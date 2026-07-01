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ПУЛЬЧИ ЛУИДЖИ
ПУЛЬЧИ ЛУИДЖИ - итальянский поэт.
Из разорившейся аристократической семьи. Систематического образования не получил. Был другом Л. Медичи.
Автор стихотворений и нескольких поэм, среди которых выделяется «Моргант» («Morgante», издана в 1482 году в 23 песнях, в 1483 году - в 28 песнях), разрабатывающая материал итальянского народного эпоса. Свойственная поэме акцентировка гастрономической и физиологической образности способствовала эстетической реабилитации материально-телесного начала, воспринимавшегося в рамках средневековой культуры как метафизически неполноценное, во многом предвосхитив роман «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле.
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