ПУМИПОН АДУЛЬЯДЕТ
9-й король Таиланда из династии Чакри.
Из семьи принца Махидола Сонгкла. Изучал политологию и право в Лозаннском ун-те. В июне 1946 занял престол после смерти старшего брата короля Ананда Махидола (Рамы VIII). В мае 1950 коронован как Рама IX. Окончательно вернулся из Швейцарии в Таиланд в 1951. В 1956, в соответствии с буддийской традицией, принял монашеский сан. Несмотря на церемониальный характер власти короля в Таиланде, П.А. неоднократно прямо вмешивался в решение ключевых политич. вопросов. В 1957 способствовал отстранению от должности премьер-мин. Пибуна Сонгкрама, а в 1959 – назначению на этот пост Сарита Танарата. Сыграл важную роль в демократизации страны в 1990-х гг. В мае 1992 добился прекращения беспорядков в Бангкоке и отставки с поста главы правительства ген. Сучинды Крапраюна. После парламентских выборов в апр. 2006 открыто высказался в поддержку противников премьер-мин. Таксина Чиннавата. В сентябре того же года одобрил воен. переворот, направленный на свержение кабинета, возглавляемого последним. В результате событий мая 2014 назначил Праюта Чан-Очу пред. Нац. совета для мира и порядка. Самый долгоправящий из действующих глав государств мира и монархов в истории Таиланда.