ПУКИРЕВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ПУКИРЕВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - российский жи­во­пи­сец , гра­фик, ака­де­мик пе­тербуржской Академии художеств .

Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье. Учил­ся в МУЖВЗ (1847-1858 годы) у А.Н. Мок­риц­ко­го, С.К. За­рян­ко . Ра­бо­тал в об­лас­ти порт­рет­ной, ис­то­рической, жан­ро­вой жи­во­пи­си («В мас­тер­ской ху­дож­ни­ка», 1865, ГТГ; «Ав­то­порт­рет», 1868 год, ГРМ; «При­ём при­да­но­го по опи­си», 1873 год, ГТГ, и другие).

Наи­бо­лее из­вест­на вы­звав­шая боль­шой об­щественный ре­зо­нанс кар­ти­на Пукирева «Не­рав­ный брак» (1862 год, ГТГ), об­ли­чительный па­фос ко­то­рой на­прав­лен про­тив бес­пра­вия жен­щин, пре­вра­ще­ния бра­ка в ком­мерческую сдел­ку. Пи­сал ико­ны, ил­лю­ст­ри­ро­вал про­из­ве­де­ния Н.В. Го­го­ля и И.С. Тур­ге­не­ва. Пре­по­да­вал в МУЖВЗ (1861-1873 годы, профессор с 1863 года).

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