ПУЛЬМАНОВСКАЯ ЗАБАСТОВКА 1894 ГОДА

ПУЛЬМАНОВСКАЯ ЗАБАСТОВКА 1894 ГОДА - крупнейшая в истории США стачка железнодорожников.

Про­хо­ди­ла с 11 мая по 2 августа в 27 шта­тах, чис­ло уча­ст­ни­ков до­хо­ди­ло до 250 тысяч человек.

На­ча­лась на за­во­дах ва­го­но­строительной ком­па­нии Дж. Пуль­ма­на в южном пред­ме­стье города Чи­ка­го в свя­зи с уволь­не­ния­ми и рез­ким со­кра­ще­ни­ем за­ра­бот­ной пла­ты. В мае об­ра­зо­ван ста­чеч­ный комитет. Уволь­не­ние Пуль­ма­ном трёх его чле­нов спро­во­ци­ро­ва­ло на­ча­ло Пульмановской забастовки, под­дер­жан­ной Американским сою­зом же­лез­но­до­рож­ни­ков (АЖС) во гла­ве с Ю. Деб­сом . Пуль­ма­на под­дер­жа­ла Ас­со­циа­ция железнодорожных ком­па­ний (АЖК).

В ре­зуль­та­те Пульмановской забастовки и ста­чек со­ли­дар­но­сти дви­же­ние по­ез­дов на большей части железнодорожных пу­тей к Чи­ка­го бы­ло па­ра­ли­зо­ва­но. АЖК об­ра­ти­лась к ге­не­раль­но­му про­ку­ро­ру США Р. Ол­ни, ко­то­рый пред­пи­сал за­бас­тов­щи­кам и их сто­рон­ни­кам не чи­нить пре­пят­ст­вий пе­ре­воз­ке поч­ты, тор­гов­ле и ком­мерческим опе­ра­ци­ям ме­ж­ду шта­та­ми и на­ло­жил за­прет на аги­та­цию в под­держ­ку Пульмановской забастовки. От­каз вы­пол­нить эти тре­бо­ва­ния ква­ли­фи­ци­ро­ван как «ос­корб­ле­ние су­да»; спе­ци­аль­но со­зван­ное со­б­ра­ние фе­де­раль­ных су­дей объ­я­ви­ло Пульмановская забастовка «вос­ста­ни­ем».

3 ию­ля пре­зи­дент США С.Г. Клив­ленд на­пра­вил в рай­оны, ох­ва­чен­ные Пульмановской забастовкой, вой­ска, что при­ве­ло к её по­дав­ле­нию. Ли­де­ры АЖС были аре­сто­ва­ны, при­зна­ны ви­нов­ны­ми в на­ру­ше­нии Шер­ма­на за­ко­на 1890 года и при­го­во­ре­ны к различным сро­кам тю­рем­но­го за­клю­че­ния. Про­ти­во­прав­ные дей­ст­вия, до­пус­кав­шие­ся АЖК, суд ос­та­вил без вни­ма­ния, а ре­ко­мен­да­ции фе­де­раль­ной ко­мис­сии по рас­сле­до­ва­нию со­бы­тий Пульмановской забастовки про­иг­но­ри­ро­вал.

По­ра­же­ние Пульмановская забастовка при­ве­ло к обо­ст­ре­нию от­но­ше­ний ме­ж­ду ра­бо­чим клас­сом и биз­нес-эли­той США, ин­те­ре­сы ко­то­рой амер. вла­сти ак­тив­но за­щи­ща­ли вплоть до 1930-х годов, главным образом пу­тём при­ня­тия различного ро­да ог­ра­ни­чительных ак­тов .

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