ПУЛЕНК ФРАНСИС
ПУЛЕНК ФРАНСИС - французский композитор, пианист.
Игре на фортепиано учился у Р. Виньеса (1914-1917 годы). Как композитор сформировался под влиянием Э. Шабрие, Э. Сати, К. Дебюсси, М. Равеля, И.Ф. Стравинского.
В конце 1910-х годов имел успех как автор ряда оригинальных по замыслу небольших сочинений («Негритянская рапсодия», 1917 год; цикл «Бестиарий» на слова Г. Аполлинера, 1919 год; оба сочинения для голоса и инструментального ансамбля).
В 1921-1924 годах учился композиции у Ш. Кёклена.
Один из наиболее значительных композиторов «Шестёрки», принимал участие в коллективных сочинениях этой группы (балет «Новобрачные на Эйфелевой башне», Париж, 1921 год). По заказу С.П. Дягилева написал одноактный балет «Лани» («Les Biches», по мотивам картин А. Ватто; Монте-Карло, 1924 год, балетмейстер Б.Ф. Нижинская). В дальнейшем создал ещё несколько сочинений в балетном жанре: «Утренняя серенада» («Aubade»; Париж, 1929 год, балетмейстер Нижинская), «Примерные звери» (по басням Ж. де Лафонтена; Париж, 1942 год, балетмейстер С. Лифарь) и другие.
В течение многих лет выступал как аккомпаниатор певца П. Бернака, для которого сочинил около 90 романсов (начиная с цикла «Весёлые песни», 1926 год; всего написал свыше 160 песен на стихи современных поэтов).
С середины 1930-х годов значительное место в творчестве заняла духовная музыка в рамках католической традиции: «Литании Чёрной мадонне» (имеется в виду деревянная статуя во французском городе Рокамадур; 1936 год), Месса G-dur (1937 год), 4 покаянных мотета (1939 год), Stabat Mater (1951 год), 4 рождественских мотета (1952 год), мотет «Ave verum corpus» (1952 год), 7 респонсориев Страстной утрени (7 répons des ténèbres; 1962 год).
В годы оккупации Парижа германскими войсками Пуленк написал кантату для двойного смешанного хора a cappella «Лик человеческий» («Figure humaine», 1943 год, на текст П. Элюара из сборника «Поэзия и правда 1942 года»; посвящена П. Пикассо), в которой отразил патриотические настроения французов и которую считал своим лучшим сочинением. Кантата впервые исполнена 25 марта 1945 года на английском языке по радио Би-Би-Си, впервые во Франции прозвучала в 1947 году.
Центр творчества Пуленка - три оперы: «Груди Тиресия» (1944 год, по сюрреалистической пьесе Аполлинера; Париж, «Опера-Комик», 1947 год), «Диалоги кармелиток» (по пьесе Ж. Бернаноса; Милан, «Ла Скала», 1957 год, на итальянский язык, под управлением Н. Сандзоньо; впервые на французском языке поставлена в том же году в Парижской опере) и «Человеческий голос» (на текст Ж. Кокто; Париж, «Опера-Комик», 1959 год).
Пуленк - автор многих инструментальных сочинений, среди которых - «Сельский концерт» для клавесина с оркестром (1928 год, посвящён В. Ландовской), Концерт для органа, струнного оркестра и литавр (1938 год); концерты и другие сочинения для фортепиано; камерные ансамбли, в том числе сонаты - для флейты и фортепиано (1957 год), кларнета и фортепиано (1962 год), гобоя и фортепиано (1962 год).
Пуленк сочинял преимущественно в традиционных жанрах и для привычных исполнительских составов, не выходя за пределы мажорно-минорной расширенной тональности с модализмами, с использованием терцовых аккордов с побочными тонами. Большинству его сочинений свойственны изящество и элегантность, ироничность и меланхоличность, прозрачность фактуры, ритмическая живость и изобретательность.
На мелодический стиль сочинений 1920-х - середины 1930-х годов повлияла эстетика «Шестёрки» (использование популярной музыки Парижа). Вокальная партия лирико-психологической монооперы «Человеческий голос» представляет собой эксперимент в области музыкальной декламации («омузыкаленный» разговор по телефону брошенной женщины с возлюбленным).
«Диалоги кармелиток» - наиболее значимое в этическом аспекте и эмоционально сильное сочинение Пуленка. Сюжет оперы основан на историческом событии: 17 июля 1794 года, за несколько дней до падения якобинской диктатуры, 16 монахинь кармелитского монастыря в Компьене были приговорены к смерти революционным трибуналом и гильотинированы (в 1906 году причислены к лику блаженных); секуляризацию во время Французской революции конца XVIII века Пуленк осмысливает как трагедию в отечественной истории. Мелодический стиль этой оперы соединяет вокальную декламацию и традиции французской вокальной музыки конца XIX - начала XX веков (восходят к опере «Пеллеас и Мелизанда» К. Дебюсси, музыке М. Равеля).
Образец стиля Пуленка в области гармонии, ритма, инструментовки - кантата «Бал-маскарад» (на текст М. Жакоба, 1932 год). А. Онеггер писал о восхищении «редким мужеством» Пуленка, создающего «естественную музыку» «в водовороте модных систем».