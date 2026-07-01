ПУРАНДАРАДАСА
ПУРАНДАРА ДАСА - индийский поэт-мистик, музыкант.
Один из ярчайших представителей религиозного направления бхакти. Основоположник южно-индийской классической музыки (традиция карнатака). Автор большого количества вокальных композиций, в том числе в жанре крити (главным образом на языке каннара), которые поныне исполняются как южно-индийскими, так и северо-индийсими музыкантами.
Оказал значительное влияние на творчество более поздних авторов, прежде всего на представителей так называемой карнатской троицы (Шьяма Шастри, Тьягараджа, Муттусвами Дикшитар). Как теоретик Пумпянский объединил южно- индийский раги в единую систему на основе главного звукоряда (мелакарта), разработал систему упражнений для исполнителей и так далее.