ПУЛЕНК ФРАНСИС

ПУЛЕНК ФРАНСИС - французский композитор, пианист.

Иг­ре на фортепиано учил­ся у Р. Винь­е­са (1914-1917 годы). Как ком­по­зи­тор сфор­ми­ро­вал­ся под влия­ни­ем Э. Шаб­рие, Э. Са­ти, К. Де­бюс­си , М. Ра­ве­ля, И.Ф. Стра­вин­ско­го.

В конце 1910-х годов имел ус­пех как ав­тор ря­да ори­ги­наль­ных по за­мыс­лу не­боль­ших со­чи­не­ний («Нег­ри­тян­ская рап­со­дия», 1917 год; цикл «Бес­тиа­рий» на сло­ва Г. Апол­ли­не­ра, 1919 год; оба со­чи­не­ния для го­ло­са и ин­ст­ру­мен­таль­но­го ан­самб­ля).

В 1921-1924 годах учил­ся ком­по­зи­ции у Ш. Кёк­ле­на.

Один из наи­бо­лее зна­чительных ком­по­зи­то­ров «Шес­тёр­ки», при­ни­мал уча­стие в кол­лек­тивных со­чи­не­ни­ях этой груп­пы (ба­лет «Но­во­брач­ные на Эй­фе­ле­вой баш­не», Па­риж, 1921 год). По за­ка­зу С.П. Дя­ги­ле­ва на­пи­сал од­но­акт­ный ба­лет «Ла­ни» («Les Biches», по мо­ти­вам кар­тин А. Ват­то; Мон­те-Кар­ло, 1924 год, ба­летмейстер Б.Ф. Ни­жин­ская). В даль­ней­шем соз­дал ещё несколько со­чи­не­ний в ба­лет­ном жан­ре: «Ут­рен­няя се­ре­на­да» («Aubade»; Па­риж, 1929 год, балетмейстер Ни­жин­ская), «При­мер­ные зве­ри» (по бас­ням Ж. де Ла­фон­те­на; Па­риж, 1942 год, балетмейстер С. Ли­фарь) и другие.

В те­че­ние многих лет вы­сту­пал как ак­ком­па­ниа­тор пев­ца П. Бер­на­ка, для ко­то­ро­го со­чи­нил около 90 ро­ман­сов (на­чи­ная с цик­ла «Ве­сёлые пес­ни», 1926 год; все­го на­пи­сал свыше 160 пе­сен на сти­хи современных по­этов).

С середины 1930-х годов зна­чительное ме­сто в твор­че­ст­ве за­ня­ла ду­хов­ная му­зы­ка в рам­ках ка­то­лической тра­ди­ции: «Ли­та­нии Чёр­ной ма­дон­не» (име­ет­ся в ви­ду де­ревянная ста­туя во французском городе Ро­ка­ма­дур; 1936 год), Мес­са G-dur (1937 год), 4 по­ка­ян­ных мо­те­та (1939 год), Stabat Mater (1951 год), 4 ро­ж­де­ст­вен­ских мо­те­та (1952 год), мо­тет «Ave verum corpus» (1952 год), 7 рес­пон­со­ри­ев Стра­ст­ной ут­ре­ни (7 répons des ténèbres; 1962 год).

В го­ды ок­ку­па­ции Па­ри­жа германскими вой­ска­ми Пуленк на­пи­сал кан­та­ту для двой­но­го сме­шан­но­го хо­ра a cap­pella «Лик че­ло­ве­че­ский» («Figure hu­maine», 1943 год, на текст П. Элюа­ра из сборника «По­эзия и прав­да 1942 го­да»; по­свя­ще­на П. Пи­кас­со ), в ко­то­рой от­ра­зил пат­рио­тические на­строе­ния фран­цу­зов и ко­то­рую счи­тал сво­им луч­шим со­чи­не­ни­ем. Кан­та­та впер­вые ис­пол­не­на 25 марта 1945 года на английском языке по ра­дио Би-Би-Си, впер­вые во Фран­ции про­зву­ча­ла в 1947 году.

Центр твор­че­ст­ва Пуленка - три опе­ры: «Гру­ди Ти­ре­сия» (1944 год, по сюр­реа­ли­стической пье­се Апол­ли­не­ра; Па­риж, «Опе­ра-Ко­мик», 1947 год), «Диа­ло­ги кар­ме­ли­ток» (по пье­се Ж. Бер­на­но­са; Ми­лан, «Ла Ска­ла», 1957 год, на итальянский язык, под управлением Н. Санд­зоньо; впер­вые на французском языке по­став­ле­на в том же го­ду в Па­риж­ской опе­ре) и «Че­ло­ве­че­ский го­лос» (на текст Ж. Кок­то ; Па­риж, «Опе­ра-Ко­мик», 1959 год).

Пуленк - ав­тор многих ин­ст­ру­мен­таль­ных со­чи­не­ний, сре­ди ко­то­рых - «Сель­ский кон­церт» для кла­ве­си­на с ор­ке­ст­ром (1928 год, по­свя­щён В. Лан­дов­ской), Кон­церт для ор­га­на, струн­ного ор­ке­ст­ра и ли­тавр (1938 год); кон­цер­ты и другие со­чи­не­ния для фортепиано; ка­мер­ные ан­самб­ли, в том числе со­на­ты - для флей­ты и фортепиано (1957 год), клар­не­та и фортепиано (1962 год), го­боя и фортепиано (1962 год).

Пуленк со­чи­нял пре­имущественно в тра­диционных жан­рах и для при­выч­ных ис­пол­ни­тель­ских со­ста­вов, не вы­хо­дя за пре­де­лы ма­жор­но-ми­нор­ной рас­ши­рен­ной то­наль­но­сти с мо­да­лиз­ма­ми, с ис­поль­зо­ва­ни­ем тер­цо­вых ак­кор­дов с по­боч­ны­ми то­на­ми. Боль­шин­ст­ву его со­чи­не­ний свой­ст­вен­ны изя­ще­ст­во и эле­гант­ность, иро­нич­ность и ме­лан­хо­лич­ность, про­зрач­ность фак­ту­ры, рит­ми­че­ская жи­вость и изо­бре­та­тель­ность.

На ме­ло­дический стиль со­чи­не­ний 1920-х - середины 1930-х годов по­влия­ла эс­те­ти­ка «Шес­тёр­ки» (ис­поль­зо­ва­ние по­пу­ляр­ной му­зы­ки Па­ри­жа). Во­каль­ная пар­тия ли­ри­ко-пси­хо­ло­гической мо­но­опе­ры «Че­ло­ве­че­ский го­лос» пред­став­ля­ет со­бой экс­пе­ри­мент в об­лас­ти музыкальной дек­ла­ма­ции («ому­зы­ка­лен­ный» раз­го­вор по те­ле­фо­ну бро­шен­ной жен­щи­ны с воз­люб­лен­ным).

«Диа­ло­ги кар­ме­ли­ток» - наи­бо­лее зна­чи­мое в этическом ас­пек­те и эмо­цио­наль­но силь­ное со­чи­не­ние Пуленка. Сю­жет опе­ры ос­но­ван на ис­то­рическом со­бы­тии: 17 июля 1794 года, за несколько дней до па­де­ния яко­бин­ской дик­та­ту­ры, 16 мо­на­хинь кар­ме­лит­ско­го мо­на­сты­ря в Ком­пь­е­не бы­ли при­го­во­ре­ны к смер­ти ре­во­люционным три­бу­на­лом и гиль­о­ти­ни­ро­ва­ны (в 1906 году при­чис­ле­ны к ли­ку бла­жен­ных); се­ку­ля­ри­за­цию во вре­мя Французской ре­во­лю­ции конца XVIII века Пуленк ос­мыс­ли­ва­ет как тра­ге­дию в отечественной ис­то­рии. Ме­ло­дический стиль этой опе­ры со­еди­ня­ет во­каль­ную дек­ла­ма­цию и тра­ди­ции французской во­каль­ной му­зы­ки конца XIX - начала XX веков (вос­хо­дят к опе­ре «Пел­ле­ас и Ме­ли­зан­да» К. Де­бюс­си, му­зы­ке М. Ра­ве­ля).

Об­ра­зец сти­ля Пуленка в об­лас­ти гар­мо­нии, рит­ма, ин­ст­ру­мен­тов­ки - кан­та­та «Бал-мас­ка­рад» (на текст М. Жа­ко­ба, 1932 год). А. Онег­гер пи­сал о вос­хи­ще­нии «ред­ким му­же­ст­вом» Пуленка, соз­даю­ще­го «ес­те­ст­вен­ную му­зы­ку» «в во­до­во­ро­те мод­ных сис­тем».

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