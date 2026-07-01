ПУНАНЫ
ПУНАНЫ - группа австронезийских народов, живущих в гористых областях внутренних районов острова Калимантан.
Включают восточные (правобережье верховьев реки Барам) и западные (бассейн верховьев реки Раджанг) пенан (языки пенанской группы - смотрите в статье Калимантанские языки); пунан- бату (верховья реки Линау; язык меланау-каджангской группы); пунан-бах-биау (верхнее течение реки Раджанг) и пунан-мерап (верховья реки Малинау), говорящих на языках группы реджанг-саджау; пунан-тубу (реки Тубу; язык кеньяхской группы); букитан (бекетан; реки Иван), пунан-апут (междуречье Каяна и Бахау), пунан-мерах (реки Мерах и Махакам), аохенг (верховья реки Махакам), керехо-ухенг (река Керехо), ховонган (река Танджан) и букат (хребет Капуас-Хулу в верховьях реки Эмбалух), говорящих на языках каян-мурикской группы.
Численность восточных пенан 10 тысяч человек, западных пенан - 4 тысяч человек, остальные насчитывают от нескольких десятков до 1 тысячи человек (2014 год, оценка).
Традиционно занимались бродячей охотой (оружие - копьё, стрелометательная трубка келепуд), добычей саго, мужчины также - добычей ротага, камфары, даммаровой смолы, гуттаперчи, ласточкиных гнёзд. Традиционная одежда из тапы. Локальные группы насчитывают до 60 человек. С середины XX века переходят к оседлости, живут в длинных домах, возделывают суходольный рис, разводят свиней и птицу. С 1960-х годов ведут борьбу против вырубки лесов. Сохраняют традиционные верования, есть протестанты, католики, мусульмане-сунниты (в Малайзии).