ПУРАНЫ
ПУРАНЫ - в индийской словесности группа текстов преимущественного религиозного и мифологического содержания.
Пураны создавались на санскрите, тамильском языках, позднее - на других индоарийских языках. Точная датировка пуран затруднительна, так как они складывались в результате бытования в устной и/или рукописной традиции. Согласно преданию, мудрец Вьяса сочинил 18 «великих пуран» («махапураны») и 18 «малых пуран» («упапураны»); в реальности общее число текстов значительно больше.
Важнейшие пураны посвящены героям индуистского пантеона: Брахме («Брахма-пурана»), Шиве («Шива-пурана») и его супруге Кали/Дурге/Деви («Деви-бхагавата-пурана»), их детям («Ганеша-пурана», «Сканда-пурана»); Вишну («Вишну-пурана») и его аватарам («Матсья-пурана», «Вараха- пурана», «Бхагавата-пурана» и другие), его ездовой птице Гаруде («Гаруда-пурана»).
По содержанию пуран – большая часть компендиумы мифов и преданий (о периодическом сотворении и разрушении мира, о генеалогии богов, о святых местах и так далее), во многом перекликающиеся с «Махабхаратой» и «Рамаяной». Помимо индуистских, существуют джайнские пураны, содержащие сведения о космогонии и рассказы о жизни святых. Особый подкласс пуран – так называемые стхала-пураны («местные пуран»), посвящённые прославлению различных территорий. Известна буддийская пурана, описывающая священные места Непала («Сваямбху-пурана»).
Переложения пуран с санскрита на новые языки сыграли большую роль в развитии новых индоарийских литератур.