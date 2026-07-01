ПУКИРЕВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ПУКИРЕВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - российский живописец, график, академик петербуржской Академии художеств.
Родился в крестьянской семье. Учился в МУЖВЗ (1847-1858 годы) у А.Н. Мокрицкого, С.К. Зарянко. Работал в области портретной, исторической, жанровой живописи («В мастерской художника», 1865, ГТГ; «Автопортрет», 1868 год, ГРМ; «Приём приданого по описи», 1873 год, ГТГ, и другие).
Наиболее известна вызвавшая большой общественный резонанс картина Пукирева «Неравный брак» (1862 год, ГТГ), обличительный пафос которой направлен против бесправия женщин, превращения брака в коммерческую сделку. Писал иконы, иллюстрировал произведения Н.В. Гоголя и И.С. Тургенева. Преподавал в МУЖВЗ (1861-1873 годы, профессор с 1863 года).