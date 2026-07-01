ПУНАНЫ

ПУНАНЫ - группа австронезийских народов, живущих в гористых областях внутренних районов острова Калимантан.

Вклю­ча­ют восточные (пра­во­бе­ре­жье вер­ховь­ев реки Ба­рам) и западные (бас­сейн вер­ховь­ев реки Рад­жанг) пе­нан (язы­ки пе­нан­ской груп­пы - смотрите в статье Ка­ли­ман­тан­ские язы­ки); пу­нан- ба­ту (вер­хо­вья реки Ли­нау; язык ме­ла­нау-кад­жанг­ской груп­пы); пу­нан-бах-би­ау (верх­нее те­че­ние реки Рад­жанг) и пу­нан-ме­рап (вер­хо­вья реки Ма­ли­нау), го­во­ря­щих на язы­ках груп­пы ред­жанг-сад­жау; пу­нан-ту­бу (реки Ту­бу; язык кень­ях­ской груп­пы); бу­ки­тан (бе­ке­тан; реки Иван), пу­нан-апут (ме­ж­ду­ре­чье Кая­на и Ба­хау), пу­нан-ме­рах (ре­ки Ме­рах и Ма­ха­кам), ао­хенг (вер­хо­вья реки Ма­ха­кам), ке­ре­хо-ухенг (река Ке­ре­хо), хо­вон­ган (река Танд­жан) и бу­кат (хре­бет Ка­пу­ас-Хулу в вер­ховь­ях реки Эм­ба­лух), го­во­ря­щих на язы­ках ка­ян-му­рик­ской груп­пы.

Чис­лен­ность восточных пе­нан 10 тысяч человек, западных пе­нан - 4 тысяч человек, ос­таль­ные на­считы­ва­ют от не­сколь­ких де­сят­ков до 1 тысячи человек (2014 год, оцен­ка).

Тра­ди­ци­он­но за­ни­ма­лись бро­дя­чей охо­той (ору­жие - ко­пьё, стре­ло­ме­та­тель­ная труб­ка ке­ле­пуд), до­бы­чей са­го, муж­чи­ны так­же - до­бы­чей ро­та­га, кам­фа­ры, дам­ма­ро­вой смо­лы, гут­та­пер­чи, лас­точ­ки­ных гнёзд. Тра­диционная оде­ж­да из та­пы. Ло­каль­ные груп­пы на­счи­ты­ва­ют до 60 человек. С середины XX века пе­ре­хо­дят к осед­ло­сти, жи­вут в длин­ных до­мах, воз­де­лы­ва­ют су­хо­доль­ный рис, раз­во­дят сви­ней и пти­цу. С 1960-х годов ве­дут борь­бу про­тив вы­руб­ки ле­сов. Со­хра­ня­ют тра­диционные ве­ро­ва­ния , есть про­тес­тан­ты , ка­то­ли­ки , му­суль­ма­не-сун­ни­ты (в Ма­лай­зии).

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