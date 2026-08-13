Пурáны

Пурáны ( санскр. purān.a — «(сказание о) древности») — произведения жанра итихаса («былое»). Известно 18 основных П. (mukhyapurān.a), пользующихся наибольшим авторитетом, некоторые из них названы по именам тех или иных божеств, а также 18 дополнительных (upapurān.a). В индуизме рассматривались как сочинения смрити («то, что нужно запомнить»). Авторство первых П. приписывается Вьясе — легендарному сочинителю « Махабхараты ». Наиболее древние П. датируются 1‑й половиной I тысячелетия до н. э. Самой древней считается Вишну-пурана, самой обширной является «Падма-пурана» (55 тыс. строф).

Содержательная суть П. состоит в том, что риши — небесные мудрецы — приглашают рассказчика поведать им о том или ином сюжете. Основных тем, которые затрагиваются в П., пять: творение мира, возрождение мира, генеалогия богов и героев, эра Ману и земные царские династии.

П. делятся на вишнуистские и шиваистские.

Лит. : Тюлина Е. В. Гаруда-­пурана. Человек и мир / Пер. с санскрита, исслед., коммент. М., 2003. М. Д. Бухарин .