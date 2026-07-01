ПУРАНЫ

ПУРАНЫ - в индийской словесности группа текстов преимущественного религиозного и мифологического содержания.

Пураны соз­да­ва­лись на сан­ск­ри­те , та­миль­ском языках, позд­нее - на других индоарийских язы­ках. Точ­ная да­ти­ров­ка пуран за­труд­ни­тель­на, так как они скла­ды­ва­лись в ре­зуль­та­те бы­то­ва­ния в уст­ной и/или ру­ко­пис­ной тра­ди­ции. Со­глас­но пре­да­нию, муд­рец Вья­са со­чи­нил 18 «ве­ли­ких пуран» («ма­ха­пу­ра­ны») и 18 «ма­лых пуран» («упа­пу­ра­ны»); в ре­аль­но­сти об­щее чис­ло тек­стов зна­чи­тель­но боль­ше.

Важ­ней­шие пураны по­свя­ще­ны ге­ро­ям ин­дуи­ст­ско­го пан­те­о­на: Брах­ме («Брах­ма-пу­ра­на»), Ши­ве («Ши­ва-пу­ра­на») и его суп­ру­ге Ка­ли/Дур­ге/Де­ви («Де­ви-бха­га­ва­та-пу­ра­на»), их де­тям («Га­не­ша-пу­ра­на», «Скан­да-пу­ра­на»); Виш­ну («Виш­ну-пу­ра­на») и его ава­та­рам («Мат­сья-пу­ра­на», «Ва­ра­ха- пу­ра­на», «Бха­га­ва­та-пу­ра­на» и другие), его ез­до­вой пти­це Га­ру­де («Га­ру­да-пу­ра­на»).

По со­дер­жа­нию пуран – большая часть ком­пен­диу­мы ми­фов и пре­да­ний (о пе­рио­дическом со­тво­ре­нии и раз­ру­ше­нии ми­ра, о ге­неа­ло­гии бо­гов, о свя­тых мес­тах и так далее), во мно­гом пе­ре­кли­каю­щие­ся с «Ма­хаб­ха­ра­той» и «Ра­мая­ной». По­ми­мо ин­дуи­ст­ских, су­ще­ст­ву­ют джайн­ские пураны, со­дер­жа­щие све­де­ния о кос­мо­го­нии и рас­ска­зы о жиз­ни свя­тых. Осо­бый под­класс пуран – так называемые стха­ла-пу­ра­ны («ме­ст­ные пуран»), по­свя­щён­ные про­слав­ле­нию различных тер­ри­то­рий. Из­вест­на буд­дий­ская пурана, опи­сы­ваю­щая свя­щен­ные мес­та Не­па­ла («Сва­ямб­ху-пу­ра­на»).

Пе­ре­ло­же­ния пуран с сан­ск­ри­та на но­вые язы­ки сыг­ра­ли боль­шую роль в раз­ви­тии но­вых индоарийских ли­те­ра­тур.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)