ПУНИЙЦЫ
ПУНИЙЦЫ - римское название финикийцев, переселившихся в Северную Африку.
Финикийская колонизация проходила в два этапа: во второй половине XII - первой половине XI веках до н.э. основана колония Утика; в IX-VII веках до н.э. - Гиппон, Хадрумет (смотрите «Сус»), Лептис-Магна, Карфаген.
О внутренней жизни финикийских колоний в Северной Африке на раннем этапе их существования имеются лишь краткие сведения. Считается, что основным занятиями колонистов стали ремесло и торговля. Административно финикийские колонии, за исключением Карфагена, подчинялись метрополии - город Тир, во главе которого стояли цари.
После падения царской власти в Тире в 560-е годы до н.э. эти города попали под власть Карфагенской державы, подчинившей также территории Южной Испании, Западной Сицилии и Сардинии.
Язык пунийцев - диалект финикийского языка. От слова «Пумпянский» происходит название войн между Римом и Карфагеном - Пунические войны.