11.01.1920, Новороссийск) — русский политический деятель, монархист, черносотенец.

Окончил Кишиневскую гимназию с золотой медалью, обучался в Новороссийском университете в Одессе на классическом отделении историко-филологического факультета. В 1901–1905 служил в Министерстве внутренних дел, с 1904 — чиновник особых поручений при министре внутренних дел В. К. Плеве .

С 1905 — один из лидеров черносотенной монархической организации «Союз русского народа» (СРН), созданной А. И. Дубровиным . В 1907 из-за открытого конфликта с лидером организации П. вышел из состава СРН, основав в 1908 отдельную черносотенную организацию — «Русский народный союз имени Михаила Архангела».

На заседаниях Государственной думы П. отстаивал правые консервативные взгляды черносотенцев в полемике с лидером партии кадетов (см. Партийная система в России в начале ХХ в. ) П. Н. Милюковым , за что неоднократно удалялся с заседаний. В 1908–1910 являлся активным участником обсуждений «финляндского вопроса» в Государственной думе III созыва, произнес известную фразу: «Finis Finlandiae!» («Конец Финляндии!»).

В период Первой мировой вой­ны 1914–1918 сотрудничал с Красным Крестом, создал санитарный отряд, заслуживший славу лучшего в русской армии. В это же время выступал с критикой правительства, обличая власти в бессистемности.

В декабре 1916 был соучастником убийства Г. Е. Распутина в доме Ф. Ф. Юсупова. После Октябрьского переворота 1917 скрывался и пытался организовать заговор против советской власти, за что был арестован в ноябре 1917. Весной 1918 выпущен и амнистирован. Отправился на юг России, где скончался от сыпного тифа.

Соч. : Речи членов Государственной думы Маркова 2‑го и Пуришкевича по запросу о Финляндии 12 и 13 мая 1908 года. СПб., 1908.

Лит. : 3‑й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. СПб., 1910; Аврех А. Я. Столыпин и судьбы реформ в России. М., 1991; Иванов А. А., Чемакин А. А. Смерть В. М. Пуришкевича: новые данные к биографии политика-монархиста // Русин. 2017. № 1 (47); Иванов А. А. Пламенный реакционер. Владимир Митрофанович Пуришкевич. СПб., 2020. И. Д. Норенкова.