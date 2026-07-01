ПУЛЬЧИ ЛУИДЖИ

ПУЛЬЧИ ЛУИДЖИ - итальянский поэт.

Из ра­зо­рив­шей­ся ари­сто­кра­тической се­мьи. Сис­те­ма­тического об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил. Был дру­гом Л. Ме­ди­чи .

Ав­тор сти­хо­тво­ре­ний и не­сколь­ких по­эм, сре­ди ко­то­рых вы­де­ля­ет­ся «Мор­гант» («Morgante», издана в 1482 году в 23 пес­нях, в 1483 году - в 28 пес­нях), раз­ра­ба­ты­ваю­щая ма­те­ри­ал итальянского народного эпо­са. Свой­ст­вен­ная по­эме ак­цен­ти­ров­ка гас­тро­но­мической и фи­зио­ло­гической об­раз­но­сти спо­соб­ст­во­ва­ла эс­те­тической реа­би­ли­та­ции ма­те­ри­аль­но-те­лес­но­го на­ча­ла, вос­при­ни­мав­ше­го­ся в рам­ках средневековой куль­ту­ры как ме­та­фи­зи­че­ски не­пол­но­цен­ное, во мно­гом пред­вос­хи­тив ро­ман «Гар­ган­тюа и Пан­таг­рю­эль» Ф. Раб­ле .

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