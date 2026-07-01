ПУМИПОН АДУЛЬЯДЕТ

9-й король Таиланда из династии Чакри.

Из се­мьи прин­ца Ма­хи­до­ла Сон­гк­ла. Изу­чал по­ли­то­ло­гию и пра­во в Ло­занн­ском ун-те. В ию­не 1946 за­нял пре­стол по­сле смер­ти стар­ше­го бра­та ко­ро­ля Анан­да Ма­хи­до­ла (Ра­мы VIII). В мае 1950 ко­ро­но­ван как Ра­ма IX. Окон­ча­тель­но вер­нул­ся из Швей­ца­рии в Таи­ланд в 1951. В 1956, в со­от­вет­ст­вии с буд­дий­ской тра­ди­ци­ей, при­нял мо­на­ше­ский сан. Не­смот­ря на це­ре­мо­ни­аль­ный ха­рак­тер вла­сти ко­ро­ля в Таи­лан­де, П.А. не­од­но­крат­но пря­мо вме­ши­вал­ся в ре­ше­ние клю­че­вых по­ли­тич. во­про­сов. В 1957 спо­соб­ст­во­вал от­стра­не­нию от долж­но­сти пре­мьер-мин. Пи­бу­на Сон­гк­ра­ма , а в 1959 – на­зна­че­нию на этот пост Са­ри­та Та­на­ра­та. Сыг­рал важ­ную роль в де­мо­кра­ти­за­ции стра­ны в 1990-х гг. В мае 1992 до­бил­ся пре­кра­ще­ния бес­по­ряд­ков в Бан­гко­ке и от­став­ки с по­ста гла­вы пра­ви­тель­ст­ва ген. Су­чин­ды Крап­раю­на. По­сле парламентских вы­бо­ров в апр. 2006 от­кры­то вы­ска­зал­ся в под­держ­ку про­тив­ни­ков пре­мьер-мин. Так­си­на Чин­на­ва­та. В сен­тяб­ре то­го же го­да одоб­рил во­ен. пе­ре­во­рот, на­прав­лен­ный на свер­же­ние ка­би­не­та, воз­глав­ляе­мо­го по­след­ним. В ре­зуль­та­те со­бы­тий мая 2014 на­зна­чил Праю­та Чан-Очу пред. Нац. со­ве­та для ми­ра и по­ряд­ка. Са­мый дол­го­пра­вя­щий из дей­ст­вую­щих глав го­су­дарств ми­ра и мо­нар­хов в ис­то­рии Таи­лан­да.