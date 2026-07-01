ПУРИШЕВ БОРИС ИВАНОВИЧ

ПУРИШЕВ БОРИС ИВАНОВИЧ - российский литературовед .

Окон­чил Выс­ший литературно-ху­дожественный институт имени В.Я. Брю­со­ва (1925 год). С 1929 профессор Московского государственного пе­да­го­гического института; чи­тал лек­ции в Институте крас­ной про­фес­су­ры, Московском институте фи­ло­со­фии, ли­те­ра­ту­ры и ис­то­рии, МГУ и других. Уча­ст­ник Великой Отечественной. вой­ны .

Пер­вая кни­га - « Гё­те » (1931 год). Главное сочинение - «Очер­ки не­мец­кой ли­те­ра­ту­ры XV-XVII веков» (1955 год). Пуришев - со­ста­ви­тель пер­вых хре­сто­ма­тий для ву­зов по за­ру­беж­ной литературе сред­них ве­ков (1953 год), эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния, а так­же литературе XVII века (обе 1940 года) и XVIII века (1970 год). Ав­тор фун­даментального ис­сле­до­ва­ния «Очер­ки ис­то­рии древ­не­рус­ской мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си со вто­рой по­ло­ви­ны XIV века до на­ча­ла XVIII века» (1941 год, совместно с Б.В. Ми­хай­лов­ским).

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