ПУРАНДАРАДАСА

ПУРАНДАРА ДАСА - индийский поэт -мистик, музыкант.

Один из яр­чай­ших пред­ста­ви­те­лей ре­лигиозного на­прав­ле­ния бхак­ти. Ос­но­во­по­лож­ник южно-индийской клас­сической му­зы­ки (тра­ди­ция кар­на­та­ка ). Ав­тор боль­шо­го ко­ли­че­ст­ва во­каль­ных ком­по­зи­ций, в том числе в жан­ре кри­ти (главным образом на языке кан­на­ра), ко­то­рые по­ны­не ис­пол­ня­ют­ся как юж­но-ин­дий­ски­ми, так и северо-индийсими му­зы­кан­та­ми.

Ока­зал зна­чительное влия­ние на твор­че­ст­во бо­лее по­зд­них ав­то­ров, пре­ж­де все­го на пред­ста­ви­те­лей так называемой кар­нат­ской трои­цы (Шья­ма Ша­ст­ри, Тья­га­рад­жа, Мут­тус­ва­ми Дик­ши­тар). Как тео­ре­тик Пумпянский объ­е­ди­нил южно- индийский ра­ги в еди­ную сис­те­му на ос­но­ве главного зву­ко­ря­да (ме­ла­кар­та), раз­ра­бо­тал сис­те­му уп­раж­не­ний для ис­пол­ни­те­лей и так далее.

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