ПУНИ ИВАН АЛЬБЕРТОВИЧ

ПУНИ ИВАН АЛЬБЕРТОВИЧ - российский живописец , график.

Внук Ч. Пу­ньи. В 1900-е годы брал уро­ки ри­со­ва­ния у И.Е. Ре­пи­на; учил­ся в ака­де­мии Р. Жюль­е­на в Па­ри­же (1910-1911 годы). Эво­лю­цио­ни­ро­вал от им­прес­сио­ни­стической ма­не­ры («Пей­заж с до­мом», 1912 год, ГТГ), се­зан­низ­ма («Ав­то­порт­рет», 1912 год, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж) к аван­гар­диз­му.

Сбли­зив­шись с мас­те­ра­ми ку­бо­фу­ту­риз­ма, был од­ним из ор­га­ни­за­то­ров пе­тербургских вы­ста­вок «Трам­вай В» (1915 год) и «0,10» (1915-1916 годы); в январе 1916 года вме­сте с К.С. Ма­ле­ви­чем вы­сту­пил с лек­ци­ей «Ку­бизм-фу­ту­ризм-су­пре­ма­тизм». Ав­тор кар­тин в ду­хе су­пре­ма­тиз­ма и аб­ст­рак­цио­низ­ма, ком­по­зи­ций, ком­би­ни­рую­щих жи­во­пись и ре­аль­ные пред­ме­ты («Рель­еф с бе­лым ша­ром», 1915 год, Национальная га­ле­рея, Бер­лин).

По­сле 1917 года оформ­лял ули­цы Пет­ро­гра­да к Первой го­дов­щи­не Октябрьской ре­во­лю­ции, ра­бо­тал на Государственном фар­фо­ро­вом за­во­де. Пре­по­да­вал в СХУМ в Пет­ро­гра­де (профессор, 1918 год), Ви­теб­ской народной ху­дожественной шко­ле (1919 год, по при­гла­ше­нию М.З. Ша­га­ла).

В конце 1919 года вме­сте с же­ной, художницей Ксе­ни­ей Ле­о­ни­дов­ной Бо­гу­слав­ской (1892-1971 годы), эмиг­ри­ро­вал, с 1920 года жил в Бер­ли­не, с 1923 года в Па­ри­же. Оформ­лял спек­так­ли те­ат­ров-ка­ба­ре, соз­да­вал кар­ти­ны в сти­ли­сти­ке ку­биз­ма , да­да­из­ма («Син­те­ти­че­ский му­зы­кант», 1921 год, Национальная га­ле­рея, Бер­лин), «но­вой ве­ще­ст­вен­но­сти», ис­пол­нял по­вто­ре­ния сво­их ран­них ра­бот («Рель­еф», 1920-1921 годы, по эс­ки­зу 1916 года, Му­зей современного искусства, Нью-Йорк). Воз­вра­щал­ся так­же к фи­гу­ра­тив­ной жи­во­пи­си (пей­за­жи и другие жанры).

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