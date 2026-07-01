ПУРИШЕВ БОРИС ИВАНОВИЧ
ПУРИШЕВ БОРИС ИВАНОВИЧ - российский литературовед.
Окончил Высший литературно-художественный институт имени В.Я. Брюсова (1925 год). С 1929 профессор Московского государственного педагогического института; читал лекции в Институте красной профессуры, Московском институте философии, литературы и истории, МГУ и других. Участник Великой Отечественной. войны.
Первая книга - «Гёте» (1931 год). Главное сочинение - «Очерки немецкой литературы XV-XVII веков» (1955 год). Пуришев - составитель первых хрестоматий для вузов по зарубежной литературе средних веков (1953 год), эпохи Возрождения, а также литературе XVII века (обе 1940 года) и XVIII века (1970 год). Автор фундаментального исследования «Очерки истории древнерусской монументальной живописи со второй половины XIV века до начала XVIII века» (1941 год, совместно с Б.В. Михайловским).