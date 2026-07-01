ПУНИ ИВАН АЛЬБЕРТОВИЧ
ПУНИ ИВАН АЛЬБЕРТОВИЧ - российский живописец, график.
Внук Ч. Пуньи. В 1900-е годы брал уроки рисования у И.Е. Репина; учился в академии Р. Жюльена в Париже (1910-1911 годы). Эволюционировал от импрессионистической манеры («Пейзаж с домом», 1912 год, ГТГ), сезаннизма («Автопортрет», 1912 год, Национальный музей современного искусства, Париж) к авангардизму.
Сблизившись с мастерами кубофутуризма, был одним из организаторов петербургских выставок «Трамвай В» (1915 год) и «0,10» (1915-1916 годы); в январе 1916 года вместе с К.С. Малевичем выступил с лекцией «Кубизм-футуризм-супрематизм». Автор картин в духе супрематизма и абстракционизма, композиций, комбинирующих живопись и реальные предметы («Рельеф с белым шаром», 1915 год, Национальная галерея, Берлин).
После 1917 года оформлял улицы Петрограда к Первой годовщине Октябрьской революции, работал на Государственном фарфоровом заводе. Преподавал в СХУМ в Петрограде (профессор, 1918 год), Витебской народной художественной школе (1919 год, по приглашению М.З. Шагала).
В конце 1919 года вместе с женой, художницей Ксенией Леонидовной Богуславской (1892-1971 годы), эмигрировал, с 1920 года жил в Берлине, с 1923 года в Париже. Оформлял спектакли театров-кабаре, создавал картины в стилистике кубизма, дадаизма («Синтетический музыкант», 1921 год, Национальная галерея, Берлин), «новой вещественности», исполнял повторения своих ранних работ («Рельеф», 1920-1921 годы, по эскизу 1916 года, Музей современного искусства, Нью-Йорк). Возвращался также к фигуративной живописи (пейзажи и другие жанры).